Apple, Watch saatleri için patent ihlalinde geri adım atmayacak

Apple, geri adım atmayacak
Apple, firmanın yeni nesil Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde kanda oksijen izleme özelliğini (oksimetre) kullanıyordu. Firma bu özelliği önceki modellerde de kullanmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bu teknolojinin Masimo’nun patentlerini ihlal ettiği ortaya çıktı. Satış durdurma kararlarından sonra Apple, bu özelliği saatlerinden kaldırmış durumda.
Yeni yapılan açıklamalarda ise firmanın Apple Watch yasağı konusunda nasıl ilerleyeceğine dair bilgiler paylaşıldı. Görünüşe göre Apple, patent ihlali mücadelesinde yaklaşık 100 milyon dolar harcadığı bildirilen Masimo ile uzlaşmak yerine temyize gitmeye daha fazla odaklanmış durumda. Cook ayrıca tüketicilerin yeni bir Apple Watch'a geçmek için oksimetre dışında çeşitli nedenler bulacağına inanıyor.
Şu anda, en yeni Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2, ABD genelinde çok sayıda kanal aracılığıyla satılmaya devam etmek için bir yazılım güncellemesi yoluyla kandaki oksijen izleme özelliği devre dışı bırakılmış olarak gönderiliyor. Apple'ın anlaşmaya varması halinde Masimo'ya önemli bir meblağ ödemek zorunda kalacağı da biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.