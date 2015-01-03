Zotac'dan iki yeni mini PC ve kaslı bir GTX 970 versiyonu

Haber Editörü
Mini PC ve grafik kartları konusunda lider üreticilerden birisi olan Zotac, CES 2015 fuarını da boş geçmiyor ve üç yeni ürünü ile fuarda boy göstermeye hazırlanyor. Ürünlerden ikisi mini PC, diğeri ise GeForce GTX 970 Amp! Extreme Core Edition.
Mini PC modellerinden ZBox EN860 bünyesinde Nvidia GTX 860M grafik kartı barındırıyor. Bunun haricinde 3 adet USB 3.0 portu, HDMI çıkışı, DisplayPort, DVI, iki Ethernet portu, SD kart okuyucu, bir çift HD ses jakı şeklinde özelliklere sahip.
Cihaz G-Sync desteği sunuyor ve 4K monitörlere 60Hz hızında görüntü aktarabiliyor. ZBox CI321 ise 3 adet USB 3.0 portu, DisplayPort, HDMI, SD kart okuyucu, iki adet HD ses jakı gibi özelliklere sahip. Bu modellerin detayları fuarda açıklanacak.
GTX 970 Amp! Extreme Core Edition ise daha yüksek frekans hızları ile fuarda dikkat çekecek gibi görünüyor. Grafik işlemcisi 1228MHz seviyesinde çalışan kart Nvidia Boost 2.0 ile 1380MHz sınırına kadar çıkabiliyor. Kart üç fan ve karbon fiber tasarımı barındıran IceStorm soğutucusu ile geliyor. Diğer detayları şimdilik belli değil.
http://www.tomshardware.com/news/zotac-pre-ces-teaser,28295.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nie, sorun ne ?
Şimdi bana oyun fiyatı falan demesin kimse, insanlar ilk verdiği paraya bakıyor. Oyuna çok para verince "ben bir yerlerde yanlışlık yaptım" diyebilir ancak, ki hala bir çok insan memnun konsollardan.
Yeni nesil oyunlar da artık konsolda oynansın diye yapılıyor, mevcut pc oyunculuk avantajlı görünse de konsol oyunlarını pc'de oynayan insanlarız aslında. Hatta saçmalayıp pc oyunlarına pfs kilidi falan koyan firmalar var.
Evet ben de konsollardan kurtulmak istiyorum fakat oyun piyasası bu -yıllar boyunca kazandığı- alışkanlığını kolay kolay bırakmaz. Oyun dinamikleri değişecek de konsol işlevsiz olacak. Ancak öyle.
Benim yakın gelecekte öngörüm stream oyunculuk. philips televizyonlarında böyle hizmet veriyormuş sanırım. TV'de, sadece internete bağlanarak oyun oynuyorsunuz. Samsung ve LG de boş durmaz ve yaparsa böyle bir şey o zaman işler değişir. Ne konsol kalır ne pc. Azaldıkça azalır her iki taraf da.
Güzel tespit.
Mini pc'nın tasarımı ise daha güzel olabilirdi, fakat tasarım dışında iyi işler çıkartabilir
Yanlız hocam malzeme kalitesi yerlerde o konuda be yapacağız
Elimde 9500gt vardı kalitesi 10 numara zotac üretimi
Gecen 550 ti idi sanırım malzeme kalitesi çok düşük geldi bana