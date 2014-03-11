Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac'dan küçük boyutları ile dikkat çeken Zbox E mini PC serisi

5 yıl
13,7b
1
13
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Zotac'dan küçük boyutları ile dikkat çeken Zbox E mini PC serisi

Intel'in NUC ile başlattığı yüksek performanslı ve küçük boyutlu bilgisayar trendine Gigabyte gibi firmaların ardından Zotac da dahil oluyor. 

Firmanın tanıttığı Zbox E serisi 3.9GHz saat hızında çalışan ve 6MB Seviye 3 önbelleğe sahip Core i7-4770R işlemcisi ile sayılı ürünlerden birisi arasına giriyor. Haswell tabanlı olan Core i7-4770R, 65W ısıl tasarım gücü ile enerji tasarrufu bakımından ailedeki en iyi işlemcilerden birisi olarak kabul ediliyor. 

Core i7-4770R yanında Iris Pro 5200 entegre grafik birimi mevcut. 128MB eDRAM bellek ile gelen grafik birimi performans anlamında yukarılara tırmanıyor.  Gigabyte Brix Pro modelinde de bu işlemciye yer veriliyor. Bu bakımdan yeni Zbox E serisi doğrudan  Gigabyte Brix Pro modeline rakip oluyor.

Seride iki ürün yer alırken Zbox EI750 modeli bahsettiğimiz Intel işlemcisi ile geliyor. Zbox EI730 ise 3.2GHz saat hızında çalışan ve 4MB Seviye 3 önbelleğe sahip Haswell tabanlı Core i5-4570R işlemcisini taşıyor. Ancak bu işlemcinin yanında da Iris Pro 5200 entegre grafik birimi geldiği için Zbox E serisi grafik gücü anlamında adından söz ettireceğe benziyor. Serinin taşıdığı E harfi Epic Gaming açılımına sahip ve kasanın özellikle oyuncuları hedef aldığınız gösteriyor.

E serisinin ölçüleri 188x188x51 mm şeklinde ve VESA 75/100 kaide delikleri de mevcut. Seri kasa iskeleti formatında olacağı için diğer bileşenleri tamamlamak kullanıcıya kalıyor. Kasada 1600MHZ frekansında 16GB'a kadar RAM takabileceğiniz 2 adet DDR3L SO-DIMM yuvası, bir adet 2.5 inç SSD/HDD yuvası, 5. nesil WiFi, USB 3.0 portları, Gigabit Ethernet bağlantısı, iki DisplayPort ve bir DVI-D çıkışı yer alıyor. 

Zotac seriyi ayrıca tam donanımlı olarak da satışa çıkaracak. Kasa iskeleti olarak 860$ fiyat etiketine sahip olan Zbox E1750, 8GB DDR3 RAM ve 1TB HDD taşıyan Plus versiyonu ile 1080$ ediyor. Zbox E1730 ise kasa iskeleti olarak 715$ civarında. Aynı bileşenler eklendiğinde fiyatı 930$'a kadar çıkıyor. Modelin satışı henüz başlamadı. 

http://www.zotac.com/en/promotion/ZOTAC-ZBOX-EI750#slide0 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sertaceri 5 yıl en beğenilen Bradley Cooper
Bradley Cooper

hiçbir bilgisayar kasa, toplama zevki vermez ya. kasa toplamak ve modifiye etmek bir sanattır

Başkasının yaptığı tabloyu duvara asmak sanat mı ? Bilgisayar toplamakta (mühendislerin yaptığı bileşenleri kasaya yerleştirmek) değil. Sadece eğlenceli ve tatmin edici. Ama pleksi ve ışıklandırma gerçekten sanat :) Ben yapmadım ama yapan arkadaşlarınkine gıptayla bakıyorum. Onların ellerine sağlık.

Mini ürünler gerçekten önemli. Umarım daha ileri noktalara taşıyabilirler
Bradley Cooperhiçbir bilgisayar kasa, toplama zevki vermez ya. kasa toplamak ve modifiye etmek bir sanattırBaş...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Cihaz pahalı ancak fiyatı dışında karalanacak bir özellik göremedim, aynısı olmasada zotac ın mini itx bir anakartı ile yapmış olduğum kasa tvnin altında kuzu kuzu çalışmakta ve hdmi kablo ve kablosuz touchpad li klavye dıöşında ortada bi fazlalıkta kalmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 5 yıl
modifiye işini yavaş yavaş kaldırıp böyle dışı güzel gözüken minik kasalar yapmaya çalışıyorlar gibi bi amaç gördüm ben.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 5 yıl
Apu'lu mini itx pc'ler çok daha mantıklı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BozgunKing 4 yıl Elsa
Elsa

Apu'lu mini itx pc'ler çok daha mantıklı

konuya bakabilirmisin
forum.donanimhaber.com/...

http://forum.donanimhaber.com/m_98087329/f_/key_Zotac%252BZBOX//tm.htm#98087329
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deadric 5 yıl
Ne gerek var diyen arkadaşlar herkesin ihtiyacı farklı yönde. Ben her zaman toplama pc tercih ederim ama bu da gerekli. Neden?
1- Ucuz olmalı
2- Az enerji tüketmeli
3- Az yer kaplamalı
4- Ortalama bir pc gücünde olmalı, internet, video, müzik vs. bunların altından rahat rahat kalkmalı.
Bu kadar :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthLuca 5 yıl ekrem71
Herhalde haberi yazan kişi ilk defa Zbox duyup görüyor. Nuc'lardan yıllar önce piyasaya çıkmış ve bu trend tuttuğu içinde sürekli yeni işlemcilerle güncellenen bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 5 yıl
yapıyoruz ama niye yapıyoruz diye düşünmez mi bunu yapan mühendisler acaba? HTPC desen artık çift çekirdek kabiniler bile 4K çözme ,torrent ,web gezinme işlerinin altından kalkabiliyor. ayrıca arm işlemcili box ve stickler de yine htpcler için açık tehtid. apple pc ve media oynatıcıların işlevlerinin nekadar arttığından bahsetmiyorum bile. oyun desen iris igp ler ordan sırıtıyor. ek olarak böyle ufak bir kutuya 65W ısıl tasarımlı işlemci koymak tam bir çılgın mühendis işi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 5 yıl
HDMI çıkış şart. Ayrıca saçmalık derecesinde pahalı. i5 işlemcili bir laptopun gövde kısmını düşünün.
Ekran yok, batarya yok, DVD Rom yok, klavye yok, mose pad yok. Fiyatı ne olmalı sizce?
Sadece montaj, paketleme, nakliye maliyeti bile üçte biri olur.
- Özenmiştir bu çocuklar. Hele şunları bir kazıklayalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atmosfx 5 yıl
Gelecekte ne kasa toplamak ne laptop nede konsol olacak böyle mini bilgisayarlar olucak gerektiği zaman ramini işlemcisini söküp degiştireceksin bide bunlara projeksiyon koydummu millet yanında taşıyacak istediği yerde tvye takıp oynuyacak istediği yerde projeksiyonuyla işini görücek hayal kurarken yaşıdımda çok güzel ve mantıklı olur .. :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13653 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, zotac
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Cebit 2014: Synology NAS Birimleri 5 yıl Cebit 2014: MSI Nightblade Oyuncu Sistemi 5 yıl Windows 8.1 Update 1 video inceleme "Windows 8.1'in kullanımı kolaylaşıyor" 5 yıl HTC BoomBass "Cep telefonuna SubWoofer desteği" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim