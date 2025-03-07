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    Sinemada bu hafta: Mickey 17, Başka Bir Sen, Chaos: The Manson Murders (7 Mart 2025)

    Bu hafta sinemalarda sekiz, dijital platformlarda üç yeni film gösterime giriyor. Geçtiğimiz haftalarda gösterime giren dikkat çekici filmler ise öde-izle servislerine geliyor.

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film gösterime giriyor. Bunların başında, merakla beklenen bilim-kurgu filmi Mickey 17 geliyor. Memories of Murder ve Parasite gibi başarılı filmlerle tanıdığımız Güney Koreli sinemacı Bong Joon-ho'nun yönettiği filmin başrolünde ünlü oyuncu Robert Pattinson (The Batman) yer alıyor. Diğer yandan bu hafta da hem korku meraklıları için hem de çocuklarıyla birlikte film izlemek isteyen aileler için yeni filmler sinemalara geliyor. İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:

    1️⃣ Mickey 17

    Mickey 17 Tam Boyutta Gör
    Memories of Murder, The Host, Parasite gibi birbirinden başarılı filmlere imza atan Güney Koreli sinemacı Bong Joon-ho'nun uzun süredir beklenen yeni filmi Mickey 17, nihayet sinemaseverlerle buluşuyor.
    • Tür: Bilim Kurgu
    • Yönetmen: Bong Joon-ho
    • Oyuncular: Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie

    Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Görev sırasında defalarca ölüp tekrar uyandırılan Mickey, bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.

    2️⃣ Boudica

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    Roma'nın Büyük Britanya işgaline karşı direnen savaşçı Boudica'nın hikâyesini anlatan filmin başrolünde Olga Kurylenko (Hitman, Black Widow) yer akıyor..
    • Tür: Savaş, Aksiyon
    • Yönetmen: Jesse V. Johnson
    • Oyuncular: Olga Kurylenko, Clive Standen, Rita Tushingham

    Bir Kelt Savaşçısı olarak eğitim almış Boudica kocası Prasutagus ile birlikte modern ve kültürel anlamda oldukça gelişmiş olan Kuzey Britanya’da yaşamış Iceni kabilesini yönetmektedir. Kocasının ölümü üzerine tahtta oturacak bir erkek varis de kalmadığı için, Romalılar Boudica’nın tüm mal varlığına ve topraklarına el koyarlar. Boudica kararlılığın ve çılgınlığın eşiğinde intikam almaya yemin eder. Bütün etrafında toplanan farklı İngiliz ve Kelt kabileleri ile birlik olup güçlerini birleştirerek Roma İmparatorluğu’na karşı ayaklanıp savaş açarlar.

    3️⃣ Çiğdem

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    Çiğdem, baraj inşaatı gerekçesi ile boşaltılan köylerinde kalarak inatla ve sabırla bekleyen, eğitim almak isteyen çocukların ve onlara örnek olan Çiğdem’in hikâyesini anlatıyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Kurtuluş Baştimar
    • Oyuncular: Hilal Baştimar, Mustafa Türkan, Yusuf Akar

    Çiğdem, her yere dilekçe göndererek, köylerindeki okula öğretmen atanması için mücadele eder. Hem Çiğdem hem de çocukların kaderi, bir belgesel yapımcısının köye gelmesiyle değişir. 

    4️⃣ Ozi: Doğanın Koruyucusu (Ozi: Voice of the Forest)

    Ozi: Doğanın Koruyucusu (Ozi: Voice of the Forest) Tam Boyutta Gör
    2023 yapımı animasyon filmi Ozi: Voice of the Forest ülkemizde bu hafta gösterime giriyor.
    • Tür: Animasyon, Macera
    • Yönetmen: Tim Harper
    • Seslendirme: Amandla Stenberg, Laura Dern, Donald Sutherland, Djimon Hounsou

    Ailesinden kopan küçük Ozi ormanda, yabani hayatı koruyan bakıcıları tarafından bakılmaktadır. Bir gün hediye gelen tablet sayesinde ailesinin yaşadığını fark eder ve yuvasından kaçıp onları bulmak için ormanda büyük bir maceraya atılır. Yolculuğu sırasında ona maymun ve gergedan arkadaşları eşlik eder.

    5️⃣ Dalya ve Kırmızı Kitap (Dalia y el Libro Rojo)

    Dalya ve Kırmızı Kitap (Dalia y el Libro Rojo, Dalia and the Red Book) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren bir diğer animasyon film de Arjantin yapımı Dalya ve Kırmızı Kitap.
    • Tür: Animasyon, Macera
    • Yönetmen: David Bisbano
    • Seslendirme: Agustina Cirulnik, Mora Kind, Gustavo Barrientos

    Babasının ani ölümüyle sarsılan 12 yaşındaki Dalya, ünlü yazar babasının yarım kalan "Kırmızı Kitap" adlı romanını tamamlama sorumluluğunu üstlenir. Babasının yarattığı fantastik dünyaya adım atan Dalya, romanın kahramanı olarak kitabın gizemli karakterleriyle yüzleşmek ve kendi içindeki kahramanı keşfetmek zorunda kalır.

    6️⃣ Bu Gece Uyku Yok (You Shall Not Sleep Tonight)

    Bu Gece Uyku Yok (You Shall Not Sleep Tonight) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta ülkemizde gösterime giren bir diğer Arjantin yapımı da Bu Gece Uyku Yok.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Guillermo Carbonell, Ben Deka, Julien Deka, Hervé Freiburger, Laura Kulik, Filipe Melo, Luciano Montes de Oca
    • Oyuncular: Milo Burgess-Webb, Agustin Olcese, Bruno Giacobbe

    Milo adlı çocuk, geceleri dolabın içine saklanan kötü bir ruhun tehdidi altındadır. Rüyalarında bu varlık tarafından korkutulan çocuğun babası ona korkularıyla yüzleşmesinde yardımcı olur. Ancak Milo, bu hayaletlerin gerçek doğasını zamanla sorgulamaya başlar. Babasının kaderi ve onu yok etmekle tehdit eden kötü gücün gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır.

    7️⃣ Vina: Kötü Ruh (Vina: Sebelum 7 hari, Vina: Before Seven Days)

    Vina: Kötü Ruh (Vina: Sebelum 7 hari, Vina: Before Seven Days) Tam Boyutta Gör
    Endonezya yapımı Vina: Kötü Ruh, işlenen vahşice bir suçu ürkütücü bir intikam hikâyesine dönüştürüyor.
    • Tür: Korku, Suç
    • Yönetmen: Anggy Umbara
    • Oyuncular: Delia Husein, Yusuf Mahardika, Lydia Kandou

    Vina okuldan dönerken aniden kaybolur ve kasaba korkunç bir kabusun içine sürüklenir. Günler geçtikçe Vina’nın ruhunun hâlâ dolaştığına dair ürpertici söylentiler yayılır. Onun kaybolduğu gün kasabada bir şey değişmiştir, bir lanet uyanmıştır. Artık bu kötü ruh ile herkesin tanışma vakti gelmiştir.

    8️⃣ Lanetli Kitap

    Lanetli Kitap Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren bir diğer korku filmi de yerli bir yapım olan Lanetli Kitap.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Natiq Novruzov
    • Oyuncular: Şeyda Aydın, Elçin Memmedov, Halil İbrahim Kalaycıoğlu

    Film, bir kazıda buldukları kitabı alan Fatih ile Samet'in, kitabın lanetli olduğunu keşfetmeleriyle yaşanan olayları anlatıyor.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Bu hafta dijital platformlarda izleyici ile buluşacak filmler arasında yerli bir yapım da bulunuyor. Prens dizisiyle adından söz ettiren Giray Altınok'un imzasını taşıyan Başka Bir Sen, Disney+'ta izleyici ile buluşuyor. Netflix'te bu haftanın öne çıkan yapımı ise özellikle gerçek suç öykülerine meraklı olanların kaçırmaması gereken Charles Manson belgeseli Chaos: The Manson Murders.

    1️⃣ Başka Bir Sen

    Başka Bir Sen Tam Boyutta Gör
    Disney+ orijinal yapımı olan Başk Bir Sen, Prens dizisiyle tanınan Giray Altınok ile Ezgi Mola'yı bir araya getiriyor.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
    • Oyuncular: Giray Altınok, Ezgi Mola, Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli
    • Yayın Tarihi: 7 Mart
    • Platform: Disney+

    Mümtaz’ın hayatında hiçbir şey yolunda gitmemektedir. Yine böyle bir günde onun yolu Derya ile kesişir. Dahil oldukları büyük bir kaza, Derya ile Mümtaz’ın hayatını geri dönüşü olmayacak bir şekilde değiştirir. Mümtaz ile Derya aile olabilmenin zorlukları ve sonsuz aşkın sınırlarıyla mücadele etmek zorunda kalır.

    2️⃣ Chaos: The Manson Murders

    Chaos: The Manson Murders Tam Boyutta Gör
    Charles Manson cinayetleri hakkında bugüne kadar yazılmış belki de en ömemli eser olan "CHAOS: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the Sixties" Netflix tarafından belgesele dönüştürüldü.
    • Tür: Belgesel
    • Yönetmen: Errol Morris
    • Yayın Tarihi: 7 Mart
    • Platform: Netflix

    CHAOS, bugüne kadar pek çok dizi, film ve belgesele konu olan Manson cinayetlerini çok daha geniş bir ölçekte ele alıyor ve CIA'nın deneysel programlarının bu cinayetlerdeki rolüne ışık tutuyor. Çok konuşulan bu cinayetlerin pek bilinmeyen yönünü açığa çıkaran bu kitap, doğru ellerde şahane bir belgesele dönüşebilir. İşin başında da Oscarlı belgeselci Errol Morris olduğu için bu belgeselden beklentiler oldukça yüksek.

    3️⃣ Plankton: The Movie

    Plankton: The Movie Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer kayda değer film de SpongeBob SquarePants'in spin-off filmi Plankton: The Movie olacak.
    • Tür: Animasyon
    • Yönetmen: Dave Needham
    • Yayın Tarihi: 7 Mart
    • Platform: Netflix

    Film orijinal seriden tanıdığımız Plankton karakterine odaklanıyor. Bir bilgisayar olan karısı ipleri ele alınca, Plankton'ın dünyayı ele geçirme planını bir süre rafa kaldırması gerekiyor.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. Ne var ki VOD tarafı bu hafta epey gösterişsiz bir programa sahip. Bu hafta VoD servislerine gelen tek kayda değer yapım bu yıl 3 dalda Oscar adaylığı alan I'm Still Here. İzleyiciler, Vermiglio'yu tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Hâlâ Buradayım (I'm Still Here)

    I'm Still Here Tam Boyutta Gör
    Daha önce Motosiklet Günlükleri ve Yolda gibi beğeni kazanan filmlere imza atan Brezilyalı yönetmen Walter Salles, geçtiğimiz yıl da I'm Still Here ile adından söz ettirmeyi başardı. Övgü toplayan film, En İyi Film dâhil 3 dalda Oscar adaylığı kazandı.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Walter Salles
    • Oyuncular: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello
    • Yayın Tarihi: 11 Mart

    Marcelo Rubens Paiva’nın aynı adlı anı kitabının bir uyarlaması olan I’m Still Here, 1964 yılında Marcelo’nun babası askeri rejim tarafından yakalanmasını ve annesinin bir aktiviste dönüşme hikâyesini anlatıyor.

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