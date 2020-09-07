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    Crysis Remastered, “Crysis açar mı?” grafik kalitesi ayarıyla gelecek

    Crysis resmi Twitter hesabında yayınlanan 4K çözünürlüğündeki ekran görüntüsü, Crytek'e göre oyunun "Crysis açar mı?" grafik kalitesi ayarında alındı. Anlaşılan remastered, bilgisayarları üzecek.
    4 gün
    6,8b
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Crysis Remastered, “Crysis açar mı?” grafik kalitesi ayarıyla gelecek
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    18 Eylül’de piyasaya çıkacak 2007 yılı yapımı orijinal Crysis’in remake sürümüne ait sistem gereksinimleri, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Epic Store sayfasında yer alan bilgiler, oyunun çok güçlü PC’ye ihtiyaç duymayacağını gösteriyordu. Ancak resmi Crysis Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, oyunun her bilgisayara yetecek cephanesi olduğunu ortaya koydu.

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    Yapılan açıklamaya göre Crysis Remastered’a sadece PC’lere özel olarak gelecek ve sahip olunan donanımın suyunu çıkarak bir grafik ayarı eklenecek. “Crysis açar mı?” isimli seçenek, oyunun sunacağı grafik kalitesinin mümkün olan en üst seviyeye çıkararak bilgisayarlarımızı sonuna kadar zorlayacak.

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    Büyük bir olasılıkla ışın izleme seçeneğinin en yüksek kalitede kullanıldığı ayar, 4K çözünürlükle birleşince bilgisayarı bir hayli zorlayacakmış gibi duruyor. Aşağıda, son yayınlanan görsel ile aynı bölgeye ait 2007 yılı ekran görüntüsünün karşılaştırmasına bakıldığında yeni oyun gerçekten de fena durmuyor.

    Anlaşılan Crytek, ilk yayınlanan Crysis Remastered videosu sonrası gelen tepkilere kulak vermiş ve oyunu hak ettiği görsellerle buluşturmuş. Bakalım oyun piyasaya çıktığındaki tepkiler nasıl olacak?



    https://www.pcgamer.com/crysis-remastereds-highest-graphics-setting-is-called-can-it-run-crysis/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 gün en beğenilen
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 4 gün
    Yok crysis
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    englishman22 (kartel pasha) 2 gün
    fiyatı ne olacak acaba
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    Herman_Wolff (... ...) 2 gün
    Crysis 2 Remastered bekliyorum.
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    Lwernull (Ahmet Yılmaz) 3 gün
    Crysis 4 hakkında önemli bigiler içeren harika bir röportaj konuyu görünce aklıma geldi.

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    huseyincarnege (huseyin murteza) 3 gün
    sanki eskisi daha güzel :)
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    kayamtky 3 gün (düzenlendi)
    Yeme içme, grafik kartına para yetiştir.
    Eğer en üst seviye oyun görüntüsüne takıntılıysa bir insan, adamı ekonomik olarak yer bitirir bu takıntı.
    Neyse ki alt veya orta seviye kartlar, bana ve çoğumuza yetiyor.
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    sendomi (metin alkan) 3 gün
    ben 4850 kartımla bile 1366*768 çözünürlükte normal ayarlarda anca oynuyordum
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    labtek38 3 gün (düzenlendi)
    Zamanında milletin crysis açamamasının bir nedeni de çok kötü optimizasyondu. Sanki bir oyunu açamamak iyi birşeymiş gibi lanse etmişler. Yıllar sonra aynı sistemler daha rahat açmaya başladı. Şimdi bu geyiği sanki bir PC performans ölçü birimi gibi reklam malzemesi yapmışlar. “Gta açar mı” performans ölçü birimine özenmişler.
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    Ethnicity (Hakan ) 3 gün
    oyuna sadece nişangah eklemişler,bir fark göremedim.
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    Bay Robot ( tunc) 4 gün
    Multiplayer yok, bug kapatma yok, hikayeye eklenen bir şey yok...



    Tüm oyunlarını çıktığı gün orijinal olarak alıp oynayan bir crysis hayranı olarak remastered oldukça gereksiz oldu.



    Ha adam gibi en azından multiplayer koysalardı yine alırdım...
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    W.F.Hopper 3 gün Bay Robot
    "Remastered" ne demek bilmiyorsunuz heralde... :D
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    joven 4 gün
    Bazı şeyler geçmişiyle hatırlanmak ister.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6768 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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