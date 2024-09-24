Dünyanın ilk niyobyum bazlı bataryası tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör İsviçre merkezli enerji depolama öncüsü Leclanche SA, dünyanın ilk niyobyum tabanlı aktif anot malzemesi ile donatılmış lityum-iyon batarya hücresini tanıttı. XN50 adı verilen bu yenilikçi batarya, özellikle ağır vasıta elektrikli mobilite, demiryolu ve denizcilik uygulamalarında mevcut batarya teknolojilerinin çok ötesine geçiyor.

Yüzde 50 daha yüksek enerji yoğunluğu

Leclanche SA CEO'su Pierre Blanc, "Dünyanın ilk ticari XNO Li-ion hücresini piyasaya sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. Leclanche, mevcut lityum-titanyum-oksit (LTO) batarya çözümlerinin yerine, XN50’yi kullanarak yeni batarya modülleri ve paketleri sunmayı planlıyor. XN50, Cambridge merkezli Echion Technologies tarafından geliştirilen niyobyum tabanlı XNO teknolojisini kullanıyor. Echion, özellikle ağır hizmet uygulamaları için hızlı şarj desteği sunan bu yeni teknolojiyi geliştirirken, çevresel etkileri de azaltmayı başardı.

Tam Boyutta Gör Niyobyum tabanlı XNO teknolojisini kullanan XN50, LTO teknolojisine kıyasla yüzde 50 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olup hızlı şarj imkanı sunuyor. Ayrıca zorlu koşullarda bile üstün performans göstererek güvenlikten taviz vermiyor. Batarya, 10.000'in üzerinde döngü ömrüne sahip olup, yoğun kullanım sonrasında bile kapasitesinin yüzde 3'ten azını kaybediyor.

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Bataryanın PFAS içermeyen su bazlı katot formülasyonu, çevreye olan zararı minimuma indiriyor. Firmaya göre XNO teknolojisi küresel ısınma potansiyelinde yüzde 51'lik bir azalma sağlıyor. XN50’nin trenler, maden kamyonları, e-otobüsler ve ağır hizmet sanayi taşıtları gibi birçok alanda kullanılacağı öngörülüyor.

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