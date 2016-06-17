Zorlu şartlara dayanıklı SanDisk microSD hafıza kartları satışa çıkıyor

Depolama ürünleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan ve bir süre önce Western Digital tarafından satın alınan SanDisk, zorlu dış ortam koşullarına dayanabilecek kapasiteye sahip iki yeni microSD hafıza kartını satışa çıkarıyor.

Sürekli dış ortamlarda ve zorlu koşullarda çalışmak zorunda olan profesyoneller için, veri depolama ürünlerinin de bu şartlara dayanıklı olması gerekiyor. SanDisk High Endurance serisi içerisinde de, bu amaca yönelik olarak geliştirilmiş depolama ürünleri yer alıyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy Note 7 için ilk hedef 5 milyon satış"

Satışa sunulan yeni SanDisk High Endurance hafıza kartları, -25 derece ve 85 derece ısı değerleri arasında çalışabiliyor. Ayrıca suya, toza, X-ray ışınlarına, darbelere ve titreşimlere karşı da verilerinizi en iyi şekilde korumayı amaçlıyor.

SanDisk High Endurance hafıza kartları 32GB microSDHC ve 64GB microSDXC olarak iki farklı kapasiteye sahip. Class 10 standardını taşıyan kartların okuma ve yazma hızları 20MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Hali hazırda satışta olan kartların 32GB kapasiteli olanı 18$ fiyat etiketine sahip. 64GB kapasiteli olanı ise 30$ seviyesinde satılıyor.