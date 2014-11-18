Zenfone 5'in Lite sürümü Filipinler'de ortaya çıktı





Asus'un Zenfone ailesinin yeni üyelerini CES 2015 fuarında tanıtması beklenirken, firma aradaki zamanı mevcut seriye yeni versiyonlar ekleyerek geçirmeye karar vermiş. Bu bakımdan Zenfone 5 modelinin Lite serisi Filipinler'de resmiyet kazandı.





Aslında Asus yeni model için Lite kelimesini kullanmıyor. Orijinal Zenfone 5 modeli A501CG seri numarasını taşıyordu. Yeni model A502CG seri numarasını taşıyor ve özellikleri biraz kırpılmış. Bu bakımdan teknoloji dünyasında Lite tanımlaması yapılmış.





Zenfone 5 modelinde hatırlanacağı üzere 1.6GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z2560 işlemci, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2110mAh gücünde batarya, Android 4.3 işeltim sistemi, 5 inçlik 720p IPS+ ekran şeklinde özellikler yer almaktaydı.





Zenfone 5 Lite modelinde ise 5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z2520 işlemci, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera, çift SIM desteği, 2500mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor.





Asus Zenfone 5 Lite modeli 124$ civarında bir fiyat etiketi ile ilk olarak Filipinler'de satışa sunulacak. Sonrasında global bir dağıtıma çıkacak mı ve fiyatı ne olacak şimdilik bilinmiyor.

http://www.asus.com/ph/Phones/ZenFone_5_A502CG/overview/