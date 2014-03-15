ZTE Nubia X6 lansmanı 25 Mart'ta gerçekleştirilecek





Teknoloji dünyası HTC'nin yeni amiral gemi modelini tanıtacağı 25 Mart tarihine odaklanmışken, aynı gün dünyanın diğer bir ülkesinde farklı bir bomba daha patlamaya hazırlanıyor.





Çinli ZTE'nin bir süredir gündemde olan yeni amiral gemi modeli Nubia X6 da 25 Mart tarihinde görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Cihazın tanıtımı Pekin'de yerel saat ile 13.30'da gerçekleştirilecek.





Nubia X6 modelinin 6 veya 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alacak olan model 2GB veya 3GB RAM kullanacak. Cihazın ekran çözünürlüğünün 2560x1440 piksel olması beklenirken 13MP veya 16MP çözünürlükte bir kameraya yer verilecek. Android 4.4 KitKat ile gelecek olan modelde ZTE yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü sunacak.





Cihazın iki önemli özelliğinin OIS destekli arka kamera ve ön tarafta da çift stereo hoparlörler olacağı ZTE tarafından duyurulmuştu. Bu bakımdan bu yılın amiral gemi modelleri arasında sıyrılmayı başarabilir. Nubia X6 öncesinde de Oppo Find 7'nin 19 Mart tarihinde lansmanı gerçekleştirilecek.

http://www.unwiredview.com/2014/03/14/zte-chooses-to-announce-the-nubia-x6-on-the-same-day-as-the-new-htc-one/