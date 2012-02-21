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ZTE Mimosa X resmi olarak tanıtıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya başlayacak MWC 2012 fuarına 2 iddialı Android modeliyle geleceğinden bahsettiğimiz Çinli ZTE firması modellerin birisini resmi olarak tanıttı.
ZTE Mimosa X olarak adlandırılan model çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 yongada sistemi ve GeForce mobil grafik birimini beraberinde getiriyor. Modelin en önemli özelliği ise NVIDIA'nın 3G/LTE/4G mobil iletişim teknolojilerini barındıran Icera 450 yongasını da bünyesinde taşıması. Böylece işlemci, grafik birimi ve mobil iletişim yongası aynı sistem üzerinde yer alıyor. 
NVIDIA bu hamleyle LTE uyumlu telefonların Qualcomm'un değil kendi yongada sistemini kullanmaya devam etmesini sağlamak ve ayrıca güç tüketimini azaltmak istiyor. ZTE Mimosa X modeli 21Mbps Category 14 HSPA+ bağlantısını kullanıyor.
Diğer açıklanan özellikleri 4.3 inç 960 x 540 qHD ekran, 5MP arka kamera, ön kamera, 4GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD kart desteği, Android 4.0 işletim sistemi, DLNA, A2DP, Dolby ses sistemi, HD video kaydı, çift mikrofon ve jiroskop şeklinde.
Fuarda ziyaretçilere sergilenecek Mimosa X, dün size bahsettiğimiz PF200 kod adlı modelin özelliklerini karşılıyor. ZTE'nin bu yıl ki ilk amiral gemisi modeli bu olacak diyebiliriz. Yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek modelin fiyatlandırması ve hangi pazarlara gideceği kesinlik kazanmadı.

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DH Misafiri 6 yıl
var turkcell aynısının 400 mb ram lisi tek işlemcilisini verdi maxiplus 5 ile wireless donma problemi var gerisi idare eder
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sharpie 7 yıl
ZTE vardıda bizmi almadık.
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_bluescream_ 7 yıl
createemir
Bu tarihten sonra Tegra 2 :(

allahını seversen karşim sankı tegra 2 yi son sınırına kadar zorluyorsunda, sana yetmıyor. önemli olan ''kaç paralık teklonojiye sahip oldugunuz değildir, kaç paralık teklonoji kullanabileceğinizdir.
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sweatcan 7 yıl
hoca ne güzel cihazlar var biz sadece resimlerine bakıyrouz ya
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sahoron 7 yıl
createemir
RAN7843
createemirBu tarihten sonra Tegra 2 :(
Ne yani bu saaten sonra tegra 2 adam parası az olanlar içi,n süper ürünler yapıyor ve ucuz satılıyor sen git nokıa al tegra 2 den daha eski işlemci ve çok pahalı tabi isim varrr
Tegra 2 ~20$ Tegra 3 ise ~25$ dolar civarı. Aralarında dağlar kadar fark var arkadaşım. Bilgiye dayalı konuş biraz.

Evet kardeşim o tengra 3 lü telefonlar ile tengra 2 ler arasında 5 dolar fark var. Bizim millette direk masraf parasından telefon satılsın istiyor o zaman bir iphone 4 150 dolar felan olur heralde var mı böyle birşey ya...
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mnyx 7 yıl
tasarım t20yi andırıyor
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında telefon iyi ve iddalı fiyat'da kesinleşirse bu ürünü kullanacak çok kişi olabilir..:)
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artcraft35 7 yıl
huawei ile zte arasındaki rekabetten fiyat performans canavarı bekliyorum
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createemir 7 yıl
RAN7843
createemirBu tarihten sonra Tegra 2 :(
Ne yani bu saaten sonra tegra 2 adam parası az olanlar içi,n süper ürünler yapıyor ve ucuz satılıyor sen git nokıa al tegra 2 den daha eski işlemci ve çok pahalı tabi isim varrr

Tegra 2 ~20$ Tegra 3 ise ~25$ dolar civarı. Aralarında dağlar kadar fark var arkadaşım. Bilgiye dayalı konuş biraz.
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RAN7843 7 yıl
createemir
Bu tarihten sonra Tegra 2 :(

Ne yani bu saaten sonra tegra 2 adam parası az olanlar içi,n süper ürünler yapıyor ve ucuz satılıyor sen git nokıa al tegra 2 den daha eski işlemci ve çok pahalı tabi isim varrr
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