ZTE Nubia Z18, yüzde 91.8 ekran gövde oranı ile piyasaya sürüldü

Akıllı telefon üreticisi ZTE, uzun süredir beklenen yeni amiral gemisi modeli Nubia Z18'i Çin'de piyasaya sürdü. %91.8'lik bir ekrana gövde oranı sunan cihazın ekranında su damlası şeklinde minimalist bir çentik de yer alıyor.

ZTE Nubia Z18 ince çerçeveleri ile dikkat çekiyor

Neredeyse yok denebilecek incelikte çerçeveleri ile dikkat çeken ZTE Nubia Z18, 1080 x 2160 çözünürlüğe sahip 6 inçlik bir IPS LCD ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alan cihazın 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB şeklinde varyantları mevcut. Cihazın Qualcomm Quick Charge 4.0 desteği ile birlikte Neo Power adı verilen sıcaklık kontrolü teknolojisine sahip 3.450 mAh batarya kapasitesinin olduğunu da belirtelim.

ZTE Nubia Z18'in portre çekimleri yapabilen f/2.0 diyafram aralığına ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamerası bulunuyor. Cihazın f/1.6 diyafram aralığında ve 16 MP + 24 MP çözünürlüğe sahip çift arka kamerası 960 fps ağır çekim video kaydı yapabiliyor.

Siyah ve kırmızı renk seçeneklerine sahip olan cihazın 6 GB RAM / 64 GB depolama alanı sunan modeli 405 dolar, 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı sunan modeli ise 480 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Ayrıca cihazın "Van Gogh Edition" adı altında 520 dolar fiyat etiketine sahip bir modelinin olduğunu da söyleyelim.

https://www.gsmarena.com/at_long_last_the_zte_nubia_z18_is_official_a_stunner_for_china-news-33108.php