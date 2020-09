AAAA oyun çağı mı başlıyor? Ubisoft, geliştirmekte olduğu bazı oyunları AAAA olarak nitelendirdi

Tam Boyutta Gör

Yüksek bütçeli oyunlarda uzun bir süredir kullanılan “AAA” takısı, yakında “AAAA” (Dört A) şeklinde karşımıza çıkabilir. Microsoft’un The Initiative adlı stüdyosuyla birlikte kullanmaya başlanan “AAAA” takısı, Ubisoft’un iç yazışmalarında da ortaya çıktı. Şirketin geliştirmeye devam ettiği Beyond Good and Evil 2 ve Skull & Bones gibi oyunların Dört A projeler olduğu ifade ediliyor.

Ubisoft kanadında kullanılmaya başlanan AAAA takısına şirketin LinkedIn sayfalarında denk gelinmiş. Timur222 adlı Twitter kullanıcısının fark ettiği olayda Beyond Good and Evil 2’in teknik sanat yönetmeni Cyril Masquilliere’nin oyunu gelecek nesil, AAAA ve açık dünya projesi olarak tanımladığı görülüyor.

Ubisoft tarafında Dört A olarak tanımlanan bir diğer yapım ise bizleri korsanlar alemine götürecek Skulls&Bones adlı oyun. Ubisoft Singapore tarafından geliştirilen oyunun yapımcılarından Francois Logeais de oyunu AAAA şeklinde tanımlamış.

Ubisoft’un Dört A aşkı yukarıdaki oyunlarla da sınırlı değil. Henüz adları belli olmayan ancak Ubisoft Berlin ve Ubisoft Bordo’nun geliştirdiği iki oyun daha olduğunu ve bunların da AAAA olarak tanımlandığını hatırlatalım.

Dört A ifadesinin bir pazarlama stratejisi mi olduğunu yoksa gelecek nesil konsollar ve Nvidia’nın tanıtımını yaptığı Ampere mimarili kartlar ile daha önce tecrübe etmediğimiz detay ve zenginlikteki oyunları deneyimleyip deneyimleyemeyeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Sizler de bu konudaki fikirlerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin.

