Girişimciler buraya: AB, 2023’te finanse edeceği teknoloji sektörlerini açıkladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta boyunca Avrupa Parlamentosu’nda yapılan müzakereler resmen sonuçlandı. Birkaç gün önce Avrupa Konseyi, AB'nin 2023 genel bütçesini resmi olarak onayladığını bildirdi. İki kurum, gelecek yıl toplam bütçeyi 186,6 milyar Euro olarak taahhüt etti. Bütçe boyutu 2022’ye kıyasla yüzde 1,1 seviyesinde yükseltildi.

Komisyona göre, 2023 bütçesi “koronavirüs pandemisinden kurtulmayı hızlandırmayı, Avrupa'yı sürdürülebilir bir geleceğe giden yola sokmayı, istihdamı korumayı ve yaratmayı ve Birliğin stratejik özerkliğini güçlendirmeyi” hedefliyor.

Avrupa, sürdürülebilirlik ve iklim teknolojilerine dev finansmanlar sağlayacak

Tam Boyutta Gör Özellikle, teknoloji ve sürdürülebilirlik endüstrisinde faaliyet gösteren startup'lara ve KOBİ'lere fayda sağlayabilecek sektörlere önemli miktarda fon tahsis edileceği de bütçe görüşmelerinde açıklandı. Spesifik olarak, ulaşım, enerji ve dijital hizmetler alanlarında yüksek performanslı, sürdürülebilir ve verimli şekilde birbirine bağlı trans-Avrupa ağlarının gelişimini destekleyen Connecting Europe Facility'ye 3 milyar Euro destek sağlanacağı bildirildi.

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Birliğin Rus gazına bağımlılığı azaltma ve enerji krizini hafifletme planına uygun olarak, enerji sektörüne özel bir önem verilecek. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının hızlandırılması için 20 milyar Euro'luk bir finansman desteği sağlanacağı taahhüt edilmiş durumda.

Benzer şekilde, dijital bağlantı, temiz enerji teknolojileri, emisyonların azaltılması ve işçilerin yeniden vasıflandırılması gibi alanlardaki yatırımları destekleyen Adil Geçiş Fonu'na da 1,5 milyar Euro finansman sağlanacak.

AB ayrıca araştırma projesi Horizon Europe'u ek 12,4 milyar Euro ile güçlendirecek. Bu finansman, sağlık, dijital endüstri, uzay, iklim, enerji ve mobilite gibi araştırma alanlarını hedefliyor. Son olarak, Birlik genelindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü destekleyen ve artıran destek programına da 602,8 milyon Euro’luk bir yatırım yapılacak.

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