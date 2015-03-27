ZTE, Nubia Z9 Max ve Z9 mini modellerini duyurdu

ZTE'nin Nubia 9 modeli merakla beklenirken, kısa bir süre önce basın toplantısı düzenleyen üretici iki yeni modeli birlikte tanıttı. Tanıtılan modeller 5.5 inç ekran boyutuna sahip Nubia Z9 Max ve 5 inç ekran boyutuna sahip Nubia Z9 Mini oldu.





Öncelikle telefonların tasarımına bakacak olursak Nubia Z7 tasarımının daha da ileri seviyeye taşındığını söyleyebiliriz. Z9 Max ve Z9 Mini modelleri donanım ve ekran boyutu gibi noktalarda farklılaşıyorlar ancak tek bir tasarım diline sahipler. İki modelin de metal çerçeveye sahip olduğunu görüyoruz ancak Z9 mini modelinde arka kapak plastik iken sökülebilir bir yapıda. Noktalı tasarıma sahip Z9 Mini arka kapağı için bambu, kot mavisi gibi farklı seçenekler de kullanıcılara sunulacak. Z9 Max modelinde ise arka kapak cam ile kaplı ve yekpare yapıdaki telefonun arka kapağı çıkarılamıyor.

Güç ve ses düğmeleri cihazın sağ tarafına konumlandırılması isabetli bir karar gibi görünüyor, özellikle 5.5 inç model için farklı bir noktada bulunması kullanıcılar için zor anlar yaratabilirdi. Nubia logosu yalnızca arka kapakta bulunurken dikey şekilde yerleştirilmiş durumda, ayrıca yine ZTE'de görmeye alışık olduğumuz kapasitif tuşlara yeni modellerin ikisinde de yer veriliyor. İki modelde de kulaklık girişi telefonun üst kısmına konumlandırılırken hoparlör ve Micro USB portu alt kısımda yer alıyor.

Z9 Max modeline daha yakından bakacak olursak akıllı telefon 5.5 inç ekranında Full HD (1080 x 1920) çözünürlük sunabiliyor, inç başına düşen piksel sayısı ise 401. Ekran/kasa oranı %70 seviyesinde olan akıllı telefonun 154.8×76.6×7.9mm boyutlarındaki kasası 165 gram ağırlığa sahip. Z9 Max modeli Snapdragon 810 çipsetinden gücünü alırken sisteme 3 GB bellek ve 16 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanı günümüz amiral gemilerine göre düşük sayılsa da Micro SD kart desteği ile 128 GB'a kadar ekstra depolama alanı ekleme imkanı kullanıcılara sunulmuş.

16MP çözünürlükte arka kamera ile 4K video kayıt desteği de sunulurken ön kısımda 8MP çözünürlükte 80 derece açıya sahip kamera tercih edilmiş. Android 5.0.2 üzerinde çalışan özel arayüzü Nubia UI 2.8 ile birlikte gelen cihaz 2900mAh batarya kapasitesine sahip. Telefonun satış fiyatı 2499 Çin Yuanı olarak açıklanırken bu değer ülkemiz parası ile yaklaşık 1040TL'ye eşit oluyor.

Z9 Mini modeline de yakından göz atmak gerekirse 5 inç ekranda yine Full HD (1080 x 1920) çözünürlüğü bizi karşılıyor. Ekran boyutu Max modeline göre düşük olduğu için inç başına düşen piksel sayısı da 441'e yükselmiş durumda. Ekran/kasa oranında yine %70'lik oran tutturulurken Z9 Mini modelinin kasası 141.3 x 69.8 x 8.2 mm boyutlarında ve 147 gram ağırlığa sahip.





Teknik detaylara baktığımızda ise Snapdragon 615 çipsetine 2 GB sistem belleği ve yine 16 GB depolama alanının eşlik ettiğini görüyoruz. Micro SD desteği ise yine cihazı yalnız bırakmıyor. Arka kamera 16 MP olarak karşımıza çıkıyor ancak 4K kayıt yeteneği Mini modelde yer almıyor, ön tarafta ise yine 8MP selfie kamerası mevcut. İlginç bir şekilde Max modeli gibi 2900 mAh bataryaya sahip Z9 Mini yine Anroid 5.0.2 üzerinde Nubia UI 2.8 arayüzü ile birlikte geliyor. Nubia Z9 Mini satış fiyatı ise 1499 Çin Yuanı olarak belirlenmiş, ülkemiz parası ile yaklaşık 625 TL.