ZTE’den 4 fanlı oyuncu odaklı telefon

Mobil oyunculara odaklı akıllı telefon trendi yıllar önce rafa kalksa da Razer’ın hamlesi sonrasında yeniden gündeme geldi. Potansiyeli gören üreticiler ise trendi kaçırmak istemiyor.

Nubia oyuncu telefonu neler sunuyor?

Yıl içerisinde Asus ile Xiaomi’nin oyunculara odaklı ve 120Hz tazeleme hızına sahip ekran barındıran akıllı telefonlar piyasaya süreceği gündeme gelmişti. Şimdi sırada ZTE var.

Üst seviye Nubia markası altında konumlandırılacak olan oyuncu odaklı telefonun mevcut veya proje aşamasındaki telefonlardan daha dikkat çekici özelliklerinin olacağı ifade ediliyor. Özellikle soğutma tarafına iyi çalışılmış.

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Telefonda 4 minik fana sahip özel bir soğutma sistemi olacağı ifade ediliyor. Hava 3 boyutlu bir rüzgar tüneli bölümünden dışarı atılıyor. Ayrıca gövde tamamen siyah karbon nano materyal karışımı ile destekleniyor. Diğer taraftan canlılığı sevenlere kenar kısımlarda RGB LED ışıklandırma şeritleri de sunuluyor.

Aslında bir masaüstü oyuncu bilgisayarının avuç içine sığan tasarımı şeklinde de tanımlayabiliriz. Bugüne kadar bu derece ayrıntılara sahip bir amiral gemisi bile yok. Bu bakımdan Nubia pazarda dengeleri değiştirebilir. Firmanın patronu yakın zamanda telefonu piyasaya süreceklerini ifade ediyor.