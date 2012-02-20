Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE, MWC 2012 fuarında 2 Android modelini tanıtacağını belirtti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,4b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uygun fiyatlı mobil cihazlarıyla tanınan ve ülkemizde operatör markalı dağıtılan pek çok modelin üreticisi olan Çinli ZTE ve Huawei firmaları bilindiği gibi bu yıl amiral gemisi modellerle pazar paylarını artırmaya çalışacak. Huawei'nin iddialı modellerinden sonra ZTE de MWC 2012 fuarına 2 Android modelini hazırladığını açıkladı.
ZTE'nin ilk modeli PF200 kod adını taşıyor. 4.3 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte kapasitif ekran, 1.2GHz hızında çalışan işlemci, 8MP arka kamera, ön kamera, 1080p video kaydı, NFC, MHL bağlantısı, LTE/GSM/UMTS hepsi bir arada iletişim yongası ve Android 4.0 işletim sistemi modelin belirtilen özellikleri arasında.
Diğer model orta seviyeye yakın bir görünüm arz ediyor. N910 kod adındaki model 800 x 480 piksel çözünürlük, 5MP arka kamera, 1.5GHz hızında çalışan işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, ön kamera, 1080p video kaydı, CDMA/LTE desteği ile gelecek.
Modellerin diğer ayrıntıları ve fiyatlandırma bilgileri fuarda açıklanacak. Ayrıca ZTE ilerleyen aylarda farklı modellerinin de duyurusunu yapacak.
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dark Shade 7 yıl
darknesss45
danGerfuLL
darknesss45
danGerfuLL Hangi geminin amirali bunlar?
Amiral gemisi denir ona geminin amirali olmaz.

Ortada gemi yok.
Olmayan amiral gemisi denir o zaman

olmayan amiral gemisi yoktur... o halde amiral de yoktur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Vodafone tab. ıda bunlar yapmıştır muhtemelen,ayrıca işlemcilerde biraz daha seçenek olmalı. Ne zaman görsem 1.2-1.5 çekirdek değişiyo sadece..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
"...Diğer model orta seviyeye yakın bir görünüm arz ediyor. N910 kod adındaki model 800 x 480 piksel çözünürlük, 5MP arka kamera, 1.5GHz hızında çalışan işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, ön kamera, 1080p video kaydı, CDMA/LTE desteği ile gelecek..."

Vallahi, yakın gelecekte bu donanım üst seviye donanım gibi algılanır hale de dönüşebilir yani...

Mobil kabus : Donanımsal gelişmenin düşük kar marjlarına ve ar-ge maliyetine katlanmak istemeyip piyasaya hep düşük donanımlı cihazların sürülmesinde fikir birliğine varmış üreticiler senaryosu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 7 yıl
Hangi geminin amirali bunlar?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darknesss45 7 yıl danGerfuLL
danGerfuLL

Hangi geminin amirali bunlar?


Amiral gemisi denir ona geminin amirali olmaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Vodafone SmartTab 10 video inceleme 7 yıl Vestel ile yeni nesil ankastre çözümlerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim