Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon, Android cihazlar için geliştirdiği internet tarayıcısını kullanıma sundu

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon, Android cihazlar için bir internet tarayıcısı tasarladı. Hızlı ve güvenli olduğu belirtilen tarayıcı artık Google Play'den indirilebiliyor.
1 yıl
1,6b
1
5
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
E-ticaret devi Amazon, Android cihazlarda kullanılmak üzere "Internet" adını verdiği bir internet tarayıcısı tasarladı. Google Play'den indirilebilen uygulama az yer kaplıyor ve minimum veri kullanacak şekilde optimize edilmiş. Mart ayından bu yana Google Play'de yer aldığı belirtilen uygulamanın resmi olarak ne zaman tanıtılacağı ise henüz belli değil.

Az yer kaplıyor ve veri iletişimini optimize ediyor

Şu anda yalnız Hindistan'da indirilebilen internet tarayıcısı Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabiliyor. Internet adındaki uygulama, tarayıcı geçmişini kaydetmeyen özel bir sekmeye sahip ve kullanıcıların özelleştirebildiği bir ana sayfa sunuyor. Amazon'un Internet uygulaması yüksek performansıyla, dev şirketlerin Facebook Lite, Youtube Go ve Gmail Go gibin hafif sürümlerini andırıyor.
Diğer internet tarayıcıların yaptığı tüm temel işlevlere sahip olan Internet, daha az yer kaplarken, veri transferini de optimize ederek en az seviyeye indirebiliyor. Uygulamanın Hindistan'dan sonra başta ülkemiz de olmak üzere tüm dünyada kullanıma sunulacağı da gelen haberler arasında. Uygulamanın Google Play sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2018/4/17/17249090/amazon-internet-web-browser-app-android-india Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 1 yıl
Veri toplama makinesi yaptık desenize şuna
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 yıl
Reklam engelleyici yoksa at çöpe.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahner 1 yıl
Veri satın almaktan yorulduk, kendi verilerimizi kendimiz toplarız mantığı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAIZEN 1 yıl
Rakiplerinden farklı şekilde pek bir şey vaat etmiyor. Tutmaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl AMD’den zehir zemberek açıklamalar 1 yıl Huawei Mate 10 Lite ülkemizde satışa çıktı 1 yıl Google güvenli gezinti özelliği Android uygulamalara da geliyor 1 yıl Huawei'nin ilk 5G destekli telefonu 2019'un üçüncü çeyreğinde gelecek 1 yıl AnTuTu, Mart 2018'in en iyi 10 Android telefonunu açıkladı 1 yıl Facebook kullanıcılarının fotoğrafları İsrail ajanlarının yüz tanıma yazılımına kaydediliyor 1 yıl Vücudunuzla drone kontrol etmek ister misiniz? İşte yeni "robotik iskelet" 1 yıl ABD'deki vergi günü Bitcoin'i teğet geçti 1 yıl Konami'den kötü haber: PES serisinde artık Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yer almayacak 1 yıl Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch", ilk kez havalanmaya hazırlanıyor 1 yıl ZTE'ye büyük şok: Android kullanımı yasaklanabilir 1 yıl Türk savunma sanayii şirketleri Malezya’da gövde gösterisi yapıyor 1 yıl Sahte haberlere dikkat çekmek amacıyla Obama'nın manipüle edilmiş bir videosu yayınlandı 1 yıl Netflix, Roma'da düzenlediği etkinlikte yeni ve devam eden orijinal dizilerini duyurdu 1 yıl Tesla, Model 3 üretimi için artık 7/24 çalışacak 1 yıl Netflix'in amacı ne? Türk süper kahraman dizisi nereden çıktı? 1 yıl Nike Flyprint teknolojisi ile 3D baskılı ilk ayakkabı üretildi 1 yıl Huawei, ABD hükümeti ile ilişkileri düzeltmekten vazgeçiyor 1 yıl Xiaomi Mi 6X resmi tanıtım videosu sızdı 1 yıl Akıllı telefon pazarının kaymağını Apple yiyor: %35'ini iPhone X kaptı! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Amazon, Android cihazlar için geliştirdiği internet tarayıcısını kullanıma sundu Sonraki Spotify arayüzünde değişikliğe gidiyor 1 yıl Cambridge Analytica'nın kendi kripto para birimini geliştirdiği belirlendi 1 yıl Netflix müjdeyi verdi: La Casa De Papel'in 3. sezonu geliyor! 1 yıl Yerli otomobil için 2,5 milyar euro yatırım öngörülüyor 1 yıl Blockchain en çok İsviçre'yi zarara uğratacak 1 yıl Baştan sona İngilizce eğitim kursu kısa süreliğine 24.99 TL 1 yıl Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu 1 yıl Casio’dan yeni bir akıllı saat daha 1 yıl Yeni nesil iPhone'ların fiyatı ortaya çıktı! 1 yıl Snapchat artık kendi AR yüz filtrenizi oluşturmanıza olanak verecek 1 yıl Mars'ta "robotik arılar" uçacak: İşte NASA'nın muhteşem projesi 1 yıl Kingston UV500 SSD serisi satışa çıkıyor 1 yıl Nubia Red Magic oyuncu telefonun görüntüsü sızdı 1 yıl New York savcısı kripto borsalardan bilgi istedi, Bitcoin düşüşe geçti 1 yıl Asus Arez resmen duyuruldu 1 yıl LG G7 ThinQ'ya bir de böyle bakın 1 yıl Microsoft Xbox One X için kaçırılmayacak fırsat: 700 TL indirim! 1 yıl Xiaomi'nin çılgın oyun telefonu mercek altında: Black Shark 1 yıl Twitter'ın çöküşüne BTK'dan açıklama geldi 1 yıl Toyota'nın araçları 2021'den itibaren birbiriyle iletişim kurabilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim