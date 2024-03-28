A101 marketler iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy Z Fold 3 satıyor

Tam Boyutta Gör A101 marketlerin haftalık olarak yaptığı Ekstra kampanyasında bu hafta da pek çok teknolojik ürün var. Apple ve Samsung akıllı telefonları yanında Samsung tablet ve JBL kablosuz kulaklık bulmak mümkün olacak.

A101 Ekstra iPhone 14 Plus kampanyası

28 Mart tarihinde başlayan kampanyada iPhone 14 Plus 512GB modeli var. 6.7 inçlik ekran, 12MP arka kameralar, 4323mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 59999TL. Kampanyadaki tek Apple ürünü bu.

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Samsung tarafında ise 6.2 inçlik dış ekran, 12GB RAM, 256GB depolama, 12MP üçlü kamera, 4400mAh batarya gibi özellikleri olan Galaxy Z Fold 3 modeli 32499TL olarak satılacak. Ayrıca 10.4 inçlik Galaxy Tab S6 Lite 4GB tablet modeli 8499TL iken Samsung Galaxy A04 4GB akıllı telefon modeli de 5699TL.

Son olarak Philips markasının USB Tip C - HDMI adaptörü 399TL iken HDMI ve VGA adaptörü de 499TL. JBL markasının 50 saate varan kullanım sunan Tour One M2 ANC kulaklığı ise 10299TL seviyesinde.

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A101 Ekstra iPhone 14 Plus kampanyası