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    ABD, F-22 savaş uçaklarıyla bir UFO düşürdüğünü duyurdu

    Son haftalarda kıtanın öbür ucu havacılık anlamında alarmda. Çin balonunun düşürülmesinin ardından Kanada üzerinde uçan belirlenemeyen bir cismin ABD tarafından düşürüldüğü açıklandı.
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    ABD, tanımlanamayan bir cismi savaş uçaklarıyla düşürdü Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta ABD, Çin’e ait olan ve casus balon olarak tanımlanan bir hava aracını düşürmüştü. Aradan kısa bir süre geçmişken şimdi ise tanımlanamayan uçan bir cisim (UFO) yine ABD’ye ait savaş uçaklarıyla Kanada semalarında düşürüldü.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 11 Şubat Cumartesi günü Kanada hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir nesnenin vurulması emrini verdiğini Twitter üzerinden duyurdu. Pentagon, ABD Başkanı Biden ile Trudeau arasındaki bir telefon görüşmesinin ardından Kanada’nın ABD ordusuna yüksek irtifa aracını düşürmek için birlikte çalışma yetkisi verdiğini açıkladı.

    ABD, tanımlanamayan bir cismi düşürdü

    ABD, tanımlanamayan bir cismi savaş uçaklarıyla düşürdü Tam Boyutta Gör
    Pentagon yaptığı açıklamada nesnenin Cuma günü Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından tespit edildiğini duyurdu. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, tanımlanamayan aracın F-22 savaş uçağından atılan AIM 9X füzesi ile düşürüldüğünü söyledi. Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, cismin silindir şeklinde olduğunu ancak kimliğinin belirlenemediğini söyledi. Yapılan açıklamada nesnenin Cumartesi günü saat 11:41’de 40.000 fit irtifada vurulduğu ve düşürüldüğü belirtildi.

    Düşürülen nesnenin herhangi bir kamu zararına neden olmayacağı belirtildi. Zira nesne Kanada’nın kuzey Yukon bölgesinde düşürüldü. Bu arada Kanada’nın enkazı toplayacağı ve analiz edeceği de aktarılmış durumda. Anand yaptığı açıklamada nesnenin geçen hafta düşürülen Çin balonundan daha küçük olduğunu da ifade etti. Yapılan açıklamalar nesnenin küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu gösteriyor. Çin balonu ise üç otobüs büyüklüğündeydi. NORAD ise "Şu anda nesne hakkında yetenekleri, amacı veya kökeni dahil daha fazla ayrıntıya sahip değiliz." açıklamasını yaptı.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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