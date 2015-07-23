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ZTE'den üst seviye Axon serisi akıllı telefonlar

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE'den üst seviye Axon serisi akıllı telefonlar

Bugüne kadar üst seviye akıllı telefonlarını Nubia markası altında toplayan ZTE, bu belirli bölgelere yönelik olarak Axon adında yeni bir akıllı telefon ve giyilebilir cihaz markasına başlıyor. 

Geçen hafta ABD'de tanıtılan Axon serisi bu hafta da Çin'de lanse edildi. ZTE Axon serisi altında Axon, Axon Lux ve Axon Mini akıllı telefonları ile Axon Watch adında bir akıllı saat bulunuyor.  

Axon Lux akıllı telefonunda 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alıyor. Modelde 4GB RAM, 128GB artırılabilir kapasite, Android 5.0 işletim sistemi, 8MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde diğer özellikler mevcut.

Modeli sınıfında farklılaştıracak bir iki özellik mevcut. Axon Lux modeli dünyada ilk kez üç farklı biyometrik onay süreci ile açılabiliyor. Bunlardan ilki arka kısımdaki parmak izi okuyucusu, ikincisi ses tanımlama ve üçüncüsü ön kameraya entegre göz taraması şeklinde sıralanıyor. 

Diğer bir önemli özellik ise arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2MP çözünürlüğünde yardımcı bir sensöre sahip olması. Bu sayede derinlik algısı devreye giriyor serbest odaklı resimler çekilebiliyor. Ayrıca cihazın arka üst ve alt kısımlarında suni deri kaplama mevcut. 

ZTE'nin ABD pazarına sunduğu model ise Axon adını taşıyor. Bu modelde farklı olarak Full HD ekran, 32GB artırılabilir kapasite ve 3GB RAM var. Ayrıca parmak izi okuyucu ve deri kaplama kısımlar yer almıyor. Diğer özellikler aynı. ZTE Axon 435$, Axon Lux ise 625$ fiyat etiketine sahip olacak. 

ZTE'nin diğer bir akıllı telefon modeli Axon Mini. Modelde 5.2 inçlik AMOLED ekran yer alırken, donanım detayları bilinmiyor. Ancak serinin en güçsüz akıllı telefon modeli olacağı tahmin ediliyor. ZTE Axon akıllı telefon modelleri Çin, ABD ve Kanada'da piyasaya sürülecek. Modellerin diğer ülkelere gidip gitmeyeceği ise bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/ZTE-intros-the-Axon-Lux-with-faux-leather-and-128-GB-of-storage-space-Axon-Mini-and-Axon-Watch_id71786 Yorum Yaz
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stalker(1979) 4 yıl
Güzel telefon :) Türkiye'ye gelir mi?
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talib kweli 4 yıl
Tasarım biraz değişik ama hoş duruyor.
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WB 4 yıl
Çapina gore pahali..
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aycibin 4 yıl
mini modeli 5.2" demiş



bu çinliler biraz kör galiba.bu boyda mini mi olur be.insan koyduğu isme biraz kafa yorar telefonla uyuşuyor mu diye
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LastShip 4 yıl
2k ekran luxe mi girmis oluyor simdi? Benim diyen adam 2k ekranla 1080p ekrana elde kullanim mesafesinden bakip 2k olan daha keskin duruyor diyemez. Bu farki insanoglu ayirt edemiyor. Bakin su ayri bisey. Bi s4 ekrani ile s6 ekrani kiyaslanamaz. Ama bu s6 nin ekran kullanmasindan dolayi degil panelin gelistirilmis olmasindan kaynaklaniyor. S6 nin 1080p ve 2k ekranli 2 modeli ciksa arasinda hicbi fark goremezsiniz.
1 Yanıt Yanıtla
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Erik Lehnsherr 4 yıl LastShip
rapperasi
2k ekran luxe mi girmis oluyor simdi? Benim diyen adam 2k ekranla 1080p ekrana elde kullanim mesafesinden bakip 2k olan daha keskin duruyor diyemez. Bu farki insanoglu ayirt edemiyor. Bakin su ayri bisey. Bi s4 ekrani ile s6 ekrani kiyaslanamaz. Ama bu s6 nin ekran kullanmasindan dolayi degil panelin gelistirilmis olmasindan kaynaklaniyor. S6 nin 1080p ve 2k ekranli 2 modeli ciksa arasinda hicbi fark goremezsiniz.

Ya bu 2k ile full hd arasindaki farki anlayamazsiniz sacmaligini kim ortaya attiysa kafasina kurekle vurasim var
sacma sapan bilimsel hicbir temele dayanmayan iddialarda bulunmayin

Saglikli normal bir insan gozunun gorus kapasitesini bilimsel arastirmalar sonucunda bilim adamlari su sekilde aciklar "The Earth's surface curves out of sight at a distance of 3.1 miles, or 5 kilometers. But our visual acuity extends far beyond the horizon. If Earth were flat, or if you were standing atop a mountain surveying a larger-than-usual patch of the planet, you could perceive bright lights hundreds of miles distant. On a dark night, you could even see a candle flame flickering up to 30 mi. (48 km) away."

Referans: m.livescience.com/...

Bu yuzden insan gozunun algi kapasitesi aciklayan bilimsel kaynaklari iyice okumadan anlamsiz iddialarda bulunmayin.
3 Yanıt Yanıtla
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cangunner 4 yıl
Lux olanını çok beğendim. Diğerlerini de dizaynı resimdeki gibi mi?
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blacksss 4 yıl
Çok güzel keşke Ülkemize de gelse
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