ABD’de UFO alarmı: Bir haftada üç tanımlanamayan cisim düşürüldü

4 Şubat tarihinde düşürülen Çin balonunu göz ardı ettiğimizde ise düşürülen tanımlanamayan uçan nesnelerin (UFO) son dört gün içerisinde düşürüldüğünü görüyoruz. Beyaz Saray yetkilileri düşürülen UFO’ların ilk Çin balonuna benzemediğini ancak bunların da daha küçük balonlar olabileceğini söyledi.
Dört gün içinde üç UFO düşürüldü
ABD hava sahasını korumakla görevli ABD Hava Kuvvetleri Generali Glen VanHerck, gazetecilere verdiği demeçte, ordunun son üç nesnenin ne olduğunu, nasıl havada kaldıklarını veya nereden geldiklerini henüz belirleyemediklerini söyledi.
Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) ve Kuzey Komutanlığı başkanı VanHerck, "Onlara balon değil nesne dememizin bir nedeni var" dedi. VanHerck ayrıca uzaylı dahil herhangi bir olasılığı göz ardı etmeyeceğini de söyledi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan başka bir savunma yetkilisi, ordunun nesnelerin dünya dışı olduğuna dair herhangi bir kanıt elde etmediğini ifade etti.
Düşürülen dördüncü nesne sekizgen
Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı resmi açıklamada, Başkan Joe Biden'ın emriyle bir ABD F-16 savaş uçağının yerel saatle 14:42'de ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerindeki nesneyi düşürdüğünü söyledi. Ryder, nesnenin askeri bir tehdit oluşturmasa da, 20.000 fitte (6.100 m) seyahat ederken iç hava trafiği için risk oluşturduğunu ve ayrıca gözetleme yeteneklerine sahip olabileceğini söyledi.
ABD'li yetkililer ilk nesneyi bir Çin gözetleme balonu olarak tanımladı ve 4 Şubat'ta Güney Karolina kıyılarında düşürdü. Cuma günü Alaska, Deadhorse yakınlarında deniz buzu üzerinde ikinci bir nesne düşürüldü. Üçüncü bir nesne ise Cumartesi günü Kanada'nın Yukon bölgesinde düşürüldü. Pazar günü ise dördüncü nesne Huron Gölü üzerinde F-16 jetleriyle vuruldu. Tüm bu düşürülen hava araçlarının enkaz toplama işlemleri ve incelemeleri devam ediyor.
Düşürülen Çin balonundan sonra Pentagon yetkilileri o zamandan beri radarı daha yakından incelediklerini söylediler. Daha hassas radar gözetimi nedeniyle bulunan nesne sayısı arasında doğru orantı olması da dikkat çekici. Öte yandan ABD, hafta sonu 24 saat içerisinde iki kez hava sahasını kapatmak zorunda kalmıştı.
UFO nedir?
UFO, Unidentified Flying Object" yani "tanımlanamayan uçan nesne" kelimelerinin kısaltmasından oluşmakta. Her ne kadar UFO terimi akıllara dünya dışı varlıkları, yani uzaylıları getirse de esasında o amaçla kullanılmamaktadır. Dolayısıyla UFO söylemi, gökyüzünde uçan anack kimliği veya ne olduğu belirlenemeyen tüm cisimleri ifade etmek için kullanılıyor.Kaynakça https://www.reuters.com/world/us/us-officials-believe-flying-objects-over-alaska-canada-were-balloons-schumer-2023-02-12/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-13/pentagon-says-it-shot-down-more-objects-as-it-heightens-scrutiny Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah