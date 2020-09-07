Crysis Remastered, “Crysis açar mı?” grafik kalitesi ayarıyla gelecek

18 Eylül’de piyasaya çıkacak 2007 yılı yapımı orijinal Crysis’in remake sürümüne ait sistem gereksinimleri, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Epic Store sayfasında yer alan bilgiler, oyunun çok güçlü PC’ye ihtiyaç duymayacağını gösteriyordu. Ancak resmi Crysis Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, oyunun her bilgisayara yetecek cephanesi olduğunu ortaya koydu.İlginizi Çekebilir Crysis Remastered sistem gereksinimleri açıklandı
Yapılan açıklamaya göre Crysis Remastered’a sadece PC’lere özel olarak gelecek ve sahip olunan donanımın suyunu çıkarak bir grafik ayarı eklenecek. “Crysis açar mı?” isimli seçenek, oyunun sunacağı grafik kalitesinin mümkün olan en üst seviyeye çıkararak bilgisayarlarımızı sonuna kadar zorlayacak.
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Büyük bir olasılıkla ışın izleme seçeneğinin en yüksek kalitede kullanıldığı ayar, 4K çözünürlükle birleşince bilgisayarı bir hayli zorlayacakmış gibi duruyor. Aşağıda, son yayınlanan görsel ile aynı bölgeye ait 2007 yılı ekran görüntüsünün karşılaştırmasına bakıldığında yeni oyun gerçekten de fena durmuyor.
Anlaşılan Crytek, ilk yayınlanan Crysis Remastered videosu sonrası gelen tepkilere kulak vermiş ve oyunu hak ettiği görsellerle buluşturmuş. Bakalım oyun piyasaya çıktığındaki tepkiler nasıl olacak?
https://www.pcgamer.com/crysis-remastereds-highest-graphics-setting-is-called-can-it-run-crysis/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğer en üst seviye oyun görüntüsüne takıntılıysa bir insan, adamı ekonomik olarak yer bitirir bu takıntı.
Neyse ki alt veya orta seviye kartlar, bana ve çoğumuza yetiyor.
Tüm oyunlarını çıktığı gün orijinal olarak alıp oynayan bir crysis hayranı olarak remastered oldukça gereksiz oldu.
Ha adam gibi en azından multiplayer koysalardı yine alırdım...
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