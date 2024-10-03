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    Çinli MG de Türkiye’de üretim yapmak istiyor

    Çinli otomotiv şirketlerinin Türkiye’ye olan ilgisi artıyor. BYD’nin yatırım kararı ve Chery’nin yatırımda son aşamaya gelmesinin ardından şimdi de MG, Türkiye’de üretim yapmak istiyor.
    Çinli MG de Türkiye’de üretim yapmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, CNBC-e canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunarak, şirketin stratejik hedeflerini ve geleceğe yönelik yatırımlarını değerlendirdi. Göğüş, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, otomotiv ve enerji sektöründeki projeler ve şirketin 2025’e hazırlık süreci hakkında bilgi verirken yaptığı önemli açıklamalardan biri, Çinli üretici MG ile olan iş birliği oldu.

    "MG üretimi için Çin tarafıyla çalışıyoruz"

    Göğüş, MG'nin Türkiye’de üretime başlaması üzerine yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ve bu projenin otomotiv sektöründe ciddi bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

    MG, otomotiv grubumuzun önemli bir parçası. İyi başladı, iyi de gidiyor. Türkiye’de Çinli otomotiv üreticilerinin üretim yatırımları da gündemde. Biz de o bağlamda Çin tarafıyla da çalışıyoruz. Üzerinde çok yoğun çalıştığımız bir proje… MG'nin Türkiye üretimi üzerinde çalışıyoruz. Bunlar ciddi projeler. Doğan Trend'in 35'in üzerinde bayisi var, 1,2 milyar euroluk servis yatırımı var. İyi bir teşkilat oldu. Onu da büyütüp faydalanmaya devam edeceğiz.

    BYD’nin 1 milyar dolarlık yatırımı sonrasında Türkiye’ye olan ilgi artmış durumda. BYD, 150 bin araç kapasiteli fabrika, Ar-Ge merkezi ve tedarikçi parkı ile yatırımını gerçekleştirecekken bir diğer Çinli Chery ile de görüşmeler sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz günlerde Chery’nin Türkiye yatırımı için de son aşamaya gelindiğini açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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