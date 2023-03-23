AB Bankacılık Otoritesi'nden kripto para adımı

EBA, MiCA kapsamında “denetim işlevinin kurulması için hazırlık adımlarını yürütmek” rolünü yerine getirmek amacıyla, kripto varlık ürünleri ve hizmetleri hakkında sağlam bilgiye ve finansal kurumları denetleme konusunda birkaç yıllık deneyime sahip personel arıyor.
Avrupa Bankacılık Otoritesi konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“Kripto varlık ürünleri ve hizmetleri hakkında sağlam bilgi birikimine sahip birinin yanı sıra denetim işlevinin kurulması için hazırlık adımlarını yürütmek rolünü yerine getirmek için finansal kurumları denetleme konusunda birkaç yıllık deneyime sahip birini aradığını söyledi”
EBA, MiCa’nın doğru uygulanması, yürütülebilir bir şekilde ilerlemesi ve kripto varlık ürünleri konusunda kapsamlı çalışmaların yürütülmesi amacıyla bir iş ilanı oluşturdu. Bu iş ilanında EBA, kripto sektöründe sağlam bir donanımı olan ve finansal kurumları denetleyebilecek kapasitede personeller arıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)