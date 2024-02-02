Tam Boyutta Gör Masimo CEO'su Joe Kiani, her iki tarafın da dostane bir şekilde karar verebilmesi için Apple ile uzlaşma görüşmeleri yapma niyetini dile getirmişti. Bu görüşmelerin, ABD'de Apple Watch satışlarını sürdürmek için sağlık teknolojisi şirketinin patentlerinin lisanslanmasını içereceğini varsayıyorduk. Ancak CEO Tim Cook'un başka planları var ve bu teknolojiyi lisanslamayı düşünmediğini ve temyize gidileceğini söyledi.

Apple, geri adım atmayacak

Apple, firmanın yeni nesil Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde kanda oksijen izleme özelliğini (oksimetre) kullanıyordu. Firma bu özelliği önceki modellerde de kullanmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bu teknolojinin Masimo’nun patentlerini ihlal ettiği ortaya çıktı. Satış durdurma kararlarından sonra Apple, bu özelliği saatlerinden kaldırmış durumda.

Yeni yapılan açıklamalarda ise firmanın Apple Watch yasağı konusunda nasıl ilerleyeceğine dair bilgiler paylaşıldı. Görünüşe göre Apple, patent ihlali mücadelesinde yaklaşık 100 milyon dolar harcadığı bildirilen Masimo ile uzlaşmak yerine temyize gitmeye daha fazla odaklanmış durumda. Cook ayrıca tüketicilerin yeni bir Apple Watch'a geçmek için oksimetre dışında çeşitli nedenler bulacağına inanıyor.

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Şu anda, en yeni Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2, ABD genelinde çok sayıda kanal aracılığıyla satılmaya devam etmek için bir yazılım güncellemesi yoluyla kandaki oksijen izleme özelliği devre dışı bırakılmış olarak gönderiliyor. Apple'ın anlaşmaya varması halinde Masimo'ya önemli bir meblağ ödemek zorunda kalacağı da biliniyor.

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Apple, Watch saatleri için patent ihlalinde geri adım atmayacak