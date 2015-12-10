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Zuckerberg'den Müslüman kullanıcılara önemli destek

ABD başka adaylarında arasında yer alan milyarder Donald Trump'ın Müslümanlara karşı yaptığı büyük tepki gören açıklamaya Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'den yanıt gecikmedi.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Zuckerberg'den Müslüman kullanıcılara önemli destek

2016 ABD Başkanlık seçimlerine hazırlanan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Müslümanları hedef alarak yaptığı akıl almaz açıklamalar gündemden düşmüyor. Bu noktada hassas davranan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yaptığı yazılı açıklama ile önemli bir destek mesajı veriyor.
Müslümanlar üzerinden milyarlarca dolar para kazanan başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde "Amerikalı temsilciler neler olup bittiğini çözene kadar Müslümanlar için kapıların tamamen kapatılması" gibi çok büyük tepki çeken bir açıklama yapmıştı. Buna karşı tepsini çok geçmeden koyan Mark Zuckerberg, Facebook'un liderli olarak sosyal ağ içerisindeki Müslüman kullanıcılara seslendi ve sizin haklarınızı her zaman koruyarak sizlere huzurlu ve güvenli bir ortam kuracağız dedi.
Mark Zuckerberg konuşmasında ayrıca "Bir Yahudi olarak, ailem bana tüm toplumlara karşı yapılan saldırıların önünde dik durmamız gerektiğini öğretti" cümlesine yer verdi ve sözlerini "Bugün saldırı size karşı olmasa da, bir kişinin özgürlüğüne karşı yapılmış bir saldırı herkese zarar verecektir" diyerek tamamladı.
Donald Trump'un sözlerine dünyanın birçok yerinden önemli açıklamalar geliyor. İşin kötü yanı ise Trump başkanlık yolunda güçlü bir adaya olarak görülüyor.
Zuckerberg'den Müslüman kullanıcılara önemli destek
 

http://mashable.com/2015/12/09/mark-zuckerberg-support-muslims/#ppqgBgd2Rqqb Yorum Yaz
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oray 3 yıl en beğenilen
Adam olumlu bir şeyler de söylese olumsuz görüşünü de sunsa, her zaman biri çıkıyor ve olumsuz eleştirmek için bir bahane buluyor. Hep bir komplo teorileri, her şeyin arkasında bir bit yeniği aramak... Bu şüphecilikle bir yere varamazsınız. Biraz düşünün adamın Allah aşkına reklama mı ihtiyacı var? Tamamen sosyal çevresindeki müslüman arkadaşlarına destek olmak amaçlı yazıldığı belli mesajın... Hümanist görünse ne görünmese ne? Adam trilyon dolarlık bir adam, buna ihtiyacı mı var? Siyasetçi olsa bir nebze anlarım ama aşağıdaki bir önceki yorumu okudukça tebessüm ediyorum. Sadece bu değil, bunun gibi her olaya olabilecek en kötü tarafından bakma işi biz Türklere mi has diye düşünüyorum bazen...
Helal olsun adama, ben açıkçası böyle bir açıklama yapmasını çok şık buldum...
Adam olumlu bir şeyler de söylese olumsuz görüşünü de sunsa, her zaman biri çıkıyor ve olumsuz eleştirmek için bir bahane buluyor. Hep bir komplo teorileri, her...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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EmuMaster 3 yıl
Bende profil resmini filistin bayrağı olarak kullanabileceğiz falan sandım.
Zuckerberg'den beklentim, bir yahudi olmasına rağmen filistinli profil resmi desteği istiyorum.Bakalım aynı postayı israil'ede koyabilecekmi.
Yada Şehitlerimiz için türk bayrağı resmi istiyorum.
(Not: bu mesaj ironi amaçlı yazılmıştır.Zuckerberg abimiz aklı sıra humanist geçinip müslümanların ağzına bir parmak bal çalıp platformunun reklamını yapmaktadır.Biz müslümanlar olarak müslümanın desteğine değilde yahudinin desteğine kaldıysak Allah hakkımızda hayırlısını versin).
Bu mesaj eleştiriye kapalıdır.
Bende profil resmini filistin bayrağı olarak kullanabileceğiz falan sandım.Zuckerberg'den beklentim, bir yahudi olmasına rağmen filistinli profil resmi dest...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Lazeran 3 yıl
Donald Trump amerikanın RTEsi çok güzel ayrıştırıyor fikirler ve beyanlar basit ve etkili. Müslümanları komple ülkeden kovalım cahil insanları büyüleyen bir söylem.
Donald Trump amerikanın RTEsi çok güzel ayrıştırıyor fikirler ve beyanlar basit ve etkili. Müslümanları komple ülkeden kovalım cahil insanları büyüleyen bir söy...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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umut_baris 3 yıl
Mark'ın yaptığının yorum kısmına amin yazanlardan farkı yok.

Bence Trump haklı.
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Seyrim 3 yıl
Müslümanlarin kurtuluşu face mi olacakmış yanı.. Reklam kokan hareket bunlar..
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ceo-tr 3 yıl
onu bunu bırakında donald trump ın kızı baya güzel. o aday olsun. :)
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kadirirdem 3 yıl
bende @oray a katılıyorum herşeyin altında bir bit yeniği aramayın adamı ben tebrik ediyorum...
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OverClocK1ng 3 yıl
Mark Zuckerberg, baba olduktan sonra iyice adam oldu. Helal olsun..
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Patren 3 yıl
Donald Trump büyük ihtimal olur hatda başkan olunca tekrar suriye ıraka tekrar girerler
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Lazeran 3 yıl
Donald Trump amerikanın RTEsi çok güzel ayrıştırıyor fikirler ve beyanlar basit ve etkili. Müslümanları komple ülkeden kovalım cahil insanları büyüleyen bir söylem.
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Fenomenon 3 yıl Lazeran
Lazeran
Donald Trump amerikanın RTEsi çok güzel ayrıştırıyor fikirler ve beyanlar basit ve etkili. Müslümanları komple ülkeden kovalım cahil insanları büyüleyen bir söylem.

Hocam açıkçası ben Türkiye'nin mülteci politikasını beğenmiyorum. Ancak Trump'un müslümanları kovalım söylemine benzer şekilde Suriyelileri kovalım diyen RTE değil CHP'dir. Hatta CHP'nin seçim vaatlerinden biriydi hatırlarsan. Yani sonuç olarak Trump Kılıçdaroğlu'na daha çok benzemiş oluyor :)
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0quz28 3 yıl
EmuMaster
kardesim Mark'ı savunmuyorum ama bir akıllı senmissin gibi konusmussun o adam o seviyelere kadar ne yalan dolan ne zorlu işlerden geçmiştir bir kere böyle bir yorum yapıcaksan o adam gibi düşünebiliyormuyum diye bakıcaksın senin dediğin doğurdur veya onun dediği doğdurdur diyemem bilemem de zaten ama bunu bir düşün bence
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Afedersiniz de adamın milyonlarca müslüman kullanıcısı varken aksi bir görüş beyan edemezdi zaten. Bence bu adamın bütün toplumdan insanları bir arada tutma çabasındaki tek sebep milyar dolardan başka hiçbirşey değildir.
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