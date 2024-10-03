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Tam Boyutta Gör Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, CNBC-e canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunarak, şirketin stratejik hedeflerini ve geleceğe yönelik yatırımlarını değerlendirdi. Göğüş, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, otomotiv ve enerji sektöründeki projeler ve şirketin 2025’e hazırlık süreci hakkında bilgi verirken yaptığı önemli açıklamalardan biri, Çinli üretici MG ile olan iş birliği oldu.

"MG üretimi için Çin tarafıyla çalışıyoruz"

Göğüş, MG'nin Türkiye’de üretime başlaması üzerine yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ve bu projenin otomotiv sektöründe ciddi bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

“MG, otomotiv grubumuzun önemli bir parçası. İyi başladı, iyi de gidiyor. Türkiye’de Çinli otomotiv üreticilerinin üretim yatırımları da gündemde. Biz de o bağlamda Çin tarafıyla da çalışıyoruz. Üzerinde çok yoğun çalıştığımız bir proje… MG'nin Türkiye üretimi üzerinde çalışıyoruz. Bunlar ciddi projeler. Doğan Trend'in 35'in üzerinde bayisi var, 1,2 milyar euroluk servis yatırımı var. İyi bir teşkilat oldu. Onu da büyütüp faydalanmaya devam edeceğiz.”

Bakan Kacır’dan önemli BYD ve Chery açıklaması 2 gün önce eklendi

BYD’nin 1 milyar dolarlık yatırımı sonrasında Türkiye’ye olan ilgi artmış durumda. BYD, 150 bin araç kapasiteli fabrika, Ar-Ge merkezi ve tedarikçi parkı ile yatırımını gerçekleştirecekken bir diğer Çinli Chery ile de görüşmeler sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz günlerde Chery’nin Türkiye yatırımı için de son aşamaya gelindiğini açıklamıştı.

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Çinli MG de Türkiye’de üretim yapmak istiyor