Honor Haylou Watch tanıtıldı: AMOLED ekran, Bluetooth üzerinden görüşme, 12 gün pil ömrü

Çinli Honor, Haylou Watch olarak adlandırılan yeni bir akıllı saat piyasaya sürdü. Haylou hatırlayacağınız üzere daha önce bağımsız bir markaydı ve Xiaomi ekosisteminin bir parçasıydı. Ancak şirket bu ürün için Honor ile iş birliği yapmış gibi görünüyor.

Haylou Watch'un 449 yuan yani 63 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satılacağını belirtelim. Akıllı saat 1.95 inç boytunda AMOLED ekrana sahip. Panel 410 x 502 çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 550 nit maksimum parlaklık ve 332 PPI piksel yoğunluğu ile öne çıkıyor.

Cihazda sağlık ve fitness izleme odaklı birçok özellik mevcut. Kalp atış hızını, kandaki oksijen miktarını, stres seviyesini ve uyku kalitesini takip edebiliyor. 120 spor modu var. Ayrıca koşu, yürüyüş, bisiklete binme gibi fiziksel aktiviteleri otomatik olarak algılayabiliyor.

Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi

Haylou Watch'da spor ve teknoloji gibi farklı tarzlara uygun 100'den fazla saat yüzüne yer verilmiş. Ayrıca her zaman açık ekran (Always On Display) desteği var. Honor Sports Health uygulaması ile uyumlu olan cihazda NFC modülü ve Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapabilme özelliği bulunuyor.

Akıllı saat 50 metreye kadar suya dayanıklı. İçerdiği 300 mAh'lik batarya normal kullanım senaryosunda 12 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Cihazı 1.5 saat içerisinde tamamen şarj etmek mümkün. Haylou Watch tüm standart 20 mm saat kayışarı ile uyumlu. Ayrıca oldukça geniş bir kayış yelpazesi mevcut.

Honor Haylou Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı