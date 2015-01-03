Zotac'dan iki yeni mini PC ve kaslı bir GTX 970 versiyonu

Mini PC ve grafik kartları konusunda lider üreticilerden birisi olan Zotac, CES 2015 fuarını da boş geçmiyor ve üç yeni ürünü ile fuarda boy göstermeye hazırlanyor. Ürünlerden ikisi mini PC, diğeri ise GeForce GTX 970 Amp! Extreme Core Edition.





Mini PC modellerinden ZBox EN860 bünyesinde Nvidia GTX 860M grafik kartı barındırıyor. Bunun haricinde 3 adet USB 3.0 portu, HDMI çıkışı, DisplayPort, DVI, iki Ethernet portu, SD kart okuyucu, bir çift HD ses jakı şeklinde özelliklere sahip.

Cihaz G-Sync desteği sunuyor ve 4K monitörlere 60Hz hızında görüntü aktarabiliyor. ZBox CI321 ise 3 adet USB 3.0 portu, DisplayPort, HDMI, SD kart okuyucu, iki adet HD ses jakı gibi özelliklere sahip. Bu modellerin detayları fuarda açıklanacak.





GTX 970 Amp! Extreme Core Edition ise daha yüksek frekans hızları ile fuarda dikkat çekecek gibi görünüyor. Grafik işlemcisi 1228MHz seviyesinde çalışan kart Nvidia Boost 2.0 ile 1380MHz sınırına kadar çıkabiliyor. Kart üç fan ve karbon fiber tasarımı barındıran IceStorm soğutucusu ile geliyor. Diğer detayları şimdilik belli değil.





http://www.tomshardware.com/news/zotac-pre-ces-teaser,28295.html#xtor=RSS-980