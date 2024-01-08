ABD, 50 yılın ardından Ay'a inecek ilk aracını fırlattı: İşte video

- ABD, 50 yıl sonra Ay için ilk iniş aracını fırlattı
- Ay'a iniş 23 Ocak'ta
- Başka yükler de gönderildi
- Yorumlar
ABD, 50 yıl sonra Ay için ilk iniş aracını fırlattı
Mürettebatsız Peregrine Mission One fırlatması, NASA'nın Commercial Lunar Payload Services (CLPS) programı kapsamında uçacak bir dizi görevin ilki oldu. NASA, bu program kapsamında ajansın bilimsel ekipmanlarını uzaya taşımaları için özel şirketlere ödeme yapıyor. Ajans bu şekilde yüklü miktarda tasarruf sağlamayı amaçlıyor.
NASA, Astrobotic'e, Peregrine iniş aracı için 108 milyon dolar ödedi. Bu araç, su buzunu tespit etmek ve radyasyon seviyelerini ölçmek için kullanılacak beş NASA yükünü Ay'a taşıyacak. Özellikle su deneyleri, NASA'nın Ay'da uzun vadeli insan varlığı kurmayı amaçlayan Artemis programı için önemli. Bu arada NASA, Apollo programı için 25,8 milyar dolar harcamıştı.
Ay'a iniş 23 Ocak'ta
Ancak ABD, Ay’a inen ilk özel görev kategorisinde kendi içerisinde bir yarış da veriyor. Intuitive Machines şirketinin SpaceX Falcon 9 ile Cape Canaveral'dan fırlatacağı mürettebatsız IM-1 görevinin, ULA görevinden bir gün önce, 22 Şubat'ta iniş yapması ve özel bir uzay yarışının fitilini ateşlemesi bekleniyor.
Başka yükler de gönderildi
Peregrine iniş aracındaki diğer yükler arasında sanat eserleri ve dünyanın dört bir yanındaki çocuklardan 185.872 mesaj yer alıyor. Bunlara ek olarak Carnegie Mellon Üniversitesi ekibi tarafından inşa edilen bir Ay gezgini de yer alıyor. Ekip ayrıca Dünya'dan müzik örnekleri, şiirler ve görüntüler içeren bir zaman kapsülü de gönderiyor. Astrobotic'in iniş aracı tasarımı bu görevlerde özel yüklerin gönderilmesine de olanak sağlıyor. Çok sayıda şirket bu fırsatı kullanarak, üzerine özel bir şifreleme anahtarı kazınmış fiziksel bir Bitcoin parçası, öğrenci çalışmaları, romanlar ve Everest Dağı'nın bir parçası gibi öğeler gönderiyor. Uzay anıt şirketleri de bu görevle Star Trek oyuncularının küllerini ve yaratıcısı Gene Roddenberry'nin DNA örneklerini gönderdi.Kaynakça https://www.nasa.gov/news-release/nasa-science-heads-to-moon-on-first-us-private-robotic-artemis-flight/ https://www.theverge.com/2024/1/8/24029705/nasa-peregrine-mission-one-moon-lander-vulcan-centaur-rocket-launch Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.