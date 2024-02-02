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    Anlık Bildirim

    Apple, Watch saatleri için patent ihlalinde geri adım atmayacak

    Apple Watch’larda kullanılan bir teknolojinin Masimo'nun bir patentini ihlal ettiği için kanda oksijen izleme özelliği kaldırılmıştı. Apple ise patenti lisanslamayacağını açıkladı.
    Apple, Watch saatleri için patent ihlalinde geri adım atmayacak Tam Boyutta Gör
    Masimo CEO'su Joe Kiani, her iki tarafın da dostane bir şekilde karar verebilmesi için Apple ile uzlaşma görüşmeleri yapma niyetini dile getirmişti. Bu görüşmelerin, ABD'de Apple Watch satışlarını sürdürmek için sağlık teknolojisi şirketinin patentlerinin lisanslanmasını içereceğini varsayıyorduk. Ancak CEO Tim Cook'un başka planları var ve bu teknolojiyi lisanslamayı düşünmediğini ve temyize gidileceğini söyledi.

    Apple, geri adım atmayacak

    Apple, firmanın yeni nesil Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde kanda oksijen izleme özelliğini (oksimetre) kullanıyordu. Firma bu özelliği önceki modellerde de kullanmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bu teknolojinin Masimo’nun patentlerini ihlal ettiği ortaya çıktı. Satış durdurma kararlarından sonra Apple, bu özelliği saatlerinden kaldırmış durumda.

    Yeni yapılan açıklamalarda ise firmanın Apple Watch yasağı konusunda nasıl ilerleyeceğine dair bilgiler paylaşıldı. Görünüşe göre Apple, patent ihlali mücadelesinde yaklaşık 100 milyon dolar harcadığı bildirilen Masimo ile uzlaşmak yerine temyize gitmeye daha fazla odaklanmış durumda. Cook ayrıca tüketicilerin yeni bir Apple Watch'a geçmek için oksimetre dışında çeşitli nedenler bulacağına inanıyor.

    Şu anda, en yeni Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2, ABD genelinde çok sayıda kanal aracılığıyla satılmaya devam etmek için bir yazılım güncellemesi yoluyla kandaki oksijen izleme özelliği devre dışı bırakılmış olarak gönderiliyor. Apple'ın anlaşmaya varması halinde Masimo'ya önemli bir meblağ ödemek zorunda kalacağı da biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    sağlık ocağı kimliksiz bakar mı megane 2 enjeksiyon arızası samandıra sabiha gökçen arası ulaşım diş teli lastikleri hayvan anlamları prozac sabah mı akşam mı

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