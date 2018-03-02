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ZTE’den 4 fanlı oyuncu odaklı telefon

Akıllı telefonlarda iyileştirilmiş oyun tecrübesi arayanlar için alternatifler çoğalıyor. Yakın zamanda Çinli ZTE’nin de Nubia markası altında oyuncu odaklı telefonu piyasaya çıkacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil oyunculara odaklı akıllı telefon trendi yıllar önce rafa kalksa da Razer’ın hamlesi sonrasında yeniden gündeme geldi. Potansiyeli gören üreticiler ise trendi kaçırmak istemiyor.

Nubia oyuncu telefonu neler sunuyor?

Yıl içerisinde Asus ile Xiaomi’nin oyunculara odaklı ve 120Hz tazeleme hızına sahip ekran barındıran akıllı telefonlar piyasaya süreceği gündeme gelmişti. Şimdi sırada ZTE var.

Üst seviye Nubia markası altında konumlandırılacak olan oyuncu odaklı telefonun mevcut veya proje aşamasındaki telefonlardan daha dikkat çekici özelliklerinin olacağı ifade ediliyor. Özellikle soğutma tarafına iyi çalışılmış.

Ayrıca Bkz. "Samsung ilk 5G ticari ürünlerini duyurdu"

Telefonda 4 minik fana sahip özel bir soğutma sistemi olacağı ifade ediliyor. Hava 3 boyutlu bir rüzgar tüneli bölümünden dışarı atılıyor. Ayrıca gövde tamamen siyah karbon nano materyal karışımı ile destekleniyor. Diğer taraftan canlılığı sevenlere kenar kısımlarda RGB LED ışıklandırma şeritleri de sunuluyor.

Aslında bir masaüstü oyuncu bilgisayarının avuç içine sığan tasarımı şeklinde de tanımlayabiliriz. Bugüne kadar bu derece ayrıntılara sahip bir amiral gemisi bile yok. Bu bakımdan Nubia pazarda dengeleri değiştirebilir. Firmanın patronu yakın zamanda telefonu piyasaya süreceklerini ifade ediyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/01/nubia-gaming-phone-tipped-hit-stands-april-new-renders-leak/ Yorum Yaz
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canguler917 1 yıl en beğenilen
gereksiz.bunlara ihtiyaç duyan oyun mu var sanki.mobilde oyun gelirleri artıyor ama oyunlar gelişmiyor
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deniz_sea 1 yıl
Telefona Bluetooth ile kol bağlayınca masada havaya bırakmak içindir o fanlar bence...
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ImRoyal 1 yıl
Kesinlikle Çinli bir firmadır. Telefona fan takmayı ancak onlar düşünür. Apple bilgisayardan bile fanı çıkarıyor bunlar telefona ekliyor. Tamam gerekirse mobil cihaza da soğutma desteği eklenmelidir ama hiçbir mobil cihaz bunu gerektirecek bir donanıma sahip olamaz. Apple bu yüzden en küçük ince bilgisayarlarından fanı çıkarmanın müşteriyi çeken bir özellik olduğunu fark etti. Zaten çok iş yapmadığınız aşırı iyileştimelere sahip bir dizüstünden mümkünse fanların çıkarılması gerekir. Apple da bunu yaptı sonra diğer markalar da fansız bilgisayarlar çıkarmaya başladı. Bunlar da fan ekliyorlar. Hem de telefona. :D
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sistemli adam 1 yıl
4 fanla havalanır bu cihaz.
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Eeltorm 1 yıl
Bir yılda bozulur fanı onunla uğraştırır saçmalamışlar.
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birvarmışbiryokmuş 1 yıl
İyi de ne oynayacağız
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Silent Guardian 1 yıl dark_hell_86
dark_hell_86
Şimdilik gereksiz gibi gelsede ileride konsollarla anlaşarak streaming yöntemiyle pil ısınma sorunu yaşamadan tüm oyunları oynamanıza imkan sağlayacak bir ürün yapabilirler.

Streaming çok kas gücü gerektirmez. Canlı örnekleri var.
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Johan Elmander 1 yıl
Fanlı telefon mu
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dark_hell_86 1 yıl
Şimdilik gereksiz gibi gelsede ileride konsollarla anlaşarak streaming yöntemiyle pil ısınma sorunu yaşamadan tüm oyunları oynamanıza imkan sağlayacak bir ürün yapabilirler.
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evolez 1 yıl
sivi sogutma isteruk
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huseyincarnege 1 yıl
telefonda fanmı varmış :)
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