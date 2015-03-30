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ZTE Nubia Z9 yakında tanıtılacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE Nubia Z9 yakında tanıtılacak
Bu yıl bazı firmaların amiral gemi modelini tanıtmadan ailedeki diğer üyeleri tanıttığına şahit olduk. Sony, Xpera Z4 modelinde önce tablet ve orta seviye bir telefon tanıtırken, ZTE de Nubia Z9 modelini tanıtmadan Nubia Z9 Max ve mini modellerini görücüye çıkardı. Her iki firmanın asıl amiral gemi modelleri merakla beklenirken, ZTE bir açıklama yaptı.

Firmanın üst seviye bir yöneticisi önümüzdeki aylarda ZTE Nubia Z9 modelini tanıtacaklarını açıkladı. Yönetici cihazı kesin olarak hangi tarihte tanıtacaklarına dair detaylı bir bilgi vermedi. Daha önce Nubia Z9 modelinin çıkıp çıkmayacağına dair tereddütler oluşmaya başlamıştı. Firma bu tereddütleri gidermiş oldu.

Ailenin büyük ve küçük üyeleri tanıtıldığı için Nubia Z9 modelinin de bir veya iki ay içerisinde görücüye çıkması bekleniyor. Nubia Z9 tasarım ve donanım özellikleri ile bu yılın en çok beklenen modellerinden birisi. 

Modelde 5.2 inçlik Full HD /Quad HD ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özelliklerin olması bekleniyor.  

http://www.androidheadlines.com/2015/03/nubia-z9-will-arrive-soon-according-ztes-general-manager.html Yorum Yaz
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Cool_psy 4 yıl
bu telefon tanıtıldı resmi olarak sanırım biraz geriden takip ediyorsunuz! 16 nisanda çinde satışa çıkacak...
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doctor_bey 4 yıl
Quad HD ekran :(

Yapmayın şunu ya :(((
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wwwkral 4 yıl
Mini ve max modeli tanıtıldı SıradaModelde 5.2 inçlik Full HD /Quad HD ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi
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CemTnTn 4 yıl
gsmarena.com/... gsmarena.com/...
Daha neyini tanıtacaklar? Tanıyacaklar tanıdı bile zaten :)
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