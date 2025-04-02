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    Tesla’nın Avrupa satışları Mart ayında da düşüşünü sürdürdü

    Tesla, 2025 yılının ilk çeyreğinde Avrupa’da ciddi bir satış düşüşü yaşadı. Mart ayında piyasaya sürülen Model Y beklentileri karşılamadı. Birçok ülkede teslimat rakamları sert düşüşler gösterdi.

    Tesla’nın Avrupa satışları Mart ayında da düşüşünü sürdürdü Tam Boyutta Gör

    Tesla’nın Avrupa’daki satış sıkıntıları yeni yılla birlikte daha da derinleşiyor. 2025'in ilk iki ayında sergilenen zayıf performansın ardından, Mart ayına dair ilk veriler de şirketin toparlanma sürecine giremediğini gösteriyor. Yeni Model Y’nin devreye girmesine rağmen, birçok Avrupa ülkesinde teslimat rakamları ciddi oranda düşmüş durumda.

    Mart ayında güncellenmiş Model Y’nin teslimatlarına başlanmasıyla birlikte Tesla, Avrupa’daki ivmesini yeniden yakalamayı umuyordu. Ancak ilk sonuçlar bu beklentileri karşılamaktan uzak. Fransa, Hollanda, İsveç, Avusturya, Portekiz ve Norveç gibi ülkelerden gelen veriler, şirketin satışlardaki düşüşünü sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

    Fransa’da Mart ayında 3.159 adet Tesla aracı teslim edildi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 düşüş anlamına geliyor. Üç aylık toplamda ise düşüş yüzde 41’e ulaştı. Hollanda’da daha sert bir gerileme söz konusu: Mart ayındaki 1.536 teslimat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61’lik bir kaybı ifade ediyor. İlk çeyrek genelinde düşüş yüzde 50’yi bulmuş durumda.

    İsveç’te ise tablo daha da olumsuz. Mart ayında yalnızca 911 araç teslim edildi ve bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 daha düşük. Yılın ilk üç ayındaki toplam gerileme ise yüzde 55. Avusturya’da yüzde 34, Norveç’te yüzde 1 oranında düşüş görülürken; yalnızca Portekiz’de küçük bir artış yaşandı. Mart ayında bu ülkede 1.209 araç teslim edildi ve bu rakam geçen yıla göre yüzde 2’lik artış anlamına geliyor. Ancak çeyrek bazında Portekiz’deki düşüş de yüzde 26’ya ulaştı.

    Tesla’nın umut bağladığı yeni Model Y'nin arkadan itişli (RWD) versiyonu henüz Avrupa pazarına sunulmadı. Bu modelin, satışları bir miktar canlandırması bekleniyor. Ancak bu etkinin ne kadar güçlü olacağı ve ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor. Çin'de tüm Model Y versiyonları çok daha önce satışa sunulmasına rağmen, orada da Tesla satışları için çeşitli teşviklere ihtiyaç duyulduğu biliniyor.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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