Dünyanın ilk niyobyum bazlı bataryası tanıtıldı

Yüzde 50 daha yüksek enerji yoğunluğu
Leclanche SA CEO'su Pierre Blanc, "Dünyanın ilk ticari XNO Li-ion hücresini piyasaya sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. Leclanche, mevcut lityum-titanyum-oksit (LTO) batarya çözümlerinin yerine, XN50’yi kullanarak yeni batarya modülleri ve paketleri sunmayı planlıyor. XN50, Cambridge merkezli Echion Technologies tarafından geliştirilen niyobyum tabanlı XNO teknolojisini kullanıyor. Echion, özellikle ağır hizmet uygulamaları için hızlı şarj desteği sunan bu yeni teknolojiyi geliştirirken, çevresel etkileri de azaltmayı başardı.
Bataryanın PFAS içermeyen su bazlı katot formülasyonu, çevreye olan zararı minimuma indiriyor. Firmaya göre XNO teknolojisi küresel ısınma potansiyelinde yüzde 51'lik bir azalma sağlıyor. XN50’nin trenler, maden kamyonları, e-otobüsler ve ağır hizmet sanayi taşıtları gibi birçok alanda kullanılacağı öngörülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)