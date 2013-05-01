Zynga, Game of Thrones sosyal oyunu için yapımcılar ile el sıkıştı





Tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi Game of Thrones, nihayet Zynga'nın da ilgisini çekti. Dizi için iddiasız bazı oyunlar mobil platformlarda indirmeye sunulmuş olsa da büyük bir geliştirici tarafından girişimde bulunulmamıştı.





Sosyal oyunların bir numarası Zynga, Disruptor Beam ile ortaklık yaparak Game of Thrones Ascent oyununun dağıtım haklarını eline aldı. Disruptor Beam aslında bir süredir Game of Thrones Ascent oyununu geliştirmekteydi. Beta sürümü de 500 bin civarında oyuncuya ev sahipliği yapmaktaydı. Zynga oyunun daha geniş kitlelere yayılmasına ön ayak olmayı istiyor.





Oyun hem Facebook üzerinden hem de Zynga'nın web sitesi üzerinden 250 milyon kullanıcıya ulaşmaya çalışacak.





Oyun Westeros dünyasında geçiyor ve oyuncular bir Nobla rolü üstleniyor. Büyük evlerden biri seçilerek bölge geliştiriliyor ve arkadaşlarla ittifaklar kurulabiliyor. Dizinin her yeni bölümünde oyuna da ilgili içerik eklenmiş olacak.





Yeni oyun ile ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşayan Zynga'nın darboğazdan çıkması için önemli bir adım atacağı düşünülüyor.