Girişimciler buraya: AB, 2023’te finanse edeceği teknoloji sektörlerini açıkladı

Komisyona göre, 2023 bütçesi “koronavirüs pandemisinden kurtulmayı hızlandırmayı, Avrupa'yı sürdürülebilir bir geleceğe giden yola sokmayı, istihdamı korumayı ve yaratmayı ve Birliğin stratejik özerkliğini güçlendirmeyi” hedefliyor.
Avrupa, sürdürülebilirlik ve iklim teknolojilerine dev finansmanlar sağlayacak
Birliğin Rus gazına bağımlılığı azaltma ve enerji krizini hafifletme planına uygun olarak, enerji sektörüne özel bir önem verilecek. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının hızlandırılması için 20 milyar Euro'luk bir finansman desteği sağlanacağı taahhüt edilmiş durumda.
Benzer şekilde, dijital bağlantı, temiz enerji teknolojileri, emisyonların azaltılması ve işçilerin yeniden vasıflandırılması gibi alanlardaki yatırımları destekleyen Adil Geçiş Fonu'na da 1,5 milyar Euro finansman sağlanacak.
AB ayrıca araştırma projesi Horizon Europe'u ek 12,4 milyar Euro ile güçlendirecek. Bu finansman, sağlık, dijital endüstri, uzay, iklim, enerji ve mobilite gibi araştırma alanlarını hedefliyor. Son olarak, Birlik genelindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü destekleyen ve artıran destek programına da 602,8 milyon Euro’luk bir yatırım yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam