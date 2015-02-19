Zenfone 2 ön sipariş fiyatları beklenenden daha yüksek çıktı

CES 2015 fuarında yeni yılın ilk günlerinde lansmanı yapılan Asus'un Zenfone 2 modeli o dönemlerde 4GB sistem bellek taşıyacak ilk akıllı telefon olarak dikkat çekerken bir çok kullanıcıyı da fiyat konusunda yakalamayı başarabilmişti. CES fuarında birden fazla modeli bulunan cihazın düşük donanımlı modeli için 200, yüksek donanımlı modeli için 249 dolar gibi rakamlar telafuz ediliyordu.
İlk tanıtıldığı günlerde İntel işlemcisi ile tanıtılan Zenfone 2'nin daha sonra Mediatek ve Snapdragon çözümlerini taşıyan yeni modellerinin de geleceğini bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Aliexpress üzerinden bir satıcının açtığı ön sipariş fiyatları ise beklenenin çok üstünde oldu. 200 dolar fiyatla tanıtılan model için 300 dolar, 4GB ve 2.3 gHz hızda çalışan intel atom işlemcili üst model için ise 400 dolarlık ön sipariş fiyatı belirlendi.
Bu fiyatın satıcı tarafından belirlendiğini hatırlatalım, zira Asus'un şimdilik kendi açtığı 2 ön sipariş ilanında cihaz stokta gözükmüyor ve fiyat yer almıyor. Ancal şirket yaptığı açıklamada en düşük fiyatlı modelin 200 dolar fiyatla satılacağı garantisini vermişti. 60 Gün içinde siparişin kargolanacağını belirten ön siparişteki fiyatlara bakılırsa Asus'un Zenfone 5 gibi telefonlarda yaşadığı gibi stok problemleri yaşaması olası gözüküyor. Zira ön siparişlerin yüksek fiyattan açılması bu cihazların stok sıkıntıları yaşayacağının bir göstergesi.
Mesut Çevik'in CES 2015 Fuarı Asus Zenfone 2 ön incelemesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Aliexpress te bir satıcı kimdir bu satıcı ASUS'un yetkili kıldığı birimidir ki gitmiş bunu haber yapıp milleti galeyana getiriyorsun. TV,Gazete,internet her nerde olursa olsun bizdeki haber yapma paylaşım yapma mantığı pek düzgün çalışmadığından bu tür haberler yapmaya meyilliyiz herşeyi çarpıtarak ya da yetkili bir kaynak olmadan kulaktan dolma ya da sıradan bir şeyi habermiş gibi göstererek. bende gidip sahibinden de ya n11 de ya da gittigidiyorda yaparım böyle bir ilan açarım koyarım fiyatı 1200 ön sipariş 3 ay sonra teslim derim al sana haber bu kadar basit işte.
Bende bunu diyorum ama... :)