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ZTE'nin yeni akıllı telefonu U9810, 4 GB RAM ile gelebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi kapsamında, Qualcomm Snapdragon 800 çipsetli dünyanın ilk modeli Grand Memo'ya resmiyet kazandıran ZTE, bu yıl RAM konusunda da bir ilki gerçekleştirebilir.

ZTE'nin yeni akıllı telefonu U9810'a ait olduğu belirtilen bir teknik özellikler listesi internette paylaşıldı. Teknik özellik listesinden elimize geçen bilgiler doğrultusunda, 142 mm uzunluğunda, 71.5 mm genişliğinde, 8.9 mm kalınlığında ve 149.6 gram ağırlığında tasarlanan U9810, GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE ve TD-LTE gibi alt yapılara destek veriyor.
5-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan akıllı telefonda, 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciye (çipset belirtilmemiş) ve 4 GB gibi yüksek bir RAM kapasitesine yer verildiğini görüyoruz. Günümüzde, amiral gemisi şeklinde tanımlanan akıllı telefonlarda en fazla 2 GB RAM'e rastlıyoruz. Orta segment modellerde ise 1 GB RAM yeterli görülüyor.
16 GB'lık eMMC dahili depolama alanı, microSD kartlar yardımıyla arttırılabilen akıllı telefonun, 1 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamerası bulunuyor.
İnternette paylaşılan teknik özellik listesinde yazım hatası yapılıp yapılmadığına dair kesin bir yargıya varmak zor. ZTE cephesinde yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

http://news.mydrivers.com/1/256/256054.htm#ystfuv Yorum Yaz
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ardaalisahin 6 yıl
zte ekranlarını ne zaman değiştirecek ya yıl olmuş 2013 hala 1280x720 tft ekranlı tel çıkarıyor yoksa 10numara telefon
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Ciddi Kedii 6 yıl
Bi batmadın ZTE
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dESiLVer 6 yıl
Fazla mal göz çıkarmaz ama, şu an 4gb ram'a ihtiyaç yok, uzun vadede ihtiyaç olacak ama bu seferde cpu su koyuverecek, mantıksız bir konfigurasyon olmuş.
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complete_ 6 yıl
telefonda aynı anda 70 uygulama açıp,aynı ayda telefonla konuşup,yine aynı anda mesaj çekme yeneteneğine sahip androidlere hitap ediyor saçmalık..
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talerk 6 yıl
Zte nin yaptığı Albea ya 3 bin motor koymak gibi birşey
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` quaD. 6 yıl
Tft
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redoano 6 yıl
1-Saçma konfigürasyon
2-Ztenin malzeme olarak kaliteli telefonunu görmedim
3-4 GB ram ne ayak zaten pek anlam veremedim 2 fazlasıyla yeter şimdilik. Hadi çok ileri zamanlarda da yetsin diye yapacaksan bu sefer de o işlemci ne ayak
4-Tabii ki inandırıcı değil, gerçek bulmuyorum.


Edit:madde 4
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frux 6 yıl
Telefonda 1 gb ram yeterli..
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muratai 6 yıl
32 bit arm işlemci 4GB rami adresleyemiyor ki. 3.5 yada 3.3, ufak bir ihtimalede 3Gb ram sınırlaması var.
Bu uzakdoğulular milleti rakamlarla teknik özelliklerle kandırmaya devam etsin.
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Saiki 6 yıl
4 gb ram geleceğiyok, amaç seneye satacakları yeni cihazlar için 4gb algısını şimdiden oluşturmak.
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.:asci:. 6 yıl
dikkati çektiniz tamam
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Gladiotürk 6 yıl
Zte çıkış yapmaya çalışıyo. Son zamanlarda atakda.
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