Zen 2 mimarisinin karşısına 14nm onuncu nesil Core ailesi çıkacak

Üretim verimliliğini tam olarak yakalayamadığı için 10nm sürecine geçiş dönemini 2019 sonlarına bırakan Intel tick-tock olarak adlandırdığı iş mimarisini de alt üst etti. 14nm sürecinde altıncı kez işlemci üretildiğini göreceğiz.

Comet Lake ailesi

Intel ilk kez Broadwell mimarisi ile 14nm sürecine geçiş yapmıştı. Burada bir mimari daha beklemesi planlanırken işler yolunda gitmeyince beş mimari beklemek zorunda kaldı. Skylake ile birlikte Kaby Lake, Coffee Lake ve Coffee Lake Refresh üretim sürecine dahil edilen mimariler oldu. Şimdi sırada Comet Lake var.

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AMD’nin yavaş yavaş 7nm sürecine geçiş yapmaya başlaması Intel açısından çok da iyi haberler değil. Firma süreç tarafında hamle yapamadığı için eldeki mimarileri daha verimli hale getirerek pazardaki hakimiyetini korumaya çalışıyor.

Gündeme gelen onuncu nesil Comet Lake tabanlı işlemciler de buna son örnek. 2019 yılında AMD’nin karşısına çıkacak olan Comet Lake mimarisinin temel anlamda Skylake üzerinde yükseldiği ifade ediliyor. Çekirdek başına Seviye 2 ön bellek 256KB iken paylaşımlı Seviye 3 ön bellek ise 20MB olacak.

Comet Lake serisi LGA115x ana akım çipsetlerle uyumlu masaüstü işlemcilerden oluşacak. Seri içerisinde ilk olarak 10 çekirdekli amiral gemisi işlemcinin piyasaya çıkacağı ifade ediliyor. Yeni nesil Ryzen serisinin önünü ilk olarak bu modelle almayı planlayan Intel’in devam eden dönemde farklı işlemci modelleri piyasaya çıkacağı dile getiriliyor.