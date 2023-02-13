ABD’de UFO alarmı: Bir haftada üç tanımlanamayan cisim düşürüldü

Tam Boyutta Gör ABD, şüpheli bir Çin gözetleme balonunun düşürülmesinden sonra teyakkuza geçmiş vaziyette. Ülkenin savunma sistemleri daha detaylı gözlemler yapmaya başladı ve ABD sadece son 10 gün içerisinde Çin balonu dahil üç adet de UFO’yu düşürdü.

4 Şubat tarihinde düşürülen Çin balonunu göz ardı ettiğimizde ise düşürülen tanımlanamayan uçan nesnelerin (UFO) son dört gün içerisinde düşürüldüğünü görüyoruz. Beyaz Saray yetkilileri düşürülen UFO’ların ilk Çin balonuna benzemediğini ancak bunların da daha küçük balonlar olabileceğini söyledi.

Dört gün içinde üç UFO düşürüldü

ABD hava sahasını korumakla görevli ABD Hava Kuvvetleri Generali Glen VanHerck, gazetecilere verdiği demeçte, ordunun son üç nesnenin ne olduğunu, nasıl havada kaldıklarını veya nereden geldiklerini henüz belirleyemediklerini söyledi.

ABD, tanımlanamayan bir cismi savaş uçaklarıyla düşürdü 12 sa. önce eklendi

Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) ve Kuzey Komutanlığı başkanı VanHerck, "Onlara balon değil nesne dememizin bir nedeni var" dedi. VanHerck ayrıca uzaylı dahil herhangi bir olasılığı göz ardı etmeyeceğini de söyledi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan başka bir savunma yetkilisi, ordunun nesnelerin dünya dışı olduğuna dair herhangi bir kanıt elde etmediğini ifade etti.

Düşürülen dördüncü nesne sekizgen

Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı resmi açıklamada, Başkan Joe Biden'ın emriyle bir ABD F-16 savaş uçağının yerel saatle 14:42'de ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerindeki nesneyi düşürdüğünü söyledi. Ryder, nesnenin askeri bir tehdit oluşturmasa da, 20.000 fitte (6.100 m) seyahat ederken iç hava trafiği için risk oluşturduğunu ve ayrıca gözetleme yeteneklerine sahip olabileceğini söyledi.

Tam Boyutta Gör İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li bir yetkili, nesnenin yapı olarak sekizgen göründüğünü ve fark edilebilir bir yük taşımadığını söyledi. Ayrıca ABD, daha fazla bilgi edinmek için Huron Gölü'ne düşen enkazı inceleyecek.

ABD'li yetkililer ilk nesneyi bir Çin gözetleme balonu olarak tanımladı ve 4 Şubat'ta Güney Karolina kıyılarında düşürdü. Cuma günü Alaska, Deadhorse yakınlarında deniz buzu üzerinde ikinci bir nesne düşürüldü. Üçüncü bir nesne ise Cumartesi günü Kanada'nın Yukon bölgesinde düşürüldü. Pazar günü ise dördüncü nesne Huron Gölü üzerinde F-16 jetleriyle vuruldu. Tüm bu düşürülen hava araçlarının enkaz toplama işlemleri ve incelemeleri devam ediyor.

Düşürülen Çin balonundan sonra Pentagon yetkilileri o zamandan beri radarı daha yakından incelediklerini söylediler. Daha hassas radar gözetimi nedeniyle bulunan nesne sayısı arasında doğru orantı olması da dikkat çekici. Öte yandan ABD, hafta sonu 24 saat içerisinde iki kez hava sahasını kapatmak zorunda kalmıştı.

UFO nedir?

UFO, Unidentified Flying Object" yani "tanımlanamayan uçan nesne" kelimelerinin kısaltmasından oluşmakta. Her ne kadar UFO terimi akıllara dünya dışı varlıkları, yani uzaylıları getirse de esasında o amaçla kullanılmamaktadır. Dolayısıyla UFO söylemi, gökyüzünde uçan anack kimliği veya ne olduğu belirlenemeyen tüm cisimleri ifade etmek için kullanılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

ABD, bir hafta içinde üç UFO düşürdüğünü duyurdu