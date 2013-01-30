ZTE, ilk Firefox OS telefonunu MWC 2013 fuarında tanıtacak





Mozilla'nın mobil platformlara yeni bir soluk katmak için geliştirmelere devam ettiği Firefox OS adlı mobil işletim sistemi, bugüne kadar farklı prototiplerde görücüye çıkmıştı. İlk modellerin genelde gelişmekte olan ülke pazarlarını hedeflemesi beklenen işletim sistemi, MWC 2013 fuarında boy gösterecek.





Çinli ZTE'nin 25 Şubat tarihindeki basın toplantısı için gönderdiği davetiyelerde, Grand Memo cihazının yanında ZTE Mozilla adı verilen bir cihazın da tanıtılacağı belirtiliyor. ZTE'nin işletim sistemini ilk kullanacak firmalardan olduğu daha önce gündeme gelmişti.

Modelin ZTE'nin Blade modelinin farklı bir versiyonu olacağı tahmin ediliyor.





ZTE'nin modeli Avrupa pazarına sunacağı belirtiliyor. Modelin nihai ismi ise basın toplantısında belli olacak.

http://www.androidauthority.com/zte-firefox-os-mwc-152184/