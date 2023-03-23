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    AB Bankacılık Otoritesi'nden kripto para adımı

    Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), Avrupa Birliği’nin yakında çıkacak olan Kripto Varlık Piyasaları yönetmeliği (MiCA) kapsamındaki görevler için kripto konusunda yetenekli personel işe alıyor. 
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    AB Bankacılık Otoritesi'nden kripto para adımı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), Avrupa Birliği’nin (AB) yakında yürürlüğe sokacağı kripto düzenlemelerine hazırlık yapıyor. EBA’nın bu hazırlığı kapsamında, iş ilanında kripto konusunda uzman personel aradığı gözlemlendi. 

    EBA, MiCA kapsamında “denetim işlevinin kurulması için hazırlık adımlarını yürütmek” rolünü yerine getirmek amacıyla, kripto varlık ürünleri ve hizmetleri hakkında sağlam bilgiye ve finansal kurumları denetleme konusunda birkaç yıllık deneyime sahip personel arıyor.

    Avrupa Bankacılık Otoritesi konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Kripto varlık ürünleri ve hizmetleri hakkında sağlam bilgi birikimine sahip birinin yanı sıra denetim işlevinin kurulması için hazırlık adımlarını yürütmek rolünü yerine getirmek için finansal kurumları denetleme konusunda birkaç yıllık deneyime sahip birini aradığını söyledi”

    EBA, MiCa’nın doğru uygulanması, yürütülebilir bir şekilde ilerlemesi ve kripto varlık ürünleri konusunda kapsamlı çalışmaların yürütülmesi amacıyla bir iş ilanı oluşturdu. Bu iş ilanında EBA, kripto sektöründe sağlam bir donanımı olan ve finansal kurumları denetleyebilecek kapasitede personeller arıyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 8 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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