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Zen 2 mimarisinin karşısına 14nm onuncu nesil Core ailesi çıkacak

Halen 14nm sürecini geçemeyen Intel altıncı kez aynı mimaride işlemci çıkarmaya hazırlanıyor. Comet Lake mimarisi 10 çekirdeğe ölçeklenebilen işlemciler ile Zen 2 mimarisine rakip olacak.
5 ay
7b
1
44
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Üretim verimliliğini tam olarak yakalayamadığı için 10nm sürecine geçiş dönemini 2019 sonlarına bırakan Intel tick-tock olarak adlandırdığı iş mimarisini de alt üst etti. 14nm sürecinde altıncı kez işlemci üretildiğini göreceğiz. 

Comet Lake ailesi 

Intel ilk kez Broadwell mimarisi ile 14nm sürecine geçiş yapmıştı. Burada bir mimari daha beklemesi planlanırken işler yolunda gitmeyince beş mimari beklemek zorunda kaldı. Skylake ile birlikte Kaby Lake, Coffee Lake ve Coffee Lake Refresh üretim sürecine dahil edilen mimariler oldu. Şimdi sırada Comet Lake var.

Ayrıca Bkz. "Madencilik furyası sona erdi, Gigabyte zarara girdi"

AMD’nin yavaş yavaş 7nm sürecine geçiş yapmaya başlaması Intel açısından çok da iyi haberler değil. Firma süreç tarafında hamle yapamadığı için eldeki mimarileri daha verimli hale getirerek pazardaki hakimiyetini korumaya çalışıyor.

Gündeme gelen onuncu nesil Comet Lake tabanlı işlemciler de buna son örnek. 2019 yılında AMD’nin karşısına çıkacak olan Comet Lake mimarisinin temel anlamda Skylake üzerinde yükseldiği ifade ediliyor. Çekirdek başına Seviye 2 ön bellek 256KB iken paylaşımlı Seviye 3 ön bellek ise 20MB olacak. 

Comet Lake serisi LGA115x ana akım çipsetlerle uyumlu masaüstü işlemcilerden oluşacak. Seri içerisinde ilk olarak 10 çekirdekli amiral gemisi işlemcinin piyasaya çıkacağı ifade ediliyor. Yeni nesil Ryzen serisinin önünü ilk olarak bu modelle almayı planlayan Intel’in devam eden dönemde farklı işlemci modelleri piyasaya çıkacağı dile getiriliyor.

 

https://www.techpowerup.com/249956/14nm-6th-time-over-intel-readies-10-core-comet-lake-die-to-preempt-zen-2-am4 Yorum Yaz
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IntelKILLER 5 ay en beğenilen
Neden 10nm işlemciler için dünya kadar masraf yapsınlar ki? tek çekirdek diye kendini intele adamış fan boylar varken 14nm++++++++++++++++++++++++++++++ diye sonsuza kadar işlemci çıkarabilirler. 9700K, 10700K, 11700K, 12700K isim arayışına bile gerek yok 100700K ya kadar yolu var yüz binden sonra da bir yolunu bulurlar artık 10nm geçerler.
OMO ONTOLON TOK ÇOKORDOK PORFORMONSO ÇOK OYO
Neden 10nm işlemciler için dünya kadar masraf yapsınlar ki? tek çekirdek diye kendini intele adamış fan boylar varken 14nm++++++++++++++++++++++++++++++ diye s...
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3 Yanıt Yanıtla +23
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-dehşet- 5 ay
Umarım AMD 7nm ile tek çekirdek performansında da mutlak bir şekilde öne geçer. Intel 14 nm ile yine oyunlarda önde kalmayı başaracaksa ne yapayım ben 7 nm'yi. Aynı durum GPU'lar için de geçerli. Hatice'ye değil neticeye bakmak lazım.
Umarım AMD 7nm ile tek çekirdek performansında da mutlak bir şekilde öne geçer. Intel 14 nm ile yine oyunlarda önde kalmayı başaracaksa ne yapayım ben 7 nm'yi....
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1 Yanıt Yanıtla +11
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WinterSoldier10 5 ay -dehşet-
Ryzen 2000 ile 1080p de neredeyse eşit sayılırlar. Birkaç eski oyunlarda Intel önde fakat günümüz oyunlarında artık 1080p de bile fark yok diyebiliriz.
Burada önemli olan AMD nin 7nm üretim geometrisine geçebildiğini görmek güzel bir gelişme. Şimdi yapmaları gereken tek şey Mimari üzerine çalışmaları. Zen 2 de inşallah daha da iyi olacak.
Ryzen 2000 ile 1080p de neredeyse eşit sayılırlar. Birkaç eski oyunlarda Intel önde fakat günümüz oyunlarında artık 1080p de bile fark yok diyebiliriz.Bu...
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_Dominic_Toretto_ 5 ay
Comet Lake serisi LGA115x ana akım çipsetlerle uyumlu masaüstü işlemcilerden oluşacak.

Soket 115x olur da, şimdiki çipsetlerle uyumluluk konusu kesin değil. Z470 çipset gelir mutlaka. 370 / 390 ile uyumlu olmazsa da şaşırmamak lazım.
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BoşnakAğa 5 ay
2700X'in saat hızları hayalkrıklığı oldu dediğimde ne dayak yemiştim amd fanboylarından be


4,7 Ghzler 4,8 Ghzler havada uçuşuyordu
Şimdi yine başlamış 4,7 ler 5 ler 30% ipc artışları



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Executor Arhentir 5 ay
3x ccx / 12 core Ryzen 2 çıkar mı acaba? 😀
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-dehşet- 5 ay
Vazgeçin artık sizin gibi düşünmeyen insanlara fanboy demekten. AMD'nin eksiğini yazınca Intel fanboy, Intel'in eksiğini yazınca AMD fanboy oluyoruz. Benim kadar AMD kullanmamış adam gelmiş bana AMD'nin oyunlardaki performansını arttırması gerektiğini söylüyorum diye Intel fanboy diyor bunu da konuya girenler artılıyor.
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OverClocK1ng 5 ay
Intel, ileri gitmesi gerekirken geriye mi gidiyor naapıyor...
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ssbrutality 5 ay
14 Nm Oyuncu Nesil Core Ailesi Okudum.
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Mert Kılıç. 5 ay
İntel varken amd'nin esamesi okunmaz isterse 1nm yapsın sonuç belli.
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Manhunt Three 5 ay Mert Kılıç.
10 yıl geriden geliyorsun galiba.
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Athlon 840 Kaveri 5 ay
Bu ne arkadaş ya ne çabuk nesil atlıyo bu firmalar. Bi sakin olun . Ben daha 8.nesile görmeye yeni alıştım. Yani kullanmıyorum sadece işlemcileri görmeye yeni yeni alıştım . Yoksa daha 4.nesil i3 kullanıyorum . 9.nesil daha yeni çıktı. Devasa performans farklarıyla da gelmiyor ki . 8.nesil de geldi bi devasa farklar onda da zam yaptılar i3 8100 oldu 180 dolar.
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Escapetolife 5 ay
AMD'nin 7 nm'si intel'in kaç nm'sine denk geliyor ?
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HiqhWoltage 5 ay Escapetolife
Tuhaf bir soru olmuş
Nanometre birimi AMD ve Intel için farklı mı ki ?
Olay performans ise zaten sadece nanometrik olarak küçülme tek başına yeterli değil. Mimari de bir o kadar önemli. Bu bağlamda bir oyuncu için konuşacak olursam: AMD 7nm ile belki Intel'in 14nm işlemcilerini 1080p'de yakalayabilir diyebilirim. Bu da sanırım AMD'nin 7nm'si = Intel'in 14nm'si sorusunun cevabını karşılıyor...
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shockwave error 5 ay
adam kendini intel'i öldürmeye adamış. nasıl bir fan dır bu
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