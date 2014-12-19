ZTE'den sistem seviyesinde ses kontrolü sunan yeni amiral gemi akıllı telefon modeli : Star 2





Hemşehrisi olan rakiplerinin gündem olarak biraz gerisinde kalan ve uzun bir süredir iddialı olabilecek bir akıllı telefon piyasaya çıkarmayan ZTE, Star 2 adıyla yeni bir amiral gemi akıllı telefonunun duyurusunu yaptı.





ZTE Star 2 modelinin en dikkat çekici özelliği sistem geneline entegre edilmiş olan ses kontrol özelliği. Ses ile çağrı başlatma, kamerayı kontrol etme, ekran kilidini açma gibi pek çok işlem yapılabilirken, ZTE sistemin rakip firmaların platformlarından çok daha iyi olduğunu belirtiyor.





Sistem için 158 adet patentten yararlanan ZTE, gürültülü ortamlarda bile yüzde 90 başarı oranına ulaştığını ifade ederken, sistemin cevap süresinin ise 1.2 saniye olduğunun altını çiziyor.





Donanım tarafında ise 5 inçlik Full HD bir ekran taşıyan cihaz Gorilla Glass 3 ile ekranı sağlamlaştırmış. 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801AB yongasetinden gücünü alan cihazda 2GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite yer alıyor.





Modelde 13MP çözünürlükte Sony imzalı arka kamera, ön kısımda geniş açılı lens taşıyan 5MP çözünürlükte kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 6.9mm kalınlık, 2300mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.





ZTE Star 2 modeli 400$ yaklaşık fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunulmuş durumda. Modelin uluslararası piyasayalara çıkıp çıkmayacağı konusunda ise CES 2015 fuarında detaylar açıklanacak.

http://www.phonearena.com/news/ZTE-Star-2-launched-with-system-wide-voice-control-and-high-end-specs_id63945