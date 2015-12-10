Zuckerberg'den Müslüman kullanıcılara önemli destek

Haber Editörü
2016 ABD Başkanlık seçimlerine hazırlanan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Müslümanları hedef alarak yaptığı akıl almaz açıklamalar gündemden düşmüyor. Bu noktada hassas davranan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yaptığı yazılı açıklama ile önemli bir destek mesajı veriyor.
Müslümanlar üzerinden milyarlarca dolar para kazanan başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde "Amerikalı temsilciler neler olup bittiğini çözene kadar Müslümanlar için kapıların tamamen kapatılması" gibi çok büyük tepki çeken bir açıklama yapmıştı. Buna karşı tepsini çok geçmeden koyan Mark Zuckerberg, Facebook'un liderli olarak sosyal ağ içerisindeki Müslüman kullanıcılara seslendi ve sizin haklarınızı her zaman koruyarak sizlere huzurlu ve güvenli bir ortam kuracağız dedi.
Mark Zuckerberg konuşmasında ayrıca "Bir Yahudi olarak, ailem bana tüm toplumlara karşı yapılan saldırıların önünde dik durmamız gerektiğini öğretti" cümlesine yer verdi ve sözlerini "Bugün saldırı size karşı olmasa da, bir kişinin özgürlüğüne karşı yapılmış bir saldırı herkese zarar verecektir" diyerek tamamladı.
Donald Trump'un sözlerine dünyanın birçok yerinden önemli açıklamalar geliyor. İşin kötü yanı ise Trump başkanlık yolunda güçlü bir adaya olarak görülüyor.
http://mashable.com/2015/12/09/mark-zuckerberg-support-muslims/#ppqgBgd2Rqqb Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Helal olsun adama, ben açıkçası böyle bir açıklama yapmasını çok şık buldum...
Zuckerberg'den beklentim, bir yahudi olmasına rağmen filistinli profil resmi desteği istiyorum.Bakalım aynı postayı israil'ede koyabilecekmi.
Yada Şehitlerimiz için türk bayrağı resmi istiyorum.
(Not: bu mesaj ironi amaçlı yazılmıştır.Zuckerberg abimiz aklı sıra humanist geçinip müslümanların ağzına bir parmak bal çalıp platformunun reklamını yapmaktadır.Biz müslümanlar olarak müslümanın desteğine değilde yahudinin desteğine kaldıysak Allah hakkımızda hayırlısını versin).
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