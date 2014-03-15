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ZTE Nubia X6 lansmanı 25 Mart'ta gerçekleştirilecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE Nubia X6 lansmanı 25 Mart'ta gerçekleştirilecek
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Teknoloji dünyası HTC'nin yeni amiral gemi modelini tanıtacağı 25 Mart tarihine odaklanmışken, aynı gün dünyanın diğer bir ülkesinde farklı bir bomba daha patlamaya hazırlanıyor. 

Çinli ZTE'nin bir süredir gündemde olan yeni amiral gemi modeli Nubia X6 da 25 Mart tarihinde görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Cihazın tanıtımı Pekin'de yerel saat ile 13.30'da gerçekleştirilecek. 

Nubia X6 modelinin 6 veya 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alacak olan model 2GB veya 3GB RAM kullanacak. Cihazın ekran çözünürlüğünün 2560x1440 piksel olması beklenirken 13MP veya 16MP çözünürlükte bir kameraya yer verilecek. Android 4.4 KitKat ile gelecek olan modelde ZTE yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü sunacak. 

Cihazın iki önemli özelliğinin OIS destekli arka kamera ve ön tarafta da çift stereo hoparlörler olacağı ZTE tarafından duyurulmuştu. Bu bakımdan bu yılın amiral gemi modelleri arasında sıyrılmayı başarabilir. Nubia X6 öncesinde de Oppo Find 7'nin 19 Mart tarihinde lansmanı gerçekleştirilecek.  

http://www.unwiredview.com/2014/03/14/zte-chooses-to-announce-the-nubia-x6-on-the-same-day-as-the-new-htc-one/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
cinli bi turistin elinde nubia5 görmüştüm onun ekranına kamerasına bile hayran kalmıştım üstünebide nubia5s cıktı şimdi çıkıyor kimbilir nasıl olcak
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dreamblue35 5 yıl
geçenlerde forumda bir topikde kargo dahil çinden getirtilebildiği yazıyordu; bu model değil ama igzo panelli 2300 mah bataryalı 5" ekranlı 13mp kameralı model kargo dahil 800-850 tl arası getirtilebiliyordu bilginize
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HTC Specialist 5 yıl
HTC tanıtımları eş zamanlı olarak Türkiye saatiyle 17.00 da gerçekleşecek, sorun yok.
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seven44 5 yıl
gelmedikten sonra çöp
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Kuheylan12 5 yıl
6' ekran phablet kategorisine giriyor. Ülkemize gelmese de üzülecek bir şey olmadığını düşünüyorum. One Max ne kadar satıldı, LG G Pro 2 ne kadar satılacak. Bunlar ülkemizde ilgi görmeyecek telefonlar.
ZTE, Lenovo ve Oppo gibi üreticilerin ülkemize 5' ve 5.5' telefonlar ile gelmesi daha uygun olur. Alternatifler oluştukça fiyatlar ister istemez inecek ve istediğimiz telefonu daha uygun fiyatlara alabileceğiz.
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ucar557 5 yıl
anca böyle haberde adını duyarız.
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r4deon 5 yıl
ülkemize gelmeyeceği için diğer nubialar gibi anca izleriz :(
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iplenmeyenadam 5 yıl
Snapdragon 801
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