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    A101 marketler iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy Z Fold 3 satıyor

    A101 Ekstra kampanyasında iPhone 14 Plus 512GB, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Tab S6 Lite 4GB, Galaxy A04 4G, JBL Tour One M2 ANC kulaklık gibi ürünler yer alıyor.     
    A101 Ekstra kampanyasında neler var? Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin haftalık olarak yaptığı Ekstra kampanyasında bu hafta da pek çok teknolojik ürün var. Apple ve Samsung akıllı telefonları yanında Samsung tablet ve JBL kablosuz kulaklık bulmak mümkün olacak.

    A101 Ekstra iPhone 14 Plus kampanyası

    28 Mart tarihinde başlayan kampanyada iPhone 14 Plus 512GB modeli var. 6.7 inçlik ekran, 12MP arka kameralar, 4323mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 59999TL. Kampanyadaki tek Apple ürünü bu.

    Samsung tarafında ise 6.2 inçlik dış ekran, 12GB RAM, 256GB depolama, 12MP üçlü kamera, 4400mAh batarya gibi özellikleri olan Galaxy Z Fold 3 modeli 32499TL olarak satılacak. Ayrıca 10.4 inçlik Galaxy Tab S6 Lite 4GB tablet modeli 8499TL iken Samsung Galaxy A04 4GB akıllı telefon modeli de 5699TL.

    Son olarak Philips markasının USB Tip C - HDMI adaptörü 399TL iken HDMI ve VGA adaptörü de 499TL. JBL markasının 50 saate varan kullanım sunan Tour One M2 ANC kulaklığı ise 10299TL seviyesinde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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