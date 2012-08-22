ZTE, Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlarını 2013 sonunda satışa sunacak

Apollo kod adlı yeni Windows Phone 8 işletim sisteminin resmi üretici ortakları arasında yer alan ZTE, bu yazılımın yüklü olduğu ilk cihazlarını 2013'te satışa sunacak. WP8'e erişim hakkı bulunan ve resmi destekçilerden biri olan Çinli firmanın daha çok orta segmentte varlık göstermeye çalışacağı aktarılıyor.

ZTE'nin Avrupa bölgesi pazarlama ve geliştirme genel müdürü Chris Edwards ile konuşan The Inquirer sitesi, uzak doğulu üreticinin ilk Windows Phone 8'li akıllı telefonunun 2013 ortası veyahut sonlarında geleceğini resmen onayladı. Aygıtın teknik özellikleri hakkında bilgi verilmezken ZTE'nin gelecek planlarını şekillendiren Edwards, büyük piller, hız ve makul düzeyde çekim yapabilen kameralara yöneleceklerini belirtti.

Android ve Windows Phone platformları için yatırımlarını sürdüreceklerini ifade eden ZTE'nin tepe yöneticisi, 4.0-4.5 inç büyüklüğünde daha geniş ekranlar, NFC ve LTE iletişim teknolojisini kullanacaklarını bildirerek önümüzdeki ay bizi nasıl akıllı telefonların beklediğini gözler önüne serdi. 60-300€ arası fiyatlara sahip bir ürün yelpazesi oluşturacakları vaadini de yineledi.

Windows Phone 8 işletim sisteminde önceki sürüme göre üst düzey modelleri ilgilendiren değişikliklerde bulunan ve yeni teknik detaylar ekleyen Microsoft'un 2013 ortalarında bütçe dostu segment ürünlerle daha uyumlu bir WP versiyonu yayınlayacağı iddia ediliyor. Bu yüzden ZTE, Oppo ve diğer ucuz telefon üreticilerinin Windows Phone ekosistemi için planlarını bir yıl kadar erteledikleri sanılıyor.

İlk WP8'li aygıtların Eylül'ün ilk günlerinde Nokia tarafından resmen sergileneceği rapor ediliyor. Finlandiyalı eski liderlin yanı sıra pazarın şuanki bir numaralı ismi Samsung da birkaç yeni Omnia serisi model hazırlıklarını sürdürüyor. Durum HTC cephesinde benzer şekilde devam ederken Huawei'nin yeni yılda bu ekosisteme dahil olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2200038/zte-windows-phone-8-handsets-wont-arrive-until-late-2013