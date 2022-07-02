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    Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyon ve telefonlar var

    7 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba marka akıllı televizyonlar ve HiKing A22 akıllı telefon modeli yer alıyor. Ayrıca farklı aksesuarlar da var. 
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    A101 aktüel
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    Yaz döneminde daha da hareketlenen perakende gıda zincirlerindeki teknoloji indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da farklı ihtiyaçlara yönelik olarak teknolojik ürünler uygun fiyatlara alıcılarını bekliyor.

    7 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri

    7 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba marka akıllı televizyon var. 65 inçlik 4K ekran, 3x HDMI, 2x USB, ekran yansıtma, uygulama desteği şeklinde özellikler 8799TL olarak sunuluyor. Yine Toshiba markasına ait bu kez 43 inçlik 4K akıllı televizyon ise 5299TL.

    Diğer taraftan 6.35 inçlik HD+ ekran, 4+4 Cortex-A55 çekirdekli Unisoc işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, 16MP arka kamera, 8MP ön kamera, 3600mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri olan HiKing A22 akıllı telefon modeli 1949TL fiyat etiketine sahip.

    Son olarak 6 saate kadar kullanılabilen Philips TAT1215BK tam kablosuz kulaklık modeli 349TL ve Mi Band 5 akıllı bileklik modeli de 359TL fiyat etiketiyle haftaya raflara çıkıyor.

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