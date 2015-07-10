ZTE'nin en incesi Nubia My Prague resmiyet kazandı

Nubia serisini üst seviye akıllı telefonlarını topladığı bir marka olarak belirleyen Çin ZTE, seriye şimdiye kadar ki en ince akıllı telefonu olma özelliğine sahip Nubia My Prague modelini ekliyor.





Adından da anlaşılacağı üzere Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prague'da lanse edilen Nubia My Prague modelinde 5.2 inçlik Super AMOLED Full HD ekran yer alıyor. 64-bitlik Snapdragon 615 yongasetinden gücünü alan modele 2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB dahili depolama eşlik ediyor.





Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunduran modelde 2200mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Bataryanın güçsüz olmasının nedeni ise kalınlık değeri. 5.5 mm seviyesine ulaşmak için model bataryadan taviz vermiş gibi görünüyor.





Nubia My Prague modelinin 2GB RAM ve 16GB dahili kapasiteli versiyonu 385$, 3GB RAM ve 32GB dahili kapasiteli versiyonu ise 475$ fiyat etiketine sahip. Modelin Avrupa ülkelerinde piyasaya çıkacağı belirtiliyor.