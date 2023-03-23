Tam Boyutta Gör Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), Avrupa Birliği’nin (AB) yakında yürürlüğe sokacağı kripto düzenlemelerine hazırlık yapıyor. EBA’nın bu hazırlığı kapsamında, iş ilanında kripto konusunda uzman personel aradığı gözlemlendi.

EBA, MiCA kapsamında “denetim işlevinin kurulması için hazırlık adımlarını yürütmek” rolünü yerine getirmek amacıyla, kripto varlık ürünleri ve hizmetleri hakkında sağlam bilgiye ve finansal kurumları denetleme konusunda birkaç yıllık deneyime sahip personel arıyor.

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Avrupa Bankacılık Otoritesi konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Kripto varlık ürünleri ve hizmetleri hakkında sağlam bilgi birikimine sahip birinin yanı sıra denetim işlevinin kurulması için hazırlık adımlarını yürütmek rolünü yerine getirmek için finansal kurumları denetleme konusunda birkaç yıllık deneyime sahip birini aradığını söyledi”

EBA, MiCa’nın doğru uygulanması, yürütülebilir bir şekilde ilerlemesi ve kripto varlık ürünleri konusunda kapsamlı çalışmaların yürütülmesi amacıyla bir iş ilanı oluşturdu. Bu iş ilanında EBA, kripto sektöründe sağlam bir donanımı olan ve finansal kurumları denetleyebilecek kapasitede personeller arıyor.

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AB Bankacılık Otoritesi'nden kripto para adımı