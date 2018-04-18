Amazon, Android cihazlar için geliştirdiği internet tarayıcısını kullanıma sundu

E-ticaret devi Amazon, Android cihazlarda kullanılmak üzere "Internet" adını verdiği bir internet tarayıcısı tasarladı. Google Play'den indirilebilen uygulama az yer kaplıyor ve minimum veri kullanacak şekilde optimize edilmiş. Mart ayından bu yana Google Play'de yer aldığı belirtilen uygulamanın resmi olarak ne zaman tanıtılacağı ise henüz belli değil.

Az yer kaplıyor ve veri iletişimini optimize ediyor

Şu anda yalnız Hindistan'da indirilebilen internet tarayıcısı Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabiliyor. Internet adındaki uygulama, tarayıcı geçmişini kaydetmeyen özel bir sekmeye sahip ve kullanıcıların özelleştirebildiği bir ana sayfa sunuyor. Amazon'un Internet uygulaması yüksek performansıyla, dev şirketlerin Facebook Lite, Youtube Go ve Gmail Go gibin hafif sürümlerini andırıyor.

tüm temel işlevlere sahip olan Internet, daha az yer kaplarken, veri transferini de optimize ederek en az seviyeye indirebiliyor. Uygulamanın Hindistan'dan sonra başta ülkemiz de olmak üzere tüm dünyada kullanıma sunulacağı da gelen haberler arasında. Uygulamanın Google Play sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Diğer internet tarayıcıların yaptığısahip olan Internet,en az seviyeye indirebiliyor. Uygulamanın Hindistan'dan sonratüm dünyada kullanıma sunulacağı da gelen haberler arasında. Uygulamanınsayfasınaulaşabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2018/4/17/17249090/amazon-internet-web-browser-app-android-india