ZTE de 8 çekirdekli işlemci hazırlığında





Göreceli 8 çekirdek kavramını geçen yıl başlarında ilk kez Samsung Exynos 5 Octa yongaseti ile duymuşken, yıl sonuna doğru MediaTek gerçek 8 çekirdekli MT6592 yongasetini resmen lanse etmişti. Bu yıl ise birçok firmanın bu trende katılacağı iddia ediliyor.





Huawei'nin gerçek 8 çekirdekli bir işlemci üzerinde çalıştığı iddialarından sonra bu kez ZTE'nin bir hazırlık içerisinde olduğu gündeme geldi. İddialara göre ZTE, yeni amiral gemi modeli olacağı belirtilen WiseFone 7550 akıllı telefonunda kendi tasarımı 8 çekirdekli bir işlemci kullanacak.





WiseFone 7550 şimdiden bölgesel sertifika başvurularını yaptı ve Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğine gün saymaya başladı. ZTE'nin tasarladığı 8 çekirdekli yongaseti hakkında herhangi bir bilgi yok ancak Tegra 4 ve Snapdragon 800'den daha az enerji tüketeceği belirtiliyor.





Samsung'un CES 2014 fuarının ardından Exynos 5 Octa 5420 yongasetini ve sonraki 8 çekirdekli yongasetlerini gerçek 8 çekirdekli hale getirecek Heterojen Çoklu İşlem - HPM desteğini dağıtmaya başlayacağı iddiasını da dikkate aldığımızda bu yıl gerçek 8 çekirdekli işlemci tasarımcıları 4'e çıkacak.





LG Odin ve Allwinner A80 ise big.LITTLE tasarımını esas alan 8 çekirdekli yongasetleri olacak. Böylece kendi işlemcisini tasarlayan firma sayısı da bir hayli artacak. Bunun tüketici tarafına olumlu olarak yansıyacağına kuşku yok.

http://www.phonearena.com/news/ZTE-designing-its-own-octa-core-chip-to-be-unveiled-at-MWC-next-month_id50877