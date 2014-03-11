Zotac'dan küçük boyutları ile dikkat çeken Zbox E mini PC serisi





Intel'in NUC ile başlattığı yüksek performanslı ve küçük boyutlu bilgisayar trendine Gigabyte gibi firmaların ardından Zotac da dahil oluyor.





Firmanın tanıttığı Zbox E serisi 3.9GHz saat hızında çalışan ve 6MB Seviye 3 önbelleğe sahip Core i7-4770R işlemcisi ile sayılı ürünlerden birisi arasına giriyor. Haswell tabanlı olan Core i7-4770R, 65W ısıl tasarım gücü ile enerji tasarrufu bakımından ailedeki en iyi işlemcilerden birisi olarak kabul ediliyor.





Core i7-4770R yanında Iris Pro 5200 entegre grafik birimi mevcut. 128MB eDRAM bellek ile gelen grafik birimi performans anlamında yukarılara tırmanıyor. Gigabyte Brix Pro modelinde de bu işlemciye yer veriliyor. Bu bakımdan yeni Zbox E serisi doğrudan Gigabyte Brix Pro modeline rakip oluyor.





Seride iki ürün yer alırken Zbox EI750 modeli bahsettiğimiz Intel işlemcisi ile geliyor. Zbox EI730 ise 3.2GHz saat hızında çalışan ve 4MB Seviye 3 önbelleğe sahip Haswell tabanlı Core i5-4570R işlemcisini taşıyor. Ancak bu işlemcinin yanında da Iris Pro 5200 entegre grafik birimi geldiği için Zbox E serisi grafik gücü anlamında adından söz ettireceğe benziyor. Serinin taşıdığı E harfi Epic Gaming açılımına sahip ve kasanın özellikle oyuncuları hedef aldığınız gösteriyor.





E serisinin ölçüleri 188x188x51 mm şeklinde ve VESA 75/100 kaide delikleri de mevcut. Seri kasa iskeleti formatında olacağı için diğer bileşenleri tamamlamak kullanıcıya kalıyor. Kasada 1600MHZ frekansında 16GB'a kadar RAM takabileceğiniz 2 adet DDR3L SO-DIMM yuvası, bir adet 2.5 inç SSD/HDD yuvası, 5. nesil WiFi, USB 3.0 portları, Gigabit Ethernet bağlantısı, iki DisplayPort ve bir DVI-D çıkışı yer alıyor.





Zotac seriyi ayrıca tam donanımlı olarak da satışa çıkaracak. Kasa iskeleti olarak 860$ fiyat etiketine sahip olan Zbox E1750, 8GB DDR3 RAM ve 1TB HDD taşıyan Plus versiyonu ile 1080$ ediyor. Zbox E1730 ise kasa iskeleti olarak 715$ civarında. Aynı bileşenler eklendiğinde fiyatı 930$'a kadar çıkıyor. Modelin satışı henüz başlamadı.

http://www.zotac.com/en/promotion/ZOTAC-ZBOX-EI750#slide0