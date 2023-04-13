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    ABD, ChatGPT gibi yapay zekaları düzenlemeye hazırlanıyor

    Çin’in hazırladığı yapay zeka düzenlemelerinin ardından okyanusun diğer ucunda da benzer bir girişim yapılıyor. ABD, ChatGPT gibi yapay zekayı düzenlemek için olası kuralları incelemeye başladı.
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    ABD, ChatGPT gibi yapay zekaları düzenlemeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz gün Çin’in yapay zeka düzenlemesini sizlere aktarmıştık. Çin oldukça katı bir şekilde yapay zeka araçlarını ve geliştirilme sürecini kısıtlamaya yönelmişti. Şimdi ise okyanusunun diğer ucuna, ABD’ye uzanıyoruz. Bir süredir beklenen yapay zeka düzenlemesi için ABD, olası kuralları incelemeye başladı.

    ABD, yapay zeka için kurallar oluşturuyor

    Biden yönetimi Salı günü yaptığı açıklamada, yapay zeka (AI) sistemlerinin ulusal güvenlik ve eğitim üzerindeki etkisine ilişkin sorunlarla birlikte potansiyel hesap verebilirlik önlemleri hakkında kamuoyunun da görüşlerini almak istediklerini aktardı.

    Tarihin en hızlı büyüyen uygulaması olan ChatGPT, aylık 100 milyon aktif kullanıcı aşmış durumda. ChatGPT gibi yapay zeka araçlarına verilen sorgular saniyeler içerisinde üretken bir şekilde cevaplanıyor ve istek yerine getiriliyor. Bu istekler, uzay hakkında bilgi almaktan tutun da bomba yapımına, manzara fotoğraflarından şişme mont giyen Papa görseline kadar uzanıyor. Dolayısıyla ortada yadsınamaz bir kötüye kullanım durumu var. Yapay zeka firmaları dahil, devletler ve kanaat önderleri bu sistemlerin düzenlenmesi gerektiğinde hemfikir.

    Yapay zekanın güvenilir olması sağlanacak

    ABD, ChatGPT gibi yapay zekaları düzenlemeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Şimdi ABD, bu sorunları gidermek için hem incelemelerde bulunuyor hem de kamu önerilerini dikkate alıyor. Beyaz Saray'a telekomünikasyon ve bilgi politikası konusunda tavsiyelerde bulunan Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdaresi (NTIA), yapay zeka sistemlerinin yasal, etkili, etik, güvenli ve diğer açılardan güvenilir olduğuna dair güvence sağlamak için uygulanabilecek önlemlerin olup olmadığını araştırıyor.

    NTIA Yöneticisi Alan Davidson, "Sorumlu YZ sistemleri muazzam faydalar sağlayabilir, ancak yalnızca potansiyel sonuçlarını ve zararlarını ele alırsak. Bu sistemlerin tam potansiyellerine ulaşabilmeleri için, şirketlerin ve tüketicilerin onlara güvenebilmeleri gerekir" ifadelerini kullanıyor. Başkan Joe Biden ise "Bana göre teknoloji şirketlerinin, ürünlerini halka sunmadan önce güvenli olduklarından emin olma sorumluluğu var" dedi. Şimdilik alınan bir karar yok ancak ilerleyen dönemlerde kurallara bağlanmış sistemler yaklaşıyor diyebiliriz.

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