ZTE, MWC 2012 fuarında 2 Android modelini tanıtacağını belirtti

Uygun fiyatlı mobil cihazlarıyla tanınan ve ülkemizde operatör markalı dağıtılan pek çok modelin üreticisi olan Çinli ZTE ve Huawei firmaları bilindiği gibi bu yıl amiral gemisi modellerle pazar paylarını artırmaya çalışacak. Huawei'nin iddialı modellerinden sonra ZTE de MWC 2012 fuarına 2 Android modelini hazırladığını açıkladı.

ZTE'nin ilk modeli PF200 kod adını taşıyor. 4.3 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte kapasitif ekran, 1.2GHz hızında çalışan işlemci, 8MP arka kamera, ön kamera, 1080p video kaydı, NFC, MHL bağlantısı, LTE/GSM/UMTS hepsi bir arada iletişim yongası ve Android 4.0 işletim sistemi modelin belirtilen özellikleri arasında.

Diğer model orta seviyeye yakın bir görünüm arz ediyor. N910 kod adındaki model 800 x 480 piksel çözünürlük, 5MP arka kamera, 1.5GHz hızında çalışan işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, ön kamera, 1080p video kaydı, CDMA/LTE desteği ile gelecek.

Modellerin diğer ayrıntıları ve fiyatlandırma bilgileri fuarda açıklanacak. Ayrıca ZTE ilerleyen aylarda farklı modellerinin de duyurusunu yapacak.

