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    Dünyanın ilk niyobyum bazlı bataryası tanıtıldı

    İsviçreli enerji depolama öncüsü Leclanche SA, niyobyum bazlı aktif anot malzemesi içeren dünyanın ilk lityum-iyon batarya hücresi XN50'yi tanıttı. Yeni batarya ciddi avantajlar sunuyor.
    Dünyanın ilk niyobyum bazlı bataryası tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    İsviçre merkezli enerji depolama öncüsü Leclanche SA, dünyanın ilk niyobyum tabanlı aktif anot malzemesi ile donatılmış lityum-iyon batarya hücresini tanıttı. XN50 adı verilen bu yenilikçi batarya, özellikle ağır vasıta elektrikli mobilite, demiryolu ve denizcilik uygulamalarında mevcut batarya teknolojilerinin çok ötesine geçiyor.

    Yüzde 50 daha yüksek enerji yoğunluğu

    Leclanche SA CEO'su Pierre Blanc, "Dünyanın ilk ticari XNO Li-ion hücresini piyasaya sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. Leclanche, mevcut lityum-titanyum-oksit (LTO) batarya çözümlerinin yerine, XN50’yi kullanarak yeni batarya modülleri ve paketleri sunmayı planlıyor. XN50, Cambridge merkezli Echion Technologies tarafından geliştirilen niyobyum tabanlı XNO teknolojisini kullanıyor. Echion, özellikle ağır hizmet uygulamaları için hızlı şarj desteği sunan bu yeni teknolojiyi geliştirirken, çevresel etkileri de azaltmayı başardı.

    Dünyanın ilk niyobyum bazlı bataryası tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Niyobyum tabanlı XNO teknolojisini kullanan XN50, LTO teknolojisine kıyasla yüzde 50 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olup hızlı şarj imkanı sunuyor. Ayrıca zorlu koşullarda bile üstün performans göstererek güvenlikten taviz vermiyor. Batarya, 10.000'in üzerinde döngü ömrüne sahip olup, yoğun kullanım sonrasında bile kapasitesinin yüzde 3'ten azını kaybediyor.

    Bataryanın PFAS içermeyen su bazlı katot formülasyonu, çevreye olan zararı minimuma indiriyor. Firmaya göre XNO teknolojisi küresel ısınma potansiyelinde yüzde 51'lik bir azalma sağlıyor. XN50’nin trenler, maden kamyonları, e-otobüsler ve ağır hizmet sanayi taşıtları gibi birçok alanda kullanılacağı öngörülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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