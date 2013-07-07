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ZTE, Nubia Z5 mini ile konsepti tamamen değiştiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE, Nubia Z5 mini ile konsepti tamamen değiştiriyor


Geçen yıl Samsung'un Galaxy S3 mini ile başlayan amiral gemi modellerinin daha düşük versiyonlarını piyasaya sürme geleneği bu yıl Galaxy S4 mini ile devam ediyor. Samsung dışında iddialara göre HTC firması One mini,Oppo da Find 5 mini modelleri ile tüketici ilgisi çekmeye çalışacak.

Ancak ZTE, görselleri internete sızan Nubiz Z5 mini modeli ile geleneği tamamen değiştireceğe benziyor. Firmanın geçen yıl sonlarında resmi olarak duyurduğu 5 inçlik Full HD ekranlı ve Snapdragon S4 Pro işlemcili Nubia Z5, bu kez mini bir versiyonuyla karşımıza çıkacak.

İsminin aksine Nubia Z5 mini modelinde 4.7 inçlik 720p ekran kullanılıyor. İşlemci tercihi Snapdragon 600 çözümünden yana olurken, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 10.3mm kalınlık 160gr ağırlık şeklinde bilinen özellikleri mevcut. Cihaz bu haliyle pek çok üst seviye modelle rekabet edecek seviyede bulunuyor.

Nubia Z5 mini modelinin ne zaman ve hangi fiyattan piyasada olacağına dair bir bilgi yok. Ancak kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/press_render_of_zte_nubia_z5_mini_leaks_ahead_of_its_launch-news-6328.php Yorum Yaz
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magicool 6 yıl en beğenilen
mini mantığı 4.3" ile başladı 5" standart oldu artık 4.7" lik telefonlarada mini demeye başladılar yakında 5.5" standart olursa 5"lik mini modelleri görmeye başlarız...

şaka maka piyasada 4-4.3 lik ince çerçeve ve kasa bulunduran düzgün donanımlı bir model bulunmuyor(birtek iphone 5) asıl telefon dediğin 4.3" olur ince çerçeveli olur ince kasalı ve güçlü olur ama nerde...millet bir tutturmuş 4.7" yetmiyormuş gibi 5" furyasıda başladı

artık biri 4.3" olan çerçevesi çok ince veya olmayan bir model çıkarsınlar s4 pro 600 1.5-2 gb ram 16 gb dahili+hafıza kartı girişi,2100-2300 mah pil 8-8.5 mm lik kalınlık hayır cok mu imkansız yapın yukardaki yazdığım gibi bir mini 400-450 usd fiyat koyun ondan sonra izleyin satışları...
mini mantığı 4.3" ile başladı 5" standart oldu artık 4.7" lik telefonlarada mini demeye başladılar yakında 5.5" standart olursa 5"lik mini modelleri görmeye ba...
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sertaceri 6 yıl
magicool
mini mantığı 4.3 ile başladı 5 standart oldu artık 4.7 lik telefonlarada mini demeye başladılar yakında 5.5 standart olursa 5lik mini modelleri görmeye başlarız... şaka maka piyasada 4-4.3 lik ince çerçeve ve kasa bulunduran düzgün donanımlı bir model bulunmuyor(birtek iphone 5) asıl telefon dediğin 4.3 olur ince çerçeveli olur ince kasalı ve güçlü olur ama nerde...millet bir tutturmuş 4.7 yetmiyormuş gibi 5 furyasıda başladı artık biri 4.3 olan çerçevesi çok ince veya olmayan bir model çıkarsınlar s4 pro 600 1.5-2 gb ram 16 gb dahili+hafıza kartı girişi,2100-2300 mah pil 8-8.5 mm lik kalınlık hayır cok mu imkansız yapın yukardaki yazdığım gibi bir mini 400-450 usd fiyat koyun ondan sonra izleyin satışları...

okey
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magicool 6 yıl sertaceri
sertaceri

magicool

mini mantığı 4.3 ile başladı 5 standart oldu artık 4.7 lik telefonlarada mini demeye başladılar yakında 5.5 standart olursa 5lik mini modelleri görmeye başlarız... şaka maka piyasada 4-4.3 lik ince çerçeve ve kasa bulunduran düzgün donanımlı bir model bulunmuyor(birtek iphone 5) asıl telefon dediğin 4.3 olur ince çerçeveli olur ince kasalı ve güçlü olur ama nerde...millet bir tutturmuş 4.7 yetmiyormuş gibi 5 furyasıda başladı artık biri 4.3 olan çerçevesi çok ince veya olmayan bir model çıkarsınlar s4 pro 600 1.5-2 gb ram 16 gb dahili+hafıza kartı girişi,2100-2300 mah pil 8-8.5 mm lik kalınlık hayır cok mu imkansız yapın yukardaki yazdığım gibi bir mini 400-450 usd fiyat koyun ondan sonra izleyin satışları...


okey

ne oldu?
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DH Misafiri 6 yıl
Bu nasıl mini lan htc onela aynı boyutta
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar birileri şirketlerle görüşebilirler mi? (forum yöneticileri) bu mini modellerde standart 4 inch olsun. veya 3.8-4 inch olsun 4 ten sonrası pek de mini olmuyor
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The Tenth Doctor 6 yıl
lumia xz Mini
nubia Z5 Mini ?
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alibotan 6 yıl
4.7 inc ekranlar artik mini diye piyasaya cikiyor yok artik. Bunun normali 5 inc 0.3 inc ten cihaz minnacik oluyor
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mk2kill 6 yıl
magicool
dogrudur tabi ama suanda orta segmentte rekabet olabilir fakat benim bahsettiğim şekilde bir cihaz yok yani çıkaran firma tamamen rakipsiz olacak(güclü donanım kücük boyut)+ olarak efsane bir telefon üretmiş olacak ki milyonlar satacagını düşünüyorum tabi amiral gemisinin satışları bir nebze baltalıyacaktır fakat başka firmaların cihazlarını öldürecektir,ki kendi ile rekabete girmiş olacagı için evet amiral gemisi modellerinde bir miktar kar düşüşü yaşasada genel manada bahsettiğimiz segmentteki yüksek satış rakamları ve yüksek kar ile arayı kapatacaktır ,artan marka prestijini saymıyorum bile aslında bunlar karmaşık işler ama yapılmayacak birşey değil,beni merak ettiren bir konu varki oda şu:bizim bahsettiğimiz markalar dünya markaları üst segmente oynuyorlar,diyelim ki bu markalar amiral gemisi modellerinin satışı baltalanma ihtimaline karşı böyle bir cihaz çıkarmıyorlar(tam olarak böyle olduğunu düşünmüyorum fakat varsayalım) bunu anladık fakat kendine yeni yeni bu piyasada prestij kazanmaya çalışan müşteri kazanma çalışması yapan büyük çinli telefon üreticileri niye böyle bir ürün çıkarmaz,o kadar mühendis düşünmemiş mi?yada teknik olarak mı zorluk içindeler?aklım almıyor bahsettiğim gibi bir ürün cıkarıp bu piyasanın ekmeğini yemek varken 4.7lik mini(!) bir model çıkartmak şaşırtıcı...

tabiki dusunmustur ama zun vadede onun sonu da cikmaz sokak. Soyle izah edeyim; eğer çinli üretici 450 dolara dedıgın gıbı bır telefon yaparsa samsungda boyle bır telefonu daha ucuza malederek pıyasaya surer.(Gerekirse kisa vadede kardan feragat ederek. ) Hersey artık zaten çinde üretildiği için çinli firmalar ucuz işçilik avantajını yitirmeye başladılar. Samsung akıllı telefon bileşenlerinin 60% ını kendi üretebilir durumda( islemci , ekran , bellek vs). Bu da Samsunga rekabette buyuk avantaj saglıyor.Ayrica samsungun marka gucu var. Ayni fiyata benzer iki telefon varken kullanicilarin cogu bilindik bir markaya yonelir. Yanı kısa vadede samsung cinli rakıplerını piyasan silip yine uzun vadede bildigini okur.
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mk2kill 6 yıl
magicool
mk2kill
magicool yukardaki yazdığım gibi bir mini 400-450 usd fiyat koyun ondan sonra izleyin satışları...
mesele de o zaten. bu bahsettigin gibi bir mini modeli amiral gemisinin satışlarını etkiler.firmalarin en büyük kar marjı amiral gemilerinde. düşük modeller sürümden kazandiriyor ama kar marji cok daha dusuk.o yuzden adamlar kendi ayağına sıkmış olur.
farketmez diye düşünüyorum diyelim 450 dolar fiyat koydu çihaza yukarda bahsettiğim cihazn maliyeti düşük olacaktır(snap dragon serisinin 800 ve üstü yonga setleri piyasaya girmeye başladı) dolayısıyla su bahsettiğim donanım 4-5 aylık dilim içerisinde orta-üst donanım segmentine girileyecek dolayısı ile yonga maliyetleri düşecek ekranın boyutu(720 p çözünürlük adreno 320 konursa) ve kolay üretim sürecinide sayarsak oldukça karlı olacaktır zaten,üreticiler bugun başlasa tasarımına 6 ay bile sürmez 0 dan yaratmaları,isteyenede s800-900 artık enüst donanım ne ise onu koysunlar 5 ekranı yapıştırsınlar isteyen onu alsın bizim gibi ayakkabı kadar telefondan hoşlanmıyanlarda 4.3 alsınlar emin ol bu 2 segmentte cihazı çıkaran firma zaten her şekilde yoğun kar elde edecektir.450 dolar miniye fiyat biçsin 550 dolarda amiral gemisine her şekilde kullanıcıya özgürlük sunmuş olur,eminim benim gibi milyonlarca 4.7-5 segmentinde sıkışmış sırf 4 -4.3 segmentinde adam gibi donanımlı cihaz olmadıgından kapana kısılmış insan vardır.

Hoccam farkeder. Galaxy s4 un samsunga uretim maliyeti 237$ civari. Mini modelleri ise 121$ civarinda. kabaca 115 dolar uretim maliyeti farki var. Bu urunlerin Piyasa satis fiyatlarina baktigin zaman aradaki farkin nasil acildigini ve samsungun telefon basina karinin nasil arttigini gorursun. Orta segmente herkes telefon yaptigi icin rekabet buyuk kar marji daha dusuk. En buyuk kar; dedigim gibi amiral gemilerinde. Zaten senin tarif ettigin telefon orta segementin ust ksimina yerlesir ve minilere gore dhaa iyi donanimi oldgundan uretim malietide 150 dolarlara gelir. Bu da samsungun kar marjini dusurur.
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magicool 6 yıl mk2kill
dogrudur tabi ama suanda orta segmentte rekabet olabilir fakat benim bahsettiğim şekilde bir cihaz yok yani çıkaran firma tamamen rakipsiz olacak(güclü donanım kücük boyut)+ olarak efsane bir telefon üretmiş olacak ki milyonlar satacagını düşünüyorum tabi amiral gemisinin satışları bir nebze baltalıyacaktır fakat başka firmaların cihazlarını öldürecektir,ki kendi ile rekabete girmiş olacagı için evet amiral gemisi modellerinde bir miktar kar düşüşü yaşasada genel manada bahsettiğimiz segmentteki yüksek satış rakamları ve yüksek kar ile arayı kapatacaktır ,artan marka prestijini saymıyorum bile

aslında bunlar karmaşık işler ama yapılmayacak birşey değil,beni merak ettiren bir konu varki oda şu:bizim bahsettiğimiz markalar dünya markaları üst segmente oynuyorlar,diyelim ki bu markalar amiral gemisi modellerinin satışı baltalanma ihtimaline karşı böyle bir cihaz çıkarmıyorlar(tam olarak böyle olduğunu düşünmüyorum fakat varsayalım) bunu anladık fakat kendine yeni yeni bu piyasada prestij kazanmaya çalışan müşteri kazanma çalışması yapan büyük çinli telefon üreticileri niye böyle bir ürün çıkarmaz,o kadar mühendis düşünmemiş mi?yada teknik olarak mı zorluk içindeler?aklım almıyor bahsettiğim gibi bir ürün cıkarıp bu piyasanın ekmeğini yemek varken 4.7"lik mini(!) bir model çıkartmak şaşırtıcı...
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mk2kill 6 yıl
magicool
yukardaki yazdığım gibi bir mini 400-450 usd fiyat koyun ondan sonra izleyin satışları...

mesele de o zaten. bu bahsettigin gibi bir mini modeli amiral gemisinin satışlarını etkiler.firmalarin en büyük kar marjı amiral gemilerinde. düşük modeller sürümden kazandiriyor ama kar marji cok daha dusuk.o yuzden adamlar kendi ayağına sıkmış olur.
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magicool 6 yıl mk2kill
mk2kill

magicool

yukardaki yazdığım gibi bir mini 400-450 usd fiyat koyun ondan sonra izleyin satışları...


mesele de o zaten. bu bahsettigin gibi bir mini modeli amiral gemisinin satışlarını etkiler.firmalarin en büyük kar marjı amiral gemilerinde. düşük modeller sürümden kazandiriyor ama kar marji cok daha dusuk.o yuzden adamlar kendi ayağına sıkmış olur.

farketmez diye düşünüyorum diyelim 450 dolar fiyat koydu çihaza yukarda bahsettiğim cihazn maliyeti düşük olacaktır(snap dragon serisinin 800 ve üstü yonga setleri piyasaya girmeye başladı) dolayısıyla su bahsettiğim donanım 4-5 aylık dilim içerisinde orta-üst donanım segmentine girileyecek bu sebep ile yonga maliyetleri düşecek ekranın boyutu(720 p çözünürlük adreno 320 konursa) ve kolay üretim sürecinide sayarsak oldukça karlı olacaktır zaten,üreticiler bugun başlasa tasarımına 6 ay bile sürmez 0 dan yaratmaları,isteyenede s800-900 artık enüst donanım ne ise onu koysunlar 5" ekranı taksınlar isteyen onu alsın bizim gibi ayakkabı kadar telefondan hoşlanmıyanlarda 4.3" alsınlar emin ol bu 2 segmentte cihazı çıkaran firma zaten her şekilde yoğun kar elde edecektir.450 dolar miniye fiyat biçsin 550 dolarda amiral gemisine her şekilde kullanıcıya özgürlük sunmuş olur,eminim benim gibi milyonlarca 4.7"-5" segmentinde sıkışmış sırf 4" -4.3" segmentinde adam gibi donanımlı cihaz olmadıgından kapana kısılmış insan vardır.
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Srcn81 6 yıl
Bu hiç miniye benzemiyor.
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magicool 6 yıl
mini mantığı 4.3" ile başladı 5" standart oldu artık 4.7" lik telefonlarada mini demeye başladılar yakında 5.5" standart olursa 5"lik mini modelleri görmeye başlarız...

şaka maka piyasada 4-4.3 lik ince çerçeve ve kasa bulunduran düzgün donanımlı bir model bulunmuyor(birtek iphone 5) asıl telefon dediğin 4.3" olur ince çerçeveli olur ince kasalı ve güçlü olur ama nerde...millet bir tutturmuş 4.7" yetmiyormuş gibi 5" furyasıda başladı

artık biri 4.3" olan çerçevesi çok ince veya olmayan bir model çıkarsınlar s4 pro 600 1.5-2 gb ram 16 gb dahili+hafıza kartı girişi,2100-2300 mah pil 8-8.5 mm lik kalınlık hayır cok mu imkansız yapın yukardaki yazdığım gibi bir mini 400-450 usd fiyat koyun ondan sonra izleyin satışları...
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Raikirin 6 yıl
Mini derken?
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