ABD, F-22 savaş uçaklarıyla bir UFO düşürdüğünü duyurdu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 11 Şubat Cumartesi günü Kanada hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir nesnenin vurulması emrini verdiğini Twitter üzerinden duyurdu. Pentagon, ABD Başkanı Biden ile Trudeau arasındaki bir telefon görüşmesinin ardından Kanada’nın ABD ordusuna yüksek irtifa aracını düşürmek için birlikte çalışma yetkisi verdiğini açıkladı.
ABD, tanımlanamayan bir cismi düşürdü
Düşürülen nesnenin herhangi bir kamu zararına neden olmayacağı belirtildi. Zira nesne Kanada’nın kuzey Yukon bölgesinde düşürüldü. Bu arada Kanada’nın enkazı toplayacağı ve analiz edeceği de aktarılmış durumda. Anand yaptığı açıklamada nesnenin geçen hafta düşürülen Çin balonundan daha küçük olduğunu da ifade etti. Yapılan açıklamalar nesnenin küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu gösteriyor. Çin balonu ise üç otobüs büyüklüğündeydi. NORAD ise "Şu anda nesne hakkında yetenekleri, amacı veya kökeni dahil daha fazla ayrıntıya sahip değiliz." açıklamasını yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah