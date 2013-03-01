ZTE'nin yeni akıllı telefonu U9810, 4 GB RAM ile gelebilir

Mobil Dünya Kongresi kapsamında, Qualcomm Snapdragon 800 çipsetli dünyanın ilk modeli Grand Memo'ya resmiyet kazandıran ZTE, bu yıl RAM konusunda da bir ilki gerçekleştirebilir.





ZTE'nin yeni akıllı telefonu U9810'a ait olduğu belirtilen bir teknik özellikler listesi internette paylaşıldı. Teknik özellik listesinden elimize geçen bilgiler doğrultusunda, 142 mm uzunluğunda, 71.5 mm genişliğinde, 8.9 mm kalınlığında ve 149.6 gram ağırlığında tasarlanan U9810, GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE ve TD-LTE gibi alt yapılara destek veriyor.



5-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan akıllı telefonda, 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciye (çipset belirtilmemiş) ve 4 GB gibi yüksek bir RAM kapasitesine yer verildiğini görüyoruz. Günümüzde, amiral gemisi şeklinde tanımlanan akıllı telefonlarda en fazla 2 GB RAM'e rastlıyoruz. Orta segment modellerde ise 1 GB RAM yeterli görülüyor.



16 GB'lık eMMC dahili depolama alanı, microSD kartlar yardımıyla arttırılabilen akıllı telefonun, 1 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamerası bulunuyor.



İnternette paylaşılan teknik özellik listesinde yazım hatası yapılıp yapılmadığına dair kesin bir yargıya varmak zor. ZTE cephesinde yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.



http://news.mydrivers.com/1/256/256054.htm#ystfuv