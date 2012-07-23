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ZTE'nin, Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemli ilk akıllı telefonu: N880E

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,2b
1
15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Çin'in yükselişe geçen akıllı telefon üreticilerinden ZTE, Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemli N880E'nin basın duyurusunu gerçekleştirdi. Alt ve orta segment arasında konumlandırılan N880E aslında yeni bir model değil. N880E, 2012 yılının mayıs ayında Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemiyle Çin'de piyasaya sürülmüştü ve çok geçmeden 1 milyon satış seviyesine ulaşmıştı. Artık akıllı telefon, Jelly Bean ile Çinli tüketicilerin karşısına çıkacak.
119 mm x 61 mm x 10.4 mm ebatlarında ve 130 gram ağırlığında tasarlanan akıllı telefon, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm 7627A Snapdragon S1 platformu, 512 MB RAM ve 4 GB dahili flash bellek desteğini arkasına alıyor. Kapasitesi microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırılabilen akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Son olarak otomaitk odaklama özellikli kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen akıllı telefon, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, A-GPS ve 1650 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. ZTE'nin Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemli yeni modellerinin ise yakında boy göstermesi bekleniyor.

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Normsoner 7 yıl en beğenilen
bu telefonu samsung htc sony lg gibi bi firma cıkarsa donanım yetmiyo değip 4.0 bile vermezler :D
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar bende ZTE T20 telefon var Android'ini 4.1 e yükseltmek istiyorum nasıl yapabilirim yardımcı olur musunuz ? Yardımcı olmak isteyen arkadaslar ; okanylin@gmail.com a mail göndererek yardımcı olabilirler. Teşekkürler.
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crazywinner3 7 yıl
ment877
Orijinalden alıntı: armanatilganYa googleın kullanıma sunduğunu androidi direk cihazlara yüklesek çalışmaz mı ki? Windows her bilgisayarda çalışıyor hiç arayüz falan yok. Neden android telefonlarda direk çalışmıyor. Bilgisi olan bilgilendirebilir mi.
Bu konuyu bende merak ediyorum.Windowsta böyle bir problem olmazken Androidte aylarca update bekliyoruz.

tüm telefon işletim sistemlerinde böyledir telefonlarda bios olmadığı ve olamayacağı için windows gibi driverları kur bitti yok tüm telefon işletim sistemlerinde driverlar boot denilen çekirdektedir
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kemal7372 7 yıl
HooMie
kemal7372 1ghz 512mb ram e jelly bean demekki yüklenebiliyormuş Yani...
Yükleniyor zaten şuanda Alpha aşamasındada olsa Galaxy S im de JellyBean yüklü

ewet bi zte bi galaxy nexus bide sendeki galaxy s de var zaten
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kemal7372 7 yıl
1ghz 512mb ram e jelly bean demekki yüklenebiliyormuş Yani...
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Selfroot 7 yıl kemal7372
kemal7372

1ghz 512mb ram e jelly bean demekki yüklenebiliyormuş Yani...

Yükleniyor zaten şuanda Alpha aşamasındada olsa Galaxy S im de JellyBean yüklü
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soul calibur 7 yıl
50O TL'ye çıksa da alsak.
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fatihcanery 7 yıl
ya ztenin türkiyeye acil şekilde yayılması lazım,fiyatları düşük oluyor genelde
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FFadeleSS 7 yıl
s1 işlemci ne lan
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.mert 7 yıl
armanatilgan
Ya googleın kullanıma sunduğunu androidi direk cihazlara yüklesek çalışmaz mı ki? Windows her bilgisayarda çalışıyor hiç arayüz falan yok. Neden android telefonlarda direk çalışmıyor. Bilgisi olan bilgilendirebilir mi.

ne yazık ki olay windowstaki gibi kur driverları yükle kullan mantığıyla ilerlemiyor.Google ın sunduğu "pure Android" in çekirdeğine driverlar yerleştirilip yazılımın tam anlamıyla donanımı kullanabilmesi için bir ton ayarlama yapılıyor ve piyasada envait çeşit donanıma sahip telefon olduğundan üreticiler genellikle herbirine yetişemiyor
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simaros 7 yıl
s1 işlemci mi kaldı la
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Skearf 7 yıl simaros
simaros

s1 işlemci mi kaldı la

"S1 işlemcimi kaldı la" diyeceğinize S1 yongasını kullanan cihazlarında Jelly Beana sahip olacağını anlamanız lazım
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ment877 7 yıl
armanatilgan
Ya googleın kullanıma sunduğunu androidi direk cihazlara yüklesek çalışmaz mı ki? Windows her bilgisayarda çalışıyor hiç arayüz falan yok. Neden android telefonlarda direk çalışmıyor. Bilgisi olan bilgilendirebilir mi.

Bu konuyu bende merak ediyorum.Windows'ta böyle bir problem olmazken Android'te aylarca update bekliyoruz.
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