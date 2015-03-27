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ZTE, Nubia Z9 Max ve Z9 mini modellerini duyurdu

4 yıl
10,4b
1
44
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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ZTE'nin Nubia 9 modeli merakla beklenirken, kısa bir süre önce basın toplantısı düzenleyen üretici iki yeni modeli birlikte tanıttı. Tanıtılan modeller 5.5 inç ekran boyutuna sahip Nubia Z9 Max ve 5 inç ekran boyutuna sahip Nubia Z9 Mini oldu.
ZTE, Nubia Z9 Max ve Z9 mini modellerini duyurdu
 

Öncelikle telefonların tasarımına bakacak olursak Nubia Z7 tasarımının daha da ileri seviyeye taşındığını söyleyebiliriz. Z9 Max ve Z9 Mini modelleri donanım ve ekran boyutu gibi noktalarda farklılaşıyorlar ancak tek bir tasarım diline sahipler. İki modelin de metal çerçeveye sahip olduğunu görüyoruz ancak Z9 mini modelinde arka kapak plastik iken sökülebilir bir yapıda. Noktalı tasarıma sahip Z9 Mini arka kapağı için bambu, kot mavisi gibi farklı seçenekler de kullanıcılara sunulacak. Z9 Max modelinde ise arka kapak cam ile kaplı ve yekpare yapıdaki telefonun arka kapağı çıkarılamıyor.
Güç ve ses düğmeleri cihazın sağ tarafına konumlandırılması isabetli bir karar gibi görünüyor, özellikle 5.5 inç model için farklı bir noktada bulunması kullanıcılar için zor anlar yaratabilirdi. Nubia logosu yalnızca arka kapakta bulunurken dikey şekilde yerleştirilmiş durumda, ayrıca yine ZTE'de görmeye alışık olduğumuz kapasitif tuşlara yeni modellerin ikisinde de yer veriliyor. İki modelde de kulaklık girişi telefonun üst kısmına konumlandırılırken hoparlör ve Micro USB portu alt kısımda yer alıyor.
ZTE, Nubia Z9 Max ve Z9 mini modellerini duyurdu
 
Z9 Max modeline daha yakından bakacak olursak akıllı telefon 5.5 inç ekranında Full HD (1080 x 1920) çözünürlük sunabiliyor, inç başına düşen piksel sayısı ise 401. Ekran/kasa oranı %70 seviyesinde olan akıllı telefonun 154.8×76.6×7.9mm boyutlarındaki kasası 165 gram ağırlığa sahip. Z9 Max modeli Snapdragon 810 çipsetinden gücünü alırken sisteme 3 GB bellek ve 16 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanı günümüz amiral gemilerine göre düşük sayılsa da Micro SD kart desteği ile 128 GB'a kadar ekstra depolama alanı ekleme imkanı kullanıcılara sunulmuş.
16MP çözünürlükte arka kamera ile 4K video kayıt desteği de sunulurken ön kısımda 8MP çözünürlükte 80 derece açıya sahip kamera tercih edilmiş. Android 5.0.2 üzerinde çalışan özel arayüzü Nubia UI 2.8 ile birlikte gelen cihaz 2900mAh batarya kapasitesine sahip. Telefonun satış fiyatı 2499 Çin Yuanı olarak açıklanırken bu değer ülkemiz parası ile yaklaşık 1040TL'ye eşit oluyor.
ZTE, Nubia Z9 Max ve Z9 mini modellerini duyurdu
 
Z9 Mini modeline de yakından göz atmak gerekirse 5 inç ekranda yine Full HD (1080 x 1920) çözünürlüğü bizi karşılıyor. Ekran boyutu Max modeline göre düşük olduğu için inç başına düşen piksel sayısı da 441'e yükselmiş durumda. Ekran/kasa oranında yine %70'lik oran tutturulurken Z9 Mini modelinin kasası 141.3 x 69.8 x 8.2 mm boyutlarında ve 147 gram ağırlığa sahip.

Teknik detaylara baktığımızda ise Snapdragon 615 çipsetine 2 GB sistem belleği ve yine 16 GB depolama alanının eşlik ettiğini görüyoruz. Micro SD desteği ise yine cihazı yalnız bırakmıyor. Arka kamera 16 MP olarak karşımıza çıkıyor ancak 4K kayıt yeteneği Mini modelde yer almıyor, ön tarafta ise yine 8MP selfie kamerası mevcut. İlginç bir şekilde Max modeli gibi 2900 mAh bataryaya sahip Z9 Mini yine Anroid 5.0.2 üzerinde Nubia UI 2.8 arayüzü ile birlikte geliyor. Nubia Z9 Mini satış fiyatı ise 1499 Çin Yuanı olarak belirlenmiş, ülkemiz parası ile yaklaşık 625 TL.

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darkhair 4 yıl en beğenilen
Turkcell veya avea şu mini olanı getirseler ne hoş olur. Ama özellikle avea nın getirmesi taraftarıyım. Çünkü en azından stock arayüz ile kendi arayüzleri arasında geçme imkanı veriyorlar...
Turkcell veya avea şu mini olanı getirseler ne hoş olur. Ama özellikle avea nın getirmesi taraftarıyım. Çünkü en azından stock arayüz ile kendi arayüzleri arası...
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ciddili 2 yıl
810 işlemcili olanından bulamadım. Bulsam alacam ama olsa da daha pahalı olur galiba.
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outlawist 2 yıl
nubia z9 max için bazı sitelerde snapdragon 815 3 gb ram diyor bazı sitelerde snapdragon 615 2 gb ram diyor ya hangisi doğru
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altayliyim 3 yıl
SIFIR Z9 MAX VE Z9 MİNİ İSTEYENLER BURADA MI?
BENDE VAR PZARLIKLA 750 TL PAZARLIKSIZ 720 TL
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achillus79 3 yıl
z9 max var elimde sıfır kullanılmamış kutulu ,içerisine sim kart takılmamış. snap 610 işlemci 2 gb ram olan modeli. uygun fiyata satacagım . fiyat son 850 tl .
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outlawist 2 yıl achillus79
achillus79

z9 max var elimde sıfır kullanılmamış kutulu ,içerisine sim kart takılmamış. snap 610 işlemci 2 gb ram olan modeli. uygun fiyata satacagım . fiyat son 850 tl .

bunun iki farklı snapdragon 810 ve 615 modelimi var. bazı sitelerde 810 bzılarında 615 yazıyor ya
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RootUser 3 yıl
mini modeli türkiye ye ne zaman gelecek?
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bugraakkoc 3 yıl RootUser
altı ok
mini modeli türkiye ye ne zaman gelecek?

Eylül ayında gelecek eğer sarkarsa ekim
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DH Misafiri 3 yıl
Zte z9 max sıfır telefon istiyorum.sıfır olacak.elinde olan varsa mesaj atsın
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expo-9009 4 yıl
Normal z9 çıkmayacak mı acaba bununla ilgili bilgi bulamadım
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Cool_psy 4 yıl
Merhaba haberde düzeltme yaparsanız iyi olur çünkü çerceve titanyum buyrun phonearena sitesinden aldım:
The Z9 mini takes it down a notch with a 5" 1080p screen, Snapdragon 615 chipset, 2 GB RAM, 16 GB of storage plus an expansion slot, but the same 16 MP and 8 MP camera combo like on the big brother. This one sports a titanium frame in its turn, too, and is powered by the same 2900 mAh battery pack.
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brshr 4 yıl Cool_psy
Cool_psy

Merhaba haberde düzeltme yaparsanız iyi olur çünkü çerceve titanyum buyrun phonearena sitesinden aldım:
The Z9 mini takes it down a notch with a 5" 1080p screen, Snapdragon 615 chipset, 2 GB RAM, 16 GB of storage plus an expansion slot, but the same 16 MP and 8 MP camera combo like on the big brother. This one sports a titanium frame in its turn, too, and is powered by the same 2900 mAh battery pack.

Titanyum metal değil mi?
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Cool_psy 4 yıl
Z9 mini tam istediğim gibi keşke buraya gelse...
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DH Misafiri 4 yıl
Mini modeli 800-900 liradan türkiyeye girses kapış kağış gider
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