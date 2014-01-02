Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE de 8 çekirdekli işlemci hazırlığında

5 yıl
5,9b
1
17
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ZTE de 8 çekirdekli işlemci hazırlığında

Göreceli 8 çekirdek kavramını geçen yıl başlarında ilk kez Samsung Exynos 5 Octa yongaseti ile duymuşken, yıl sonuna doğru MediaTek gerçek 8 çekirdekli MT6592 yongasetini resmen lanse etmişti. Bu yıl ise birçok firmanın bu trende katılacağı iddia ediliyor. 

Huawei'nin gerçek 8 çekirdekli bir işlemci üzerinde çalıştığı iddialarından sonra bu kez ZTE'nin bir hazırlık içerisinde olduğu gündeme geldi. İddialara göre ZTE, yeni amiral gemi modeli olacağı belirtilen WiseFone 7550 akıllı telefonunda kendi tasarımı 8 çekirdekli bir işlemci kullanacak. 

WiseFone 7550 şimdiden bölgesel sertifika başvurularını yaptı ve Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğine gün saymaya başladı. ZTE'nin tasarladığı 8 çekirdekli yongaseti hakkında herhangi bir bilgi yok ancak Tegra 4 ve Snapdragon 800'den daha az enerji tüketeceği belirtiliyor. 

Samsung'un CES 2014 fuarının ardından Exynos 5 Octa 5420 yongasetini ve sonraki 8 çekirdekli yongasetlerini gerçek 8 çekirdekli hale getirecek Heterojen Çoklu İşlem - HPM desteğini dağıtmaya başlayacağı iddiasını da dikkate aldığımızda bu yıl gerçek 8 çekirdekli işlemci tasarımcıları 4'e çıkacak.

LG Odin ve Allwinner A80 ise big.LITTLE tasarımını esas alan 8 çekirdekli yongasetleri olacak. Böylece kendi işlemcisini tasarlayan firma sayısı da bir hayli artacak. Bunun tüketici tarafına olumlu olarak yansıyacağına kuşku yok. 

http://www.phonearena.com/news/ZTE-designing-its-own-octa-core-chip-to-be-unveiled-at-MWC-next-month_id50877 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SkewCurrent 5 yıl en beğenilen
Saat hızlarını artıramadıkları için çekirdek çoğaltıyorlar. Biz bunları x86 platformunda Pentium 4'lerden sonra gördük. Saat hızları 4GHz'lere dayanınca daha da artırmanın çok zor olduğu bir yola girdiler. Çünkü mimari kabul etmiyor, hesaplama hataları yapıyordu(çekirdeğin yeterince serin olmasına rağmen). Sınıra dayanınca Pentium D'ler ve AMD X2'ler geldi, ilk çift çekirdekli x86 tabanlı işlemciler olarak. Bu furya böyle devam etti.
Saf çekirdek performansı son yıllarda aslında bakarsanız artmadı. Yalnızca radikal çözümlerle enerji sarfiyatı düşürüldü, yonga yetenekleri artırıldı. Çoklu çekirdek uyumlu programlarda hız katlanarak arttırıldı.
Demem o ki; isterlerse zilyon tane çekirdek koysunlar. Aktif olarak her bir çekirdeği ayrı ayrı kullanabilme yeteneği kazandırılamadıkça bunlar ÇÖP. Ben 8 çekirdeğin birinde video render, diğerinde 3d render, diğerinde matris denklem çözümü, diğerinde video izleme, diğerinde işletim sistemini çalıştırma, diğerinde oyun oynama... vesaire işlemlerini yapamıyorsam hiç bir anlamı yok. Ya da çok az var.
Saat hızlarını artıramadıkları için çekirdek çoğaltıyorlar. Biz bunları x86 platformunda Pentium 4'lerden sonra gördük. Saat hızları 4GHz'lere dayanınca daha da...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmedaltair 5 yıl
İpini koparan işlemci yapıyor bizim hala 90nm transistör üretim kapasitemiz var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 5 yıl
Daha önce ZTE'nin kendi geliştirdiği 8 çekirdekli, 38.926 Antutu skorlu yongası Wisefone 7550s'nin Grand Memo II'de kullanıldığına dair bir söylenti vardı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ZTE'nin cep telefonu bölümünün genel başkanı Zeng Xuezhong'un sosyal medya hesabında Grand Memo II'nin MTK6592 işlemci olacağını söylediği yönünde yeni bir haber var.

Mart 2013'te çıkmış Grand Memo'nun Snapdragon 800 ile çıktığı düşünülürse 1 sene sonra Grand Memo II'nin MTK6592 ile çıkması geriye doğru atılmış bir adım sayılır. Belki Grand Memo II'nin 2 modeli olabilir. Birisi ZTE'nin kendi geliştirdiği 8 çekirdekli ve daha performanslı Wisefone 7550s modeli, diğeri de daha ucuz olacak 8 çekirdekli MTK6592 modeli...

6 inç bir ekran ve karbon fiber bir kasadan bahsediliyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 5 yıl
Piyasadaki uygulamalar oyunlar widgetler canli duvar kagitlari 8 cekirdeklilere gore optimize edilmesi gerekiyor.

Samsung da fiyaskoyu gorduk.

Diger firmalarda bu kandirmacaya gidiyor.

8 cekirdek pazarlama goz boyamadan ote degil.

Ipad Ihone larda neden bu yok diye bir dusunun ?

Ayrica kaynak kodlari 8 cekirdeklilerde yok yani Android in temel felsefesine aykiri bir durumdur.

Bu ne demek oluyor ortalama en gec 1 yil icinde cihaz degistirme ve yazilimsal destegin kisitlanmasi.


Nexus cihazlari en mantiklisi ...Olmadi biraz donanimsal ustunluk araniyorsa o zaman Google Edition telefon ve tabletler bolca var onlara bakilir.

8 cekirdek kisacasi hicbir faydasi yok ..

Galaxy S4 Noote 3 ve Note 10.1 2014 Edition da gormekteyiz...

Illa Samsung alinacaksa Snapdragon lu islemciler tercih edilsin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 5 yıl
Bastırın çinliler 2014 sizin yılınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 5 yıl
Bize de sadece izlemek duser...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
8gb ram de yaparsa 8 çekirdek kabulümdür yoksa olmaz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 5 yıl
Bataryalarda yeni bir teknoloji olsa zaten elektrikli arabaları yollarda sıkça görmeye başlarsınız. Otomotiv sektörü de peşinde, ama öyle istemekle olmuyor.

3-4 sene önceki telefonlarla kıyaslayın bakalım hiç gelişme yok diyorsanız yenilerini almazsınız olur biter. Para veriyorsanız çöp değildir. Çöpse para vermeyin.

Ben fiyat açısından bakıyorum. Fiyat/performans açısından tatmin edici bir şeyler yapıyorlarsa buyursunlar derim. Yok 400-600$'a telefon kakalamaksa amaç zaten Qualcomm vs. ile yapılıyor bu işler. ZTE'nin karına bakar. Ha Qualcomm'a gitmiş, ha ZTE'ye...

Huawei'nin K3V3'ünü görmek lazım.

Allwinner'ın A80'i de fiyat/performans açısından takip edilebilir, ama muhtemelen sadece tabletlerde kullanılacak. A80 de 8 çekirdeği aynı anda kullanabilecek diye biliyorum. 4*Cortex-A15 + 4*Cortex-A7. GPU'su da Mali-6XX deniyor. Daha tam açıklanmadı. 4 gün sonra Los Angeles'taki CES fuarında A80 ile ilgili daha çok bilginin açıklanacağını resmi sitelerine duyurdular.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jacobıan 5 yıl
Tamamen performans testleri için atılan adımlar tüketiciye bir faydası yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Avorlair 5 yıl
bi sen eksiktin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brky 5 yıl
ipini koparan işlemci yapıyor, baymaya başladı artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SkewCurrent 5 yıl en beğenilen
Saat hızlarını artıramadıkları için çekirdek çoğaltıyorlar. Biz bunları x86 platformunda Pentium 4'lerden sonra gördük. Saat hızları 4GHz'lere dayanınca daha da artırmanın çok zor olduğu bir yola girdiler. Çünkü mimari kabul etmiyor, hesaplama hataları yapıyordu(çekirdeğin yeterince serin olmasına rağmen). Sınıra dayanınca Pentium D'ler ve AMD X2'ler geldi, ilk çift çekirdekli x86 tabanlı işlemciler olarak. Bu furya böyle devam etti.
Saf çekirdek performansı son yıllarda aslında bakarsanız artmadı. Yalnızca radikal çözümlerle enerji sarfiyatı düşürüldü, yonga yetenekleri artırıldı. Çoklu çekirdek uyumlu programlarda hız katlanarak arttırıldı.
Demem o ki; isterlerse zilyon tane çekirdek koysunlar. Aktif olarak her bir çekirdeği ayrı ayrı kullanabilme yeteneği kazandırılamadıkça bunlar ÇÖP. Ben 8 çekirdeğin birinde video render, diğerinde 3d render, diğerinde matris denklem çözümü, diğerinde video izleme, diğerinde işletim sistemini çalıştırma, diğerinde oyun oynama... vesaire işlemlerini yapamıyorsam hiç bir anlamı yok. Ya da çok az var.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 5 yıl
telefonun yanında bi paket cekirdek vercekler yakında
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5939 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, zte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim