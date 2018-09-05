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ZTE Nubia Z18, yüzde 91.8 ekran gövde oranı ile piyasaya sürüldü

Çinli teknoloji üreticisi ZTE'nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu Nubia Z18 satışa sunuldu. Cihaz sunduğu %91.8'lik ekran gövde oranı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
8 ay
7,1b
1
13
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticisi ZTE, uzun süredir beklenen yeni amiral gemisi modeli Nubia Z18'i Çin'de piyasaya sürdü. %91.8'lik bir ekrana gövde oranı sunan cihazın ekranında su damlası şeklinde minimalist bir çentik de yer alıyor.

ZTE Nubia Z18 ince çerçeveleri ile dikkat çekiyor

Neredeyse yok denebilecek incelikte çerçeveleri ile dikkat çeken ZTE Nubia Z18, 1080 x 2160 çözünürlüğe sahip 6 inçlik bir IPS LCD ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alan cihazın 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB şeklinde varyantları mevcut. Cihazın Qualcomm Quick Charge 4.0 desteği ile birlikte Neo Power adı verilen sıcaklık kontrolü teknolojisine sahip 3.450 mAh batarya kapasitesinin olduğunu da belirtelim.
ZTE Nubia Z18'in portre çekimleri yapabilen f/2.0 diyafram aralığına ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamerası bulunuyor. Cihazın f/1.6 diyafram aralığında ve 16 MP + 24 MP çözünürlüğe sahip çift arka kamerası 960 fps ağır çekim video kaydı yapabiliyor.
Siyah ve kırmızı renk seçeneklerine sahip olan cihazın 6 GB RAM / 64 GB depolama alanı sunan modeli 405 dolar, 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı sunan modeli ise 480 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Ayrıca cihazın "Van Gogh Edition" adı altında 520 dolar fiyat etiketine sahip bir modelinin olduğunu da söyleyelim.

https://www.gsmarena.com/at_long_last_the_zte_nubia_z18_is_official_a_stunner_for_china-news-33108.php Yorum Yaz
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Kayrabey 8 ay en beğenilen
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smsmart 8 ay
Cillop gibi cihaz olmuş.
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cngzmls 8 ay
Z17 daha güzeldi. Bu çentik saçmalığı inşallah bu sene biter.
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memoli_fox 8 ay
Su damlası çentiği. Hani ben su damlası şeklinde bir çentik göremedim. Sadece küçük bir çentik var o kadar. Çentiğe bile isim bırakıyolar. Kim bırakmış bu ismi? Aloooooooo! Heyyyyyyy!
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nediyonlasen 8 ay
Nubia yazılım işinde nasıl acaba
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ssbrutality 8 ay
Mükemmel ama Şu bataryayı ne var biraz fazla koysana..
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TearsForFears 8 ay
Nubia yazmaları olmamış çok çirkin durmuş. Zte yaz geç nubia nedir? Telefon fiyat performans olarak baya iyi. Meizu 16 ile yarışıyor. f1.6 diyaframlı kameralarla öne geçiyor ek olarak bataryasıda meizu 16 dan 400 kadar daha fazla. Fakat meizu 16 ekranda parmak izi okumayla öne geçiyor :). 2 telefonda umarım ülkemize gelir. 3500 liraya honor 10, nokia 7 plus veya s8 gibi eskiyen telefonlar yerine bunları alalım.
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Krone 8 ay
Meizu kıvamında tam bir f/p cihazı olmuş. 480 dolar çok makul bir fiyat, ama bizim ülkemize göre değil :)
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blank42 8 ay
Van Gogh sadece bana mı çok etkileyici geldi, resmen aşık oldum
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smart1978 8 ay blank42
cumhuriyet.com.tr/...
dunyalilar.org/...
Gerci deha ile sizofreni arasinda ciddi benzerlikler de vardir :)
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acer_sahibi77 8 ay blank42
Benim de gözüme güzel geldi Van Gogh modeli.
Telefonun özellikler süper, fiyatta bize göre pahalı olsa da yurtdışına göre mantıklı seviyelerde. Umarım en kısa sürede incelemesi çıkar. Kamera performansını merak ediyorum.
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bkadem 8 ay
Çerçevelerin incelmesi çok güzel ama oyun oynarken veya video seyrederken tuttuğumuz yerde ekran olduğu için bazen problem olabiliyor. Bence simetrik olarak alttan ve üstten yarım santim olması yeterli. Diğer hiçbir yerde çerçeve olmaması lazım.
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TetraYazilim 8 ay
Şu ince çerçeveleri artık monitör ve televizyonlar içinde çıkarın.
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smsmart 8 ay
Cillop gibi cihaz olmuş.
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Kayrabey 8 ay en beğenilen
Bence harika...
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