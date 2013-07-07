ZTE, Nubia Z5 mini ile konsepti tamamen değiştiriyor









Geçen yıl Samsung'un Galaxy S3 mini ile başlayan amiral gemi modellerinin daha düşük versiyonlarını piyasaya sürme geleneği bu yıl Galaxy S4 mini ile devam ediyor. Samsung dışında iddialara göre HTC firması One mini,Oppo da Find 5 mini modelleri ile tüketici ilgisi çekmeye çalışacak.





Ancak ZTE, görselleri internete sızan Nubiz Z5 mini modeli ile geleneği tamamen değiştireceğe benziyor. Firmanın geçen yıl sonlarında resmi olarak duyurduğu 5 inçlik Full HD ekranlı ve Snapdragon S4 Pro işlemcili Nubia Z5, bu kez mini bir versiyonuyla karşımıza çıkacak.





İsminin aksine Nubia Z5 mini modelinde 4.7 inçlik 720p ekran kullanılıyor. İşlemci tercihi Snapdragon 600 çözümünden yana olurken, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 10.3mm kalınlık 160gr ağırlık şeklinde bilinen özellikleri mevcut. Cihaz bu haliyle pek çok üst seviye modelle rekabet edecek seviyede bulunuyor.





Nubia Z5 mini modelinin ne zaman ve hangi fiyattan piyasada olacağına dair bir bilgi yok. Ancak kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/press_render_of_zte_nubia_z5_mini_leaks_ahead_of_its_launch-news-6328.php