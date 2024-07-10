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    Anlık Bildirim

    ABD ve Çin kavgası on yıllar sürebilir

    Yonga sektörünün deneyimli patronları ABD ve Çin arasında yaşanan ambargo savaşlarının gerçekçi bir nedene dayanmadığını, sadece ideolojik nedenlerden kaynaklandığını belirtiyor. 
    Çin Tam Boyutta Gör
    Çin devletinin Batılı ülkelere ait teknolojileri kopyaladığı ve askeri amaçlar için kullandığı suçlamasıyla ağır bir yonga ambargosu başlatan ABD, kısmen de olsa amacına ulaşmış durumda. Çin bir şekilde yonga çalışmalarını sürdürürken teknoloji şirketleri bu yaptırımlardan ağır bir şekilde etkileniyor. Ne var ki kavga bitecek gibi görünmüyor.

    On yıllar sürecek bir kavga

    Hollandalı ASML şirketinin eski patronlarından Peter Wen, ABD-Çin arasındaki gerilimin gerçekçi bir temelinin olmadığını ve tarafların bir hedefinin olmadan birbirlerine yaptırım uygulamaya çalıştığını dile getirdi.

    Wen tarafların bir veri veya bir gerçeğe dayanmayan sebeplerle hareket ettiğini, konunun sadece ideoloji olduğunu, bu nedenle on yıllarca sürecek bir gerilimin ortaya çıktığını belirtti. Yaşanan bu kavga nedeniyle ASML gibi pek çok şirketin müşteri ilişkilerini ve yol haritasını yeniden yapılandırmak zorunda kaldığını da ifade etti. Teknoloji şirketlerinin bu gerilime ABD açısından bakmadığını ancak bu şekilde devam ederse yonga sektörünü de olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    M
    molla gürhani 1 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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