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ZTE'den sistem seviyesinde ses kontrolü sunan yeni amiral gemi akıllı telefon modeli : Star 2

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE'den sistem seviyesinde ses kontrolü sunan yeni amiral gemi akıllı telefon modeli : Star 2

Hemşehrisi olan rakiplerinin gündem olarak biraz gerisinde kalan ve uzun bir süredir iddialı olabilecek bir akıllı telefon piyasaya çıkarmayan ZTE, Star 2 adıyla yeni bir amiral gemi akıllı telefonunun duyurusunu yaptı.

ZTE Star 2 modelinin en dikkat çekici özelliği sistem geneline entegre edilmiş olan ses kontrol özelliği. Ses ile çağrı başlatma, kamerayı kontrol etme, ekran kilidini açma gibi pek çok işlem yapılabilirken, ZTE sistemin rakip firmaların platformlarından çok daha iyi olduğunu belirtiyor. 

Sistem için 158 adet patentten yararlanan ZTE, gürültülü ortamlarda bile yüzde 90 başarı oranına ulaştığını ifade ederken, sistemin cevap süresinin ise 1.2 saniye olduğunun altını çiziyor.  

Donanım tarafında ise 5 inçlik Full HD bir ekran taşıyan cihaz Gorilla Glass 3 ile ekranı sağlamlaştırmış. 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801AB yongasetinden gücünü alan cihazda 2GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite yer alıyor. 

Modelde 13MP çözünürlükte Sony imzalı arka kamera, ön kısımda geniş açılı lens taşıyan 5MP çözünürlükte kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 6.9mm kalınlık, 2300mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. 

ZTE Star 2 modeli 400$ yaklaşık fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunulmuş durumda. Modelin uluslararası piyasayalara çıkıp çıkmayacağı konusunda ise CES 2015 fuarında detaylar açıklanacak.  

http://www.phonearena.com/news/ZTE-Star-2-launched-with-system-wide-voice-control-and-high-end-specs_id63945 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 4 yıl
Güzel cihazmış.
Ama ekran FullHD olmayıp HD Ready olsaydı en azından o batarya günü kurtarırdı...
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Fenomenon 4 yıl
Fiyatı iyi ama batarya çok çok düşük.
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cepAnkara 4 yıl
400 dolar mı
mi4 ne kadar ki
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kule_genclik 4 yıl
batarya sıkıntılı. 2300 3-4 saat ekran acık cok zor alır.
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sercandk 4 yıl
400$ çok pahalı bu telefon için.
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JohnMullins 4 yıl
sesle kontrol beklediğim teknolojiydi, bu elemanların fabrikasında argede çalışsaydım getirteceğim ilk şeydi
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ouzqan 4 yıl
Üst seviye cihazlar arasında donanımı biraz geride kalıyor . Ama fazlasıyla iş görür . Tasarım ise rezalet param olsun yine almam bu telefonu zaten fiyatıda hiç güzel değil . Ölü doğan platformuna direk geçiş yapacağı belli .
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Sadece ses algılaması var o paraya 400 dolar etmez.Daha iyileri daha ucuza satılırken bu kafa ile amiral yarışında geri olmaları şaşırtıcı değil
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1BilimAdamı 4 yıl
Bu fiyatla çinde satar mı?xiaominin yükselişine şaşırmamalı
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ø 4 yıl
ZTE ismi ilk başlarda çok kuvvetli geliyordu gözüme ama çürük bir markaymış.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
gelmeyecegine göre sorun yok.
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darkhair 4 yıl
bu biraz şahin görünümlü doğan olmuş gibi " tasarım t50 nin zte versiyonuyla aynı "
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