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ZTE, Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlarını 2013 sonunda satışa sunacak

6 yıl
1,9b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apollo kod adlı yeni Windows Phone 8 işletim sisteminin resmi üretici ortakları arasında yer alan ZTE, bu yazılımın yüklü olduğu ilk cihazlarını 2013'te satışa sunacak. WP8'e erişim hakkı bulunan ve resmi destekçilerden biri olan Çinli firmanın daha çok orta segmentte varlık göstermeye çalışacağı aktarılıyor. 
ZTE'nin Avrupa bölgesi pazarlama ve geliştirme genel müdürü Chris Edwards ile konuşan The Inquirer sitesi, uzak doğulu üreticinin ilk Windows Phone 8'li akıllı telefonunun 2013 ortası veyahut sonlarında geleceğini resmen onayladı. Aygıtın teknik özellikleri hakkında bilgi verilmezken ZTE'nin gelecek planlarını şekillendiren Edwards, büyük piller, hız ve makul düzeyde çekim yapabilen kameralara yöneleceklerini belirtti.
Android ve Windows Phone platformları için yatırımlarını sürdüreceklerini ifade eden ZTE'nin tepe yöneticisi, 4.0-4.5 inç büyüklüğünde daha geniş ekranlar, NFC ve LTE iletişim teknolojisini kullanacaklarını bildirerek önümüzdeki ay bizi nasıl akıllı telefonların beklediğini gözler önüne serdi. 60-300€ arası fiyatlara sahip bir ürün yelpazesi oluşturacakları vaadini de yineledi.
Windows Phone 8 işletim sisteminde önceki sürüme göre üst düzey modelleri ilgilendiren değişikliklerde bulunan ve yeni teknik detaylar ekleyen Microsoft'un 2013 ortalarında bütçe dostu segment ürünlerle daha uyumlu bir WP versiyonu yayınlayacağı iddia ediliyor. Bu yüzden ZTE, Oppo ve diğer ucuz telefon üreticilerinin Windows Phone ekosistemi için planlarını bir yıl kadar erteledikleri sanılıyor.
İlk WP8'li aygıtların Eylül'ün ilk günlerinde Nokia tarafından resmen sergileneceği rapor ediliyor. Finlandiyalı eski liderlin yanı sıra pazarın şuanki bir numaralı ismi Samsung da birkaç yeni Omnia serisi model hazırlıklarını sürdürüyor. Durum HTC cephesinde benzer şekilde devam ederken Huawei'nin yeni yılda bu ekosisteme dahil olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2200038/zte-windows-phone-8-handsets-wont-arrive-until-late-2013 Yorum Yaz
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SystemApps 6 yıl
wustti
şimdi nokia nın işi zor. umudunu winphone8 bağladı. tamam iyi güzel de şu haberde satır aralarını okuyunca çıkar çıkmaz almayı düşündüğüm winphone8 i aslında almamam gerektiğini anladım. haberi iyi olursanız bi winphone8 sürümünden daha bahsediyor adam. bu olay nedir daha stabil bi versiyon mu olacak kırpılmış bi versiyon mu olacak. daha ekonomik olacakmış. o zaman neden hemen çıktığı gibi alayım belki o sürümün gelmesiyle piyasadaki cihazların fiyatları düşecek. bu tür olaylar çıktığı sürece nokia nın işi zor. bu kez yine koşup nokia alanlar 4 ay sonra aynı cihazı çok daha ucuza görünce yine kazık yemiş gibi olacaklar zaten 5800 dan bayağı müşteri kaybetti nokia.

Bu bir idda ancak böyle bir şey olacağını sanmıyorum.wp8 zaten hazır bunu baştan yapması gerekiyordu.Ayrıca zaten wp7.8 gelecek.Alt segmentde en fazla bu kullanılır.Onun dışında wp8i parçalayacaklarını sanmıyorum.En fazla masaüstünde olduğu gibi bir segment yaratma çabasına girebilirler ama buda düşük bir ihtimal.Herhaliyle wp8 le aynı çekirde olacağı için yine sorun olmayacak.Herneyse...
Son olarak bi cihaza para verdiğinde dövize bakar gibi telefon fiyatlarınımı takip ediyorsun?Fiyat sadece alacağın zaman önemlidir paran varsa alırsın paran yoksa almazsın ucuzlayınca alırsın.Altın değilki bu yok değer kaybediyomuş kaybetmiyomuş?
1 Yanıt Yanıtla
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wustti 6 yıl SystemApps
SystemApps
wustti
şimdi nokia nın işi zor. umudunu winphone8 bağladı. tamam iyi güzel de şu haberde satır aralarını okuyunca çıkar çıkmaz almayı düşündüğüm winphone8 i aslında almamam gerektiğini anladım. haberi iyi olursanız bi winphone8 sürümünden daha bahsediyor adam. bu olay nedir daha stabil bi versiyon mu olacak kırpılmış bi versiyon mu olacak. daha ekonomik olacakmış. o zaman neden hemen çıktığı gibi alayım belki o sürümün gelmesiyle piyasadaki cihazların fiyatları düşecek. bu tür olaylar çıktığı sürece nokia nın işi zor. bu kez yine koşup nokia alanlar 4 ay sonra aynı cihazı çok daha ucuza görünce yine kazık yemiş gibi olacaklar zaten 5800 dan bayağı müşteri kaybetti nokia.

Bu bir idda ancak böyle bir şey olacağını sanmıyorum.wp8 zaten hazır bunu baştan yapması gerekiyordu.Ayrıca zaten wp7.8 gelecek.Alt segmentde en fazla bu kullanılır.Onun dışında wp8i parçalayacaklarını sanmıyorum.En fazla masaüstünde olduğu gibi bir segment yaratma çabasına girebilirler ama buda düşük bir ihtimal.Herhaliyle wp8 le aynı çekirde olacağı için yine sorun olmayacak.Herneyse...
Son olarak bi cihaza para verdiğinde dövize bakar gibi telefon fiyatlarınımı takip ediyorsun?Fiyat sadece alacağın zaman önemlidir paran varsa alırsın paran yoksa almazsın ucuzlayınca alırsın.Altın değilki bu yok değer kaybediyomuş kaybetmiyomuş?

valla ben takip ediyorum öyle alıyorum o kadar parayı verip de 2 ay sonra millet 200 tl daha ucuza alırsa aynı cihazı şahsen bana koyar. Ya da aynı paraya 3 4 ay sonra daha iyi versiyonu çıkarsa yine koyar bana.
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wustti 6 yıl
şimdi nokia nın işi zor. umudunu winphone8 bağladı. tamam iyi güzel de şu haberde satır aralarını okuyunca çıkar çıkmaz almayı düşündüğüm winphone8 i aslında almamam gerektiğini anladım. haberi iyi olursanız bi winphone8 sürümünden daha bahsediyor adam. bu olay nedir daha stabil bi versiyon mu olacak kırpılmış bi versiyon mu olacak. daha ekonomik olacakmış. o zaman neden hemen çıktığı gibi alayım belki o sürümün gelmesiyle piyasadaki cihazların fiyatları düşecek. bu tür olaylar çıktığı sürece nokia nın işi zor. bu kez yine koşup nokia alanlar 4 ay sonra aynı cihazı çok daha ucuza görünce yine kazık yemiş gibi olacaklar zaten 5800 dan bayağı müşteri kaybetti nokia.
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cagataykoroglu 6 yıl
mansurmarsak
Açıkçası WP8 alacaksam Nokia alırım. Çünkü zaten bütün Wp8 ler donanım olarak aynı. Tasarım konusunda da Nokia açık ara önde...

Win 8 de bu değişecek. Donanım, rekabet ve fiyatlar eskisi gibi olmayacak.
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mansurmarsak 6 yıl
Açıkçası WP8 alacaksam Nokia alırım. Çünkü zaten bütün Wp8 ler donanım olarak aynı. Tasarım konusunda da Nokia açık ara önde...
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kolunghuo18 6 yıl
Aynen böyle!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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