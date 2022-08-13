A101 marketlerin sahibi katılım bankası kuruyor

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Perakende gıda marketi olarak başladığı faaliyetlerine bir süre sonra gündelik kullanım eşyaları ve uygun fiyatlı teknoloji ürünlerini ekleyen A101 marketler, sattığı lüks teknelerle gündeme gelmişti. Şimdi ise bir dijital katılım bankası kuruluyor.

TOM Katılım Bankası nedir?

A101, English Home ve Memorial Hastaneleri gibi büyük zincirlerin sahibi olan Aydın Holding, 2020 yılında TOM Digital girişimini kurmuştu. Herkese mikro kredi ve elektronik para hizmeti gibi amaçları olan TOM Digital ayrıca TOM Pay ve TOM Finansman şirketleri ile de birlikte çalışıyor.

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TOM Katılım Bankası temelinde TOM Digital teknolojileri yer alacak. 1.5 milyar sermayeli dijital katılım bankası muhtemelen A101 üzerinden tüketiciye ulaşacak. Zira lüks tekneler, telefonlar, bilgisayarlar ve televizyonlar için mikro kredi olanaklarını yakın dönemde A101 mağazalarında görme şansımız olabilir. Böylece tüketiciler mağazadan çıkmadan kredi işlemlerini de halletmiş olacaklar.

Sadece ürün kredisi değil ihtiyaç kredisi de sağlayacak olan TOM Katılım ayrıca TOM Pay ile yine A101 ve diğer zincir şirketlerde elektronik ödeme sistemlerini de entegre edecektir. İlerleyen aylarda TOM Katılım ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olacağız.

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A101 marketlerden dijital katılım bankasına