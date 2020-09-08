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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AAAA oyun çağı mı başlıyor? Ubisoft, geliştirmekte olduğu bazı oyunları AAAA olarak nitelendirdi

    Daha önce Microsoft'un kullandığı ve son olarak Ubisoft'un iç yazışmalarında ortaya çıkan AAAA oyun ifadesi, oyunların cağ atlayacağının işareti olabilir.
    3 gün
    22,6b
    4
    47
    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    AAAA oyun çağı mı başlıyor? Ubisoft, geliştirmekte olduğu bazı oyunları AAAA olarak nitelendirdi
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    Yüksek bütçeli oyunlarda uzun bir süredir kullanılan “AAA” takısı, yakında “AAAA” (Dört A) şeklinde karşımıza çıkabilir. Microsoft’un The Initiative adlı stüdyosuyla birlikte kullanmaya başlanan “AAAA” takısı, Ubisoft’un iç yazışmalarında da ortaya çıktı. Şirketin geliştirmeye devam ettiği Beyond Good and Evil 2 ve Skull & Bones gibi oyunların Dört A projeler olduğu ifade ediliyor.

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    Ubisoft kanadında kullanılmaya başlanan AAAA takısına şirketin LinkedIn sayfalarında denk gelinmiş. Timur222 adlı Twitter kullanıcısının fark ettiği olayda Beyond Good and Evil 2’in teknik sanat yönetmeni Cyril Masquilliere’nin oyunu gelecek nesil, AAAA ve açık dünya projesi olarak tanımladığı görülüyor.

    Ubisoft tarafında Dört A olarak tanımlanan bir diğer yapım ise bizleri korsanlar alemine götürecek Skulls&Bones adlı oyun. Ubisoft Singapore tarafından geliştirilen oyunun yapımcılarından Francois Logeais de oyunu AAAA şeklinde tanımlamış.

    Ubisoft’un Dört A aşkı yukarıdaki oyunlarla da sınırlı değil. Henüz adları belli olmayan ancak Ubisoft Berlin ve Ubisoft Bordo’nun geliştirdiği iki oyun daha olduğunu ve bunların da AAAA olarak tanımlandığını hatırlatalım.

    Dört A ifadesinin bir pazarlama stratejisi mi olduğunu yoksa gelecek nesil konsollar ve Nvidia’nın tanıtımını yaptığı Ampere mimarili kartlar ile daha önce tecrübe etmediğimiz detay ve zenginlikteki oyunları deneyimleyip deneyimleyemeyeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Sizler de bu konudaki fikirlerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin.



    https://wccftech.com/beyond-good-and-evil-2-skull-and-bones-2-other-games-aaaa/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    AzuLA (Cem Subasi) 3 gün en beğenilen
    Fiyatlari arttirmak icin alicengiz oyunlari.
    Belkide A tusu bozuktur fazla basiyordur
    2 Yanıt Yanıtla +55
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    Gkn89 (Gokhan ARSLAN) 3 gün
    Önce düzgün A bir oyun yapsınlar da, sonra aaaa sına bakarız
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    Mugetsuga 3 gün
    AAA oyunların maliyeti arttı, ya oyun süreleri düşecek ya da fiyatlar artacak diyorlardı şimdi başımıza AAAA oyun getirirseniz ortalık tam mısır alıp izlemelik olur
    AAA oyunların maliyeti arttı, ya oyun süreleri düşecek ya da fiyatlar artacak diyorlardı şimdi başımıza AAAA oyun getirirseniz ortalık tam mısır alıp izlemelik ...
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    Yanıtla +10
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    Yorumlar (44) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nopasstr (Nopass ) 9 sa.
    Son 3 yıldır oyunlarda kalite inanılmaz yükseldi. Sabah akşam oynasak bitiremeyeceğimiz kadar AAA oyun var. Bazı arkadaşların haberi olmadığı için oyun yok diyorlar da ortalık kaliteli oyundan geçilmiyor.
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    serafon 11 sa.
    Gelişen araçlarla daha küçük bütçelerle iyi oyunlar yapılabiliyor. Biz deli gibi bütçe ayırıyoruz o zaman bizimki bi numara büyük olsun parası da ona göre olsun.
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    mratt (Murat Özmeral) 22 sa.
    Microsoftcum dikkat et de 4A konsolda 3K ya dönüşmesin tekrar. (Hatırlayanların gözü yaşlı)
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    overactive (yiğit ) 1 gün
    ben olsam AAA+ derdim. hem kendi abaonlik sistemine de atıfta bulunurdun. beklentiyi de çok yükseltmezdim.
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 gün
    ben AA'da kaldığım için sadece izliyorum
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    WarSaw (Savaş T.) 1 gün
    Daha AAA nın ne olduğunun bir tanımı yok AAAA nedir bütçe mi kapsammı detaymı projede çalışan kişi sayısı mı nedir bu AAA
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün
    $$$$ oyun olabilir. 100$ oyunlara merhaba.
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    nebulabado 1 gün
    Bu kadar abartmayın arkadaşlar. Belki klavyeye yanlışlıkla basmıştır.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 gün
    Ubi hep kendi kendine gelin güvey
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    monacomen 1 gün
    Benim tahminimce en üst kalite grafikli oyunlar piyasaya sürülecek. Oyun geliştiricilerin bir çok oyunu son zamanlarda bedava dağıtması da artık bulut oyun sistemi ile yıllık aboneliğe geçecekleri ve artık bu oyunları tek tek satamayacakları üzerine. Bulut sistemi ise en baba oyunları bile sadece internet bağlantısı ile oynatmayı mümkün kılacağından sistem gereksinimi önemli olmayacak bu da oyunların önündeki engelleri aşması demek.
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    22648 kez okundu.
    43 kişi, toplam 44 yorum yazdı.

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    ubisoft, beyond good&evil 2 ve
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