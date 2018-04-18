ZTE'ye büyük şok: Android kullanımı yasaklanabilir

ürün satması Yedi yıl süreceği açıklanan ambargonun Android işletim sistemini de kapsayabileceği ortaya çıktı. Yayınlanan yeni bir rapora göre yasak, Google'ın mobil işletim sistemini ZTE’ye lisanslamasını da engelleyebilir. ABD hükümeti geçtiğimiz günlerde Amerikalı şirketlerin ZTE'ye yasaklamıştı . Çin merkezli şirket için hiç de iyi haberler gelmiyor.süreceği açıklanan ambargonunişletim sistemini de kapsayabileceği ortaya çıktı. Yayınlanan yeni bir rapora göre yasak, Google'ın mobil işletim sistemini ZTE’yeda engelleyebilir.

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Reuters'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı raporunda, Çinli şirketin mobil cihazlarında Android işletim sistemini kullanma lisansını kaybedebileceği yazıyor. ZTE avukatlarının konuyla ilgili olarak Google yetkilileriyle bir toplantı yaparak geleceğe dair görüşmelerde bulunduğu ancak Salı sabahı itibariyle herhangi bir karara varılamadığı belirtildi.

ZTE için sıkıntı giderek büyüyor

ZTE, Android lisansını kaybederse, mobil işletim sistemini kendi cihazlarında kullanamayacak. Bu da şüphesiz ki şirkete Qualcomm ve Dolby gibi markalardan parça satın alamamaktan daha büyük bir darbe vuracak. Henüz netleşen bir durum yok ancak Çinli şirketin yaşadığı sıkıntı daha da kötüye gidecek gibi görünüyor.

ZTE'nin Android işletim sistemini kullanamaması şirketin çöküşüne zemin hazırlayabilecek kadar büyük bir sorun teşkil edebilir. Zira çok az sayıda alternatif var. Microsoft ve HP artık akıllı telefonlar için işletim sistemi sunmuyor. Diğer yandan Apple'ın iOS'i kendi cihazlarına özel ve ZTE'nin maalesef ki kendi işletim sistemi yok.

Şu anda mümkün olabilecek tek alternatif Samsung'un Tizen işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Ancak kısıtlı ekosistemi ile Tizen'in pek mantıklı bir seçim olmayacağı da ortada. Çinli şirketin bu duruma nasıl bir çözüm bulacağını önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.

https://www.reuters.com/article/us-usa-fcc-china/chinas-zte-may-lose-android-software-license-as-u-s-market-woes-build-idUSKBN1HO2BD