Zenfone 2 ön sipariş fiyatları beklenenden daha yüksek çıktı

CES 2015 fuarında yeni yılın ilk günlerinde lansmanı yapılan Asus'un Zenfone 2 modeli o dönemlerde 4GB sistem bellek taşıyacak ilk akıllı telefon olarak dikkat çekerken bir çok kullanıcıyı da fiyat konusunda yakalamayı başarabilmişti. CES fuarında birden fazla modeli bulunan cihazın düşük donanımlı modeli için 200, yüksek donanımlı modeli için 249 dolar gibi rakamlar telafuz ediliyordu.





Bu fiyatın satıcı tarafından belirlendiğini hatırlatalım, zira Asus'un şimdilik kendi açtığı 2 ön sipariş ilanında cihaz stokta gözükmüyor ve fiyat yer almıyor. Ancal şirket yaptığı açıklamada en düşük fiyatlı modelin 200 dolar fiyatla satılacağı garantisini vermişti. 60 Gün içinde siparişin kargolanacağını belirten ön siparişteki fiyatlara bakılırsa Asus'un Zenfone 5 gibi telefonlarda yaşadığı gibi stok problemleri yaşaması olası gözüküyor. Zira ön siparişlerin yüksek fiyattan açılması bu cihazların stok sıkıntıları yaşayacağının bir göstergesi. Mesut Çevik'in CES 2015 Fuarı Asus Zenfone 2 ön incelemesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. İlk tanıtıldığı günlerde İntel işlemcisi ile tanıtılan Zenfone 2'nin daha sonra Mediatek ve Snapdragon çözümlerini taşıyan yeni modellerinin de geleceğini bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Aliexpress üzerinden bir satıcının açtığı ön sipariş fiyatları ise beklenenin çok üstünde oldu. 200 dolar fiyatla tanıtılan model için 300 dolar, 4GB ve 2.3 gHz hızda çalışan intel atom işlemcili üst model için ise 400 dolarlık ön sipariş fiyatı belirlendi.