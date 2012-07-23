ZTE'nin, Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemli ilk akıllı telefonu: N880E

Çin'in yükselişe geçen akıllı telefon üreticilerinden ZTE, Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemli N880E'nin basın duyurusunu gerçekleştirdi. Alt ve orta segment arasında konumlandırılan N880E aslında yeni bir model değil. N880E, 2012 yılının mayıs ayında Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemiyle Çin'de piyasaya sürülmüştü ve çok geçmeden 1 milyon satış seviyesine ulaşmıştı. Artık akıllı telefon, Jelly Bean ile Çinli tüketicilerin karşısına çıkacak.



119 mm x 61 mm x 10.4 mm ebatlarında ve 130 gram ağırlığında tasarlanan akıllı telefon, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm 7627A Snapdragon S1 platformu, 512 MB RAM ve 4 GB dahili flash bellek desteğini arkasına alıyor. Kapasitesi microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırılabilen akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Son olarak otomaitk odaklama özellikli kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen akıllı telefon, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, A-GPS ve 1650 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. ZTE'nin Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemli yeni modellerinin ise yakında boy göstermesi bekleniyor.

