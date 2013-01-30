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ZTE, ilk Firefox OS telefonunu MWC 2013 fuarında tanıtacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE, ilk Firefox OS telefonunu MWC 2013 fuarında tanıtacak

Mozilla'nın mobil platformlara yeni bir soluk katmak için geliştirmelere devam ettiği Firefox OS adlı mobil işletim sistemi, bugüne kadar farklı prototiplerde görücüye çıkmıştı. İlk modellerin genelde gelişmekte olan ülke pazarlarını hedeflemesi beklenen işletim sistemi, MWC 2013 fuarında boy gösterecek.

Çinli ZTE'nin 25 Şubat tarihindeki basın toplantısı için gönderdiği davetiyelerde, Grand Memo cihazının yanında ZTE Mozilla adı verilen bir cihazın da tanıtılacağı belirtiliyor. ZTE'nin işletim sistemini ilk kullanacak firmalardan olduğu daha önce gündeme gelmişti. 
Modelin ZTE'nin Blade modelinin farklı bir versiyonu olacağı tahmin ediliyor. 

ZTE'nin modeli Avrupa pazarına sunacağı belirtiliyor. Modelin nihai ismi ise basın toplantısında belli olacak. 

http://www.androidauthority.com/zte-firefox-os-mwc-152184/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bl00dyHell 6 yıl en beğenilen
Alt seviye telefonlar Android'in her yeni versiyonda artan sistem gereksinimlerini karşılamakta zorlanıyorlar bu bir gerçek. Durum böyle olunca alt seviye telefonlarda gündelik işleri yapmak işkenceye dönüşmeye başlıyor. Üreticiler biraz daha güçlü donanım koymaya çalıştıklarında da alt seviyenin fiyatı yükselmeye başlıyor. Umarım bu çıkmaza bir çözüm olur ki yapan kişilerin emekleri boşuna gitmesin. Zaten daha önce çıkan haberleri dikkate alırsak bunu amaçlıyor ekip.
Alt seviye telefonlar Android'in her yeni versiyonda artan sistem gereksinimlerini karşılamakta zorlanıyorlar bu bir gerçek. Durum böyle olunca alt seviye telef...
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DH Misafiri 6 yıl
Firefoz OS 'un pazara yeni bir hareket getirmesi dilegiyle
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Bl00dyHell 6 yıl en beğenilen
Alt seviye telefonlar Android'in her yeni versiyonda artan sistem gereksinimlerini karşılamakta zorlanıyorlar bu bir gerçek. Durum böyle olunca alt seviye telefonlarda gündelik işleri yapmak işkenceye dönüşmeye başlıyor. Üreticiler biraz daha güçlü donanım koymaya çalıştıklarında da alt seviyenin fiyatı yükselmeye başlıyor. Umarım bu çıkmaza bir çözüm olur ki yapan kişilerin emekleri boşuna gitmesin. Zaten daha önce çıkan haberleri dikkate alırsak bunu amaçlıyor ekip.
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Pardus Linux 6 yıl
Türkiye'ye gelir umarım en azından teknoloji marketlerde inceleme şansı bulabiliriz. Firefox bir zamanlar vazgeçilmezimdi artık çok bozdular güzelim tarayıcıyı inşallah işletim sistemi alanında başarılı olurlar.
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JohnLord 6 yıl
Merakla bekliyorum
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