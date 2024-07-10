ABD ve Çin kavgası on yıllar sürebilir

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Tam Boyutta Gör Çin devletinin Batılı ülkelere ait teknolojileri kopyaladığı ve askeri amaçlar için kullandığı suçlamasıyla ağır bir yonga ambargosu başlatan ABD, kısmen de olsa amacına ulaşmış durumda. Çin bir şekilde yonga çalışmalarını sürdürürken teknoloji şirketleri bu yaptırımlardan ağır bir şekilde etkileniyor. Ne var ki kavga bitecek gibi görünmüyor.

On yıllar sürecek bir kavga

Hollandalı ASML şirketinin eski patronlarından Peter Wen, ABD-Çin arasındaki gerilimin gerçekçi bir temelinin olmadığını ve tarafların bir hedefinin olmadan birbirlerine yaptırım uygulamaya çalıştığını dile getirdi.

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Wen tarafların bir veri veya bir gerçeğe dayanmayan sebeplerle hareket ettiğini, konunun sadece ideoloji olduğunu, bu nedenle on yıllarca sürecek bir gerilimin ortaya çıktığını belirtti. Yaşanan bu kavga nedeniyle ASML gibi pek çok şirketin müşteri ilişkilerini ve yol haritasını yeniden yapılandırmak zorunda kaldığını da ifade etti. Teknoloji şirketlerinin bu gerilime ABD açısından bakmadığını ancak bu şekilde devam ederse yonga sektörünü de olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

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ABD ambargoları ne zaman bitecek?