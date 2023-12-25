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    Honor Haylou Watch tanıtıldı: AMOLED ekran, Bluetooth üzerinden görüşme, 12 gün pil ömrü

    Honor akıllı saat koleksiyonuna yeni bir model ekledi. Haylou Watch adı altında sunulan cihaz 1.95 inç AMOLED ekran, Bluetooth üzerinden arama desteği ve 12 gün pil ömrü ile öne çıkıyor.

    Honor Haylou Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Çinli Honor, Haylou Watch olarak adlandırılan yeni bir akıllı saat piyasaya sürdü. Haylou hatırlayacağınız üzere daha önce bağımsız bir markaydı ve Xiaomi ekosisteminin bir parçasıydı. Ancak şirket bu ürün için Honor ile iş birliği yapmış gibi görünüyor.

    Haylou Watch'un 449 yuan yani 63 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satılacağını belirtelim. Akıllı saat 1.95 inç boytunda AMOLED ekrana sahip. Panel 410 x 502 çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 550 nit maksimum parlaklık ve 332 PPI piksel yoğunluğu ile öne çıkıyor.

    Honor Haylou Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Cihazda sağlık ve fitness izleme odaklı birçok özellik mevcut. Kalp atış hızını, kandaki oksijen miktarını, stres seviyesini ve uyku kalitesini takip edebiliyor. 120 spor modu var. Ayrıca koşu, yürüyüş, bisiklete binme gibi fiziksel aktiviteleri otomatik olarak algılayabiliyor.

    Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi

    Haylou Watch'da spor ve teknoloji gibi farklı tarzlara uygun 100'den fazla saat yüzüne yer verilmiş. Ayrıca her zaman açık ekran (Always On Display) desteği var. Honor Sports Health uygulaması ile uyumlu olan cihazda NFC modülü ve Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapabilme özelliği bulunuyor.

    Honor Haylou Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Akıllı saat 50 metreye kadar suya dayanıklı. İçerdiği 300 mAh'lik batarya normal kullanım senaryosunda 12 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Cihazı 1.5 saat içerisinde tamamen şarj etmek mümkün. Haylou Watch tüm standart 20 mm saat kayışarı ile uyumlu. Ayrıca oldukça geniş bir kayış yelpazesi mevcut.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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