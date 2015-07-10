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ZTE'nin en incesi Nubia My Prague resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE'nin en incesi Nubia My Prague resmiyet kazandı

Nubia serisini üst seviye akıllı telefonlarını topladığı bir marka olarak belirleyen Çin ZTE, seriye şimdiye kadar ki en ince akıllı telefonu olma özelliğine sahip Nubia My Prague modelini ekliyor. 

Adından da anlaşılacağı üzere Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prague'da lanse edilen Nubia My Prague modelinde 5.2 inçlik Super AMOLED Full HD ekran yer alıyor. 64-bitlik Snapdragon 615 yongasetinden gücünü alan modele 2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB dahili depolama eşlik ediyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunduran modelde 2200mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Bataryanın güçsüz olmasının nedeni ise kalınlık değeri. 5.5 mm seviyesine ulaşmak için model bataryadan taviz vermiş gibi görünüyor. 

Nubia My Prague modelinin 2GB RAM ve 16GB dahili kapasiteli versiyonu 385$, 3GB RAM ve 32GB dahili kapasiteli versiyonu ise 475$ fiyat etiketine sahip. Modelin Avrupa ülkelerinde piyasaya çıkacağı belirtiliyor. 
ZTE'nin en incesi Nubia My Prague resmiyet kazandı
 
ZTE'nin en incesi Nubia My Prague resmiyet kazandı
 

http://www.phonearena.com/news/ZTE-Nubia-My-Prague-announced-as-the-companys-thinnest-smartphone-ever_id71379 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mirage06 4 yıl en beğenilen
İphone 1800 mah koyunca bişi yok , zte 2200 koyunca aouvv...
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emre1393 4 yıl
Tırt, çöp demedim bak.
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esmerbuyucu 4 yıl
Kimse bükülüyor mu diye gündem yaratmayacak çünkü o bir iphone değil...
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sercandk 4 yıl
Cihazın önü baya şık da arkası niye öyle olmuş anlamadım :)
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aspirin_00 4 yıl
cepte iphone gibi kavislenmesin telefon
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mirage06 4 yıl en beğenilen
İphone 1800 mah koyunca bişi yok , zte 2200 koyunca aouvv...
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complete_ 4 yıl
zte bu modelleri zevkine çıkarıyor,zira turkcell, vodafone her yıl kendilerinden 5 milyon telefon alıyor o yüzden satsa ne olacak satmasa ne olacak..
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Her isi ters giden adam 4 yıl
Az kalin yapin adam akilli pil koyun :)
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silversmith 4 yıl
Hiç pille uğraşmasalarmış! Doğrudan biz saat pili alıp kullanırız. Hatta telefon hiç çalışmasın vitrine koyarız! Yeter ki 2 mm. inlecik olsun!
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DownClock01 4 yıl
Batarya olmamış be gülüm...
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lionhearts 4 yıl ekrem71
Zte çok kaliteli telefonlar yapıyor z9 seriside çok iyi ama bir türlü turkiyeye gelmedi.Bu telefonda gayet güzel olmuş.
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FantomİçinF 4 yıl
Niye her firma iphone'nin aynısını yapmaya çalışıyor? Biraz özgün olsalar daha çok satabilirler.
Bu arada çöp.
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arel.gr 4 yıl FantomİçinF
FantomİçinF

Niye her firma iphone'nin aynısını yapmaya çalışıyor? Biraz özgün olsalar daha çok satabilirler.
Bu arada çöp.


okullarda kapandi !
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emre1393 4 yıl
Tırt, çöp demedim bak.
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