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    Anlık Bildirim

    ABD’de UFO alarmı: Bir haftada üç tanımlanamayan cisim düşürüldü

    ABD, hava sahasını tehdit eden cisimlere karşı teyakkuza geçmiş durumda. Düşürülen Çin balonuyla başlayan sürece, an itibariyle düşürülen üç UFO daha katılmış durumda.
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    ABD, bir hafta içinde üç UFO düşürdüğünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    ABD, şüpheli bir Çin gözetleme balonunun düşürülmesinden sonra teyakkuza geçmiş vaziyette. Ülkenin savunma sistemleri daha detaylı gözlemler yapmaya başladı ve ABD sadece son 10 gün içerisinde Çin balonu dahil üç adet de UFO’yu düşürdü.

    4 Şubat tarihinde düşürülen Çin balonunu göz ardı ettiğimizde ise düşürülen tanımlanamayan uçan nesnelerin (UFO) son dört gün içerisinde düşürüldüğünü görüyoruz. Beyaz Saray yetkilileri düşürülen UFO’ların ilk Çin balonuna benzemediğini ancak bunların da daha küçük balonlar olabileceğini söyledi.

    Dört gün içinde üç UFO düşürüldü

    ABD hava sahasını korumakla görevli ABD Hava Kuvvetleri Generali Glen VanHerck, gazetecilere verdiği demeçte, ordunun son üç nesnenin ne olduğunu, nasıl havada kaldıklarını veya nereden geldiklerini henüz belirleyemediklerini söyledi.

     Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) ve Kuzey Komutanlığı başkanı VanHerck, "Onlara balon değil nesne dememizin bir nedeni var" dedi. VanHerck ayrıca uzaylı dahil herhangi bir olasılığı göz ardı etmeyeceğini de söyledi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan başka bir savunma yetkilisi, ordunun nesnelerin dünya dışı olduğuna dair herhangi bir kanıt elde etmediğini ifade etti.

    Düşürülen dördüncü nesne sekizgen

    Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı resmi açıklamada, Başkan Joe Biden'ın emriyle bir ABD F-16 savaş uçağının yerel saatle 14:42'de ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerindeki nesneyi düşürdüğünü söyledi. Ryder, nesnenin askeri bir tehdit oluşturmasa da, 20.000 fitte (6.100 m) seyahat ederken iç hava trafiği için risk oluşturduğunu ve ayrıca gözetleme yeteneklerine sahip olabileceğini söyledi.

    ABD, bir hafta içinde üç UFO düşürdüğünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li bir yetkili, nesnenin yapı olarak sekizgen göründüğünü ve fark edilebilir bir yük taşımadığını söyledi. Ayrıca ABD, daha fazla bilgi edinmek için Huron Gölü'ne düşen enkazı inceleyecek.

    ABD'li yetkililer ilk nesneyi bir Çin gözetleme balonu olarak tanımladı ve 4 Şubat'ta Güney Karolina kıyılarında düşürdü. Cuma günü Alaska, Deadhorse yakınlarında deniz buzu üzerinde ikinci bir nesne düşürüldü. Üçüncü bir nesne ise Cumartesi günü Kanada'nın Yukon bölgesinde düşürüldü. Pazar günü ise dördüncü nesne Huron Gölü üzerinde F-16 jetleriyle vuruldu. Tüm bu düşürülen hava araçlarının enkaz toplama işlemleri ve incelemeleri devam ediyor.

    Düşürülen Çin balonundan sonra Pentagon yetkilileri o zamandan beri radarı daha yakından incelediklerini söylediler. Daha hassas radar gözetimi nedeniyle bulunan nesne sayısı arasında doğru orantı olması da dikkat çekici. Öte yandan ABD, hafta sonu 24 saat içerisinde iki kez hava sahasını kapatmak zorunda kalmıştı.

    UFO nedir?

    UFO, Unidentified Flying Object" yani "tanımlanamayan uçan nesne" kelimelerinin kısaltmasından oluşmakta. Her ne kadar UFO terimi akıllara dünya dışı varlıkları, yani uzaylıları getirse de esasında o amaçla kullanılmamaktadır. Dolayısıyla UFO söylemi, gökyüzünde uçan anack kimliği veya ne olduğu belirlenemeyen tüm cisimleri ifade etmek için kullanılıyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/us/us-officials-believe-flying-objects-over-alaska-canada-were-balloons-schumer-2023-02-12/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-13/pentagon-says-it-shot-down-more-objects-as-it-heightens-scrutiny
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 6 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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