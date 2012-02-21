ZTE Mimosa X resmi olarak tanıtıldı

Haftaya başlayacak MWC 2012 fuarına 2 iddialı Android modeliyle geleceğinden bahsettiğimiz Çinli ZTE firması modellerin birisini resmi olarak tanıttı.

ZTE Mimosa X olarak adlandırılan model çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 yongada sistemi ve GeForce mobil grafik birimini beraberinde getiriyor. Modelin en önemli özelliği ise NVIDIA'nın 3G/LTE/4G mobil iletişim teknolojilerini barındıran Icera 450 yongasını da bünyesinde taşıması. Böylece işlemci, grafik birimi ve mobil iletişim yongası aynı sistem üzerinde yer alıyor.

NVIDIA bu hamleyle LTE uyumlu telefonların Qualcomm'un değil kendi yongada sistemini kullanmaya devam etmesini sağlamak ve ayrıca güç tüketimini azaltmak istiyor. ZTE Mimosa X modeli 21Mbps Category 14 HSPA+ bağlantısını kullanıyor.

Diğer açıklanan özellikleri 4.3 inç 960 x 540 qHD ekran, 5MP arka kamera, ön kamera, 4GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD kart desteği, Android 4.0 işletim sistemi, DLNA, A2DP, Dolby ses sistemi, HD video kaydı, çift mikrofon ve jiroskop şeklinde.

Fuarda ziyaretçilere sergilenecek Mimosa X, dün size bahsettiğimiz PF200 kod adlı modelin özelliklerini karşılıyor. ZTE'nin bu yıl ki ilk amiral gemisi modeli bu olacak diyebiliriz. Yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek modelin fiyatlandırması ve hangi pazarlara gideceği kesinlik kazanmadı.