A101 marketler iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy Z Fold 3 satıyor

A101 Ekstra iPhone 14 Plus kampanyası
28 Mart tarihinde başlayan kampanyada iPhone 14 Plus 512GB modeli var. 6.7 inçlik ekran, 12MP arka kameralar, 4323mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 59999TL. Kampanyadaki tek Apple ürünü bu.
Samsung tarafında ise 6.2 inçlik dış ekran, 12GB RAM, 256GB depolama, 12MP üçlü kamera, 4400mAh batarya gibi özellikleri olan Galaxy Z Fold 3 modeli 32499TL olarak satılacak. Ayrıca 10.4 inçlik Galaxy Tab S6 Lite 4GB tablet modeli 8499TL iken Samsung Galaxy A04 4GB akıllı telefon modeli de 5699TL.
Son olarak Philips markasının USB Tip C - HDMI adaptörü 399TL iken HDMI ve VGA adaptörü de 499TL. JBL markasının 50 saate varan kullanım sunan Tour One M2 ANC kulaklığı ise 10299TL seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...