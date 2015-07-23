ZTE'den üst seviye Axon serisi akıllı telefonlar

Bugüne kadar üst seviye akıllı telefonlarını Nubia markası altında toplayan ZTE, bu belirli bölgelere yönelik olarak Axon adında yeni bir akıllı telefon ve giyilebilir cihaz markasına başlıyor.





Geçen hafta ABD'de tanıtılan Axon serisi bu hafta da Çin'de lanse edildi. ZTE Axon serisi altında Axon, Axon Lux ve Axon Mini akıllı telefonları ile Axon Watch adında bir akıllı saat bulunuyor.





Axon Lux akıllı telefonunda 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alıyor. Modelde 4GB RAM, 128GB artırılabilir kapasite, Android 5.0 işletim sistemi, 8MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde diğer özellikler mevcut.





Modeli sınıfında farklılaştıracak bir iki özellik mevcut. Axon Lux modeli dünyada ilk kez üç farklı biyometrik onay süreci ile açılabiliyor. Bunlardan ilki arka kısımdaki parmak izi okuyucusu, ikincisi ses tanımlama ve üçüncüsü ön kameraya entegre göz taraması şeklinde sıralanıyor.





Diğer bir önemli özellik ise arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2MP çözünürlüğünde yardımcı bir sensöre sahip olması. Bu sayede derinlik algısı devreye giriyor serbest odaklı resimler çekilebiliyor. Ayrıca cihazın arka üst ve alt kısımlarında suni deri kaplama mevcut.





ZTE'nin ABD pazarına sunduğu model ise Axon adını taşıyor. Bu modelde farklı olarak Full HD ekran, 32GB artırılabilir kapasite ve 3GB RAM var. Ayrıca parmak izi okuyucu ve deri kaplama kısımlar yer almıyor. Diğer özellikler aynı. ZTE Axon 435$, Axon Lux ise 625$ fiyat etiketine sahip olacak.





ZTE'nin diğer bir akıllı telefon modeli Axon Mini. Modelde 5.2 inçlik AMOLED ekran yer alırken, donanım detayları bilinmiyor. Ancak serinin en güçsüz akıllı telefon modeli olacağı tahmin ediliyor. ZTE Axon akıllı telefon modelleri Çin, ABD ve Kanada'da piyasaya sürülecek. Modellerin diğer ülkelere gidip gitmeyeceği ise bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/ZTE-intros-the-Axon-Lux-with-faux-leather-and-128-GB-of-storage-space-Axon-Mini-and-Axon-Watch_id71786