Zynga Slots ile iOS cihazınızda slot makinesi keyfini yaşayın

Sosyal oyun sektörünün lideri olan Zynga, mobil platformlar için yapımlar üretmeye devam ediyor. Firmanın son yapımı slot makinesi sevenlere yönelik olarak hazırlanan Zynga Slots oldu.





Türünün tek örneği olan oyunda pek çok farklı nesne ve tema bulunuyor. Standart 3'lü slotların aksine oyunda tek seferde 40'a kadar çizgi oluşturabilmek mümkün. Yanyana veya çapraz şekilde çizgiler oluşturulabiliyor.





İsterseniz oyun için jeton satın alabildiğiniz gibi oynanış esnasında da kazandıklarınızı harcayabiliyorsunuz. Zamana karşı yarışmaların olduğu oyunda ayrıca bonus ödüller için mini bulmacalar da bulunuyor.





Zynga Slots, iOS 4.3 ve üzeri cihazlar için ücretsiz olarak indirmeye sunulmuş durumda.









http://itunes.apple.com/ca/app/zynga-slots/id510782087?mt=8







