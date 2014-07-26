ZTE'den Grand Band fitness takip bilekliği





Uluslararası teknoloji devlerinin giyilebilir cihaz pazarına adım atmasının ardından Çinli devlerin de yavaş yavaş ağırlığını koymaya başladığını görüyoruz. Huawei ve Xiaomi'den sonra ZTE de kendi fitness bilekliğini duyurdu.





Grand Band adlı akıllı bileklik aslında firmanın ikinci giyilebilir cihazı. İlk cihaz ise bir akıllı saatti. Grand Band'ın Nike+ FueldBand veya Adidas miCoach gibi bilekliklerden esinlendiği dikkatlerden kaçmıyor.





Cihazda noktalı bir LED ekran yer alırken, 14mm kalınlık ile su atında kalabiliyor. Bilekliğin ölçümleri arasında adım sayma, uyku düzeni takibi, mesafe ölçme ve kalori hesaplayıcısı yer alıyor. Bu ölçümler LED ekran üzerinde gösterilebiliyor. Ayrıca saat gösterimi ve uyku düzeninize göre çalan bir alarm da mevcut. Grand Band Bluetooth 4.0 standardı taşıyan iOS ve Android cihazları ile uyumlu.





Modelin gelecek ay itibariyle öncelikli olarak Çin'de piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Fiyatı ise 130$-160$ arasında olacak. Xiaomi'nin fitness takip bilekliği ise 13$ fiyat etiketine sahipti.