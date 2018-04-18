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ZTE'ye büyük şok: Android kullanımı yasaklanabilir

ABD'nin yedi yıllık ambargo uyguladığı ZTE'nin Android lisansı da iptal edilebilir. Amerikan teknolojisine erişimi yasaklanan Çinli şirket Samsung'un Tizen işletim sistemine mi mahkum kalacak?
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD hükümeti geçtiğimiz günlerde Amerikalı şirketlerin ZTE'ye ürün satması yasaklamıştı. Çin merkezli şirket için hiç de iyi haberler gelmiyor. Yedi yıl süreceği açıklanan ambargonun Android işletim sistemini de kapsayabileceği ortaya çıktı. Yayınlanan yeni bir rapora göre yasak, Google'ın mobil işletim sistemini ZTE’ye lisanslamasını da engelleyebilir.
Ayrıca Bkz. "Amazon, Android cihazlar için geliştirdiği internet tarayıcısını kullanıma sundu"
Reuters'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı raporunda, Çinli şirketin mobil cihazlarında Android işletim sistemini kullanma lisansını kaybedebileceği yazıyor. ZTE avukatlarının konuyla ilgili olarak Google yetkilileriyle bir toplantı yaparak geleceğe dair görüşmelerde bulunduğu ancak Salı sabahı itibariyle herhangi bir karara varılamadığı belirtildi.

ZTE için sıkıntı giderek büyüyor

ZTE, Android lisansını kaybederse, mobil işletim sistemini kendi cihazlarında kullanamayacak. Bu da şüphesiz ki şirkete Qualcomm ve Dolby gibi markalardan parça satın alamamaktan daha büyük bir darbe vuracak. Henüz netleşen bir durum yok ancak Çinli şirketin yaşadığı sıkıntı daha da kötüye gidecek gibi görünüyor.
ZTE'nin Android işletim sistemini kullanamaması şirketin çöküşüne zemin hazırlayabilecek kadar büyük bir sorun teşkil edebilir. Zira çok az sayıda alternatif var. Microsoft ve HP artık akıllı telefonlar için işletim sistemi sunmuyor. Diğer yandan Apple'ın iOS'i kendi cihazlarına özel ve ZTE'nin maalesef ki kendi işletim sistemi yok.
Şu anda mümkün olabilecek tek alternatif Samsung'un Tizen işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Ancak kısıtlı ekosistemi ile Tizen'in pek mantıklı bir seçim olmayacağı da ortada. Çinli şirketin bu duruma nasıl bir çözüm bulacağını önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.

https://www.reuters.com/article/us-usa-fcc-china/chinas-zte-may-lose-android-software-license-as-u-s-market-woes-build-idUSKBN1HO2BD Yorum Yaz
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Bilmiyorum Amerika farkında mı ama Huawei, Xiaomi, Oppo, Meizu, ZTE derken mobil sektör çoktan Çin'in eline geçti. Eğer bu savaşı başlatacaklarsa batacak firma ZTE, Huawei değil Qualcomm, Android olur...
Bilmiyorum Amerika farkında mı ama Huawei, Xiaomi, Oppo, Meizu, ZTE derken mobil sektör çoktan Çin'in eline geçti. Eğer bu savaşı başlatacaklarsa batacak firma ...
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The Balance 1 yıl
Bu bir zamanlar Yerli Turkcell telefonlarını üreten yerli firmamız değil miydi?
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serafon 1 yıl
asya ülkeleri birleşip abd ye ambargo koyarlarsa ki abd zorla o yöne ittiriyor o zaman patron kimmiş görecek abd. Ha trump ın gelmesi abd nin kovboy gibi davranmaya başlaması vs biraz planlı gibi geliyor ya bana, yetersiz bilgiyle karar vermek zor!
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hareketliperde 1 yıl
Tİzen bekliyoruzzzzzz
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Allons-y 1 yıl
Sektör Çinlilerin eline geçti yazılmış. O Çinli telefonları alan insanların kullandığı uygulamaların %90'nı Amerikalı olduktan piyasanın %99.9 dan fazlasına hakim iki işletim sistemi Amerika tabanlı olduktan sonra Çinliler donanım yapsa ne yazar. Daha ürettikleri işlemciler ne Amerikalı nede Koreli rakipleriyle boy ölçüşemiyor bile.
Piyasaya ele geçirdiği söylenen üreticiler ilk fırsatta Apple'ın bütün dünyada aptalca bulunan çentiğini kopyalıyor.

Bu arada Foxconn çinli değil tayvanlı arkadaşlar ve mikroçip üretiminin önemli bir kısmı tayvanda gerçekleşiyor. Çindeki üretim fabrikaları Amerikalı Koreli ve Çinli rakiplerine göre geride.
Ha birde çözüm olarak sunulan Tizen os'ta Amerikanın en büyük kankası güney koreli samsunga ait.


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FrknEgeOztrk 1 yıl
SailfishOS a can verebilir. Hatta bana kalırsa zte zamanında ubuntu touch a destek verseydi...
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damn2u 1 yıl
Tizen OS ile iyi şeyler başarılabilir. Samsung resmen bu işletim sistemini yedek planı olarak tutuyor. Bu yüzden gerekli gelişimi ve piyasaya girişini bir türlü göremiyoruz. Umarım ZTE ile Tizen OS rekabete ortak olur.
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firat_kilic 1 yıl
yaw niye hala.... linuxla oynuyoruz?... direkt makina kodu var.. flat assembler...
1mb boyutta grafikal os süper turbo hızlı...
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firat_kilic 1 yıl
linux milletten açık beyinleri çalıştırıp sonra birileri bi yahudiler bedava iş gücünü kullanıp nasıl lisanslayıp dolaylı yoldan eline kontrol butonu alıp tehdit ediyor görüyormusunuz?
Şimdi linux açık kaynak geliştiren arkadaşlar bu duruma ne diyecek? kandırıldık & kullanıldık? Veya kalkıp google'ı mahkemeye veren var mı?
Şimdik eğer linux olmasaydı... Evlerdeki tvlerin işletim sistemi elindeki cep telde yoktu... hatta i.explorer 5ten sonra 6.7.8.9..10..11..12... hızlı çıkışlarıda yoktu.. sistem 2 yolla gelişiyor...
1 para ile çark dönüyor... M$ gibi.. private...
2 içinde ki akışı bedavaya salan linux coderlar... ile.. public...
Fakat para ile çark döndürenler... linuxtan faydalanıp kendi kodlarını hıp hızlı geliştirip lisanslayabiliyorlar... çalıntı üstüne sentez onada lisans..
Birileri publicleri private 'e çeviriyor...
Bunun ülkedeki örneği ise... ÖZELLEŞTİRME (tekel, şeker fabrikaları,...150ye yakın) !!!! publicprivate
Linux------Android ile linkini AYIRMALI aksi halde hevesli beyinleri sistem tarafına sömürmüş olur sistem ise herkese çökecek... yani dolaylı yoldan ... starwars hesabı... kalkıp imparatorluğa dart vader tarafına çalıştırılmak gibi bir şey.. okumak yetmez sen karar verebilen bir varlıksın...
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DoubleDragon 1 yıl
Android açık kaynak (open source) işletim sistemi değil miydi? Nasıl kullanımını yasaklayabilir ki? Belki Google Play gibi açık kaynak olmayan uygulamaların kullanımını yasaklayabilir. Öyle değil mi?
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mementopolis 1 yıl
bende Android yasaklaniyor diye okudum :D
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KoşanBalık 1 yıl
Umarim Tizenli modeller çıkarırlar. Çok uzun zamandır Samsungun ülkemize getirmesini bekliyordum Tizenli modelleri, onlar getirmedi bari siz yapıp getirin.
Windows 10 mobile modellerde çıkarabilirler aslında
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