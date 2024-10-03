Çinli MG de Türkiye’de üretim yapmak istiyor

"MG üretimi için Çin tarafıyla çalışıyoruz"
Göğüş, MG'nin Türkiye’de üretime başlaması üzerine yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ve bu projenin otomotiv sektöründe ciddi bir potansiyel taşıdığını vurguladı.
“MG, otomotiv grubumuzun önemli bir parçası. İyi başladı, iyi de gidiyor. Türkiye’de Çinli otomotiv üreticilerinin üretim yatırımları da gündemde. Biz de o bağlamda Çin tarafıyla da çalışıyoruz. Üzerinde çok yoğun çalıştığımız bir proje… MG'nin Türkiye üretimi üzerinde çalışıyoruz. Bunlar ciddi projeler. Doğan Trend'in 35'in üzerinde bayisi var, 1,2 milyar euroluk servis yatırımı var. İyi bir teşkilat oldu. Onu da büyütüp faydalanmaya devam edeceğiz.”
BYD’nin 1 milyar dolarlık yatırımı sonrasında Türkiye’ye olan ilgi artmış durumda. BYD, 150 bin araç kapasiteli fabrika, Ar-Ge merkezi ve tedarikçi parkı ile yatırımını gerçekleştirecekken bir diğer Çinli Chery ile de görüşmeler sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz günlerde Chery’nin Türkiye yatırımı için de son aşamaya gelindiğini açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
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