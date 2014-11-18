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Zenfone 5'in Lite sürümü Filipinler'de ortaya çıktı

4 yıl
388
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Zenfone 5'in Lite sürümü Filipinler'de ortaya çıktı

Asus'un Zenfone ailesinin yeni üyelerini CES 2015 fuarında tanıtması beklenirken, firma aradaki zamanı mevcut seriye yeni versiyonlar ekleyerek geçirmeye karar vermiş. Bu bakımdan Zenfone 5 modelinin Lite serisi Filipinler'de resmiyet kazandı.

Aslında Asus yeni model için Lite kelimesini kullanmıyor. Orijinal Zenfone 5 modeli A501CG seri numarasını taşıyordu. Yeni model A502CG seri numarasını taşıyor ve özellikleri biraz kırpılmış. Bu bakımdan teknoloji dünyasında Lite tanımlaması yapılmış.

Zenfone 5 modelinde hatırlanacağı üzere 1.6GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z2560 işlemci, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2110mAh gücünde batarya, Android 4.3 işeltim sistemi, 5 inçlik 720p IPS+ ekran şeklinde özellikler yer almaktaydı. 

Zenfone 5 Lite modelinde ise 5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z2520 işlemci, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera, çift SIM desteği, 2500mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor. 

Asus Zenfone 5 Lite modeli 124$ civarında bir fiyat etiketi ile ilk olarak Filipinler'de satışa sunulacak. Sonrasında global bir dağıtıma çıkacak mı ve fiyatı ne olacak şimdilik bilinmiyor.  

http://www.asus.com/ph/Phones/ZenFone_5_A502CG/overview/ Yorum Yaz
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star scream 4 yıl
yamuluyormuymus?
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Gömceli 4 yıl
Güzel Bir Saat Ve etkileyici bir teknoloji başarılar...
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mgokhanozen 4 yıl
Bu nasıl başlık yeni bir canlı türü bulunmuş edasıyla yazılmış
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gokhangokhan33 4 yıl
yav şu 960x540 çözünürlüğü niye bu kadar meşhur yapın 720p artık standart bu
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Çağdaş 4 yıl
Ram'i kırpmaları hiç hoş olmamış, ama bekleme süresi uzatılmışa benziyor.
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Crauls 4 yıl
Bu kotu olmuş s3mini gibi birseye cevirmisler,2015te bu donanima para veren cikarmi.
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ardabeyim 4 yıl
Zenfone 5'i 5 haftadır kullanıyorum telefon arayüzünde henüz hiçbir takılmaya rastlamadım 100'ün üzerinde uygulama olmasına rağmen. Şu pil sorununu yazılımla biraz daha iyileştirseler resmi satış fiyatı 1000tl olan bütün telefonları tokatlar geçer gerek stabilitesiyle gerek kamera performansıyla.
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kemalboran 4 yıl
Bu laytın laytı olmuş. Türkiye'de satılan model zaten işlemci gücü kırpılmış bir model, bu iyice kuşa dönmüş.
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Stand Alone 4 yıl ardabeyim
ardabeyim

Zenfone 5'i 5 haftadır kullanıyorum telefon arayüzünde henüz hiçbir takılmaya rastlamadım 100'ün üzerinde uygulama olmasına rağmen. Şu pil sorununu yazılımla biraz daha iyileştirseler resmi satış fiyatı 1000tl olan bütün telefonları tokatlar geçer gerek stabilitesiyle gerek kamera performansıyla.

S3'den geçmeyi düşünüyorum?
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Son DH Bükücü 4 yıl ardabeyim
ardabeyim
Zenfone 5'i 5 haftadır kullanıyorum telefon arayüzünde henüz hiçbir takılmaya rastlamadım 100'ün üzerinde uygulama olmasına rağmen. Şu pil sorununu yazılımla biraz daha iyileştirseler resmi satış fiyatı 1000tl olan bütün telefonları tokatlar geçer gerek stabilitesiyle gerek kamera performansıyla.

Kaç saat ekran süresi alıyorsunuz
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cosica 4 yıl
işlemciyi rami kırpmışlar ama pili yükseltmişler. Znfone5 zaten orta altı seviyede bir telefon, ne gerek vardı lite modelini çıkarmayaç
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SeKSandDoRT 4 yıl

Bu ne lan, kırpa kırpa serçeye çevirmişler ...
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CanKartaL84 4 yıl
Ram 2 gb kalsaydı cidden f/p canavarı olurdu. 5" boyutunda Zf4 yapmışlar şuan. Zf4 te beğenilmeyen ekrandı genelde, bu modelle ekranı büyütüp pili arttırmışlar ama donanım aynı kalmış. Zenfone5 210usd fiyatıyla 699 a satıldıysa bu 502cg nin de 499TL den girmesi muhtemeldir. Zf4 ü 400TL ye çekmeleri gerekir ama bu telefon 499TL olursa. O yüzden 549TL fiyat biçilir diye tahmin ediyorum.
21 saatlik konuşma süresine bakılırsa çok sık telefon görüşmesi yapanları 2 gün idare edecek bir akıllı telefon olacak herhalde.
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KaraAy_ 4 yıl
F/P canavarı :D
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Elsa 4 yıl
Lite değil zenfone 2 falan olmalıydı ismi
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