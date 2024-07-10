ABD ve Çin kavgası on yıllar sürebilir

On yıllar sürecek bir kavga
Hollandalı ASML şirketinin eski patronlarından Peter Wen, ABD-Çin arasındaki gerilimin gerçekçi bir temelinin olmadığını ve tarafların bir hedefinin olmadan birbirlerine yaptırım uygulamaya çalıştığını dile getirdi.
Wen tarafların bir veri veya bir gerçeğe dayanmayan sebeplerle hareket ettiğini, konunun sadece ideoloji olduğunu, bu nedenle on yıllarca sürecek bir gerilimin ortaya çıktığını belirtti. Yaşanan bu kavga nedeniyle ASML gibi pek çok şirketin müşteri ilişkilerini ve yol haritasını yeniden yapılandırmak zorunda kaldığını da ifade etti. Teknoloji şirketlerinin bu gerilime ABD açısından bakmadığını ancak bu şekilde devam ederse yonga sektörünü de olumsuz etkileyeceğini vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.