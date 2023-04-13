ABD, ChatGPT gibi yapay zekaları düzenlemeye hazırlanıyor

ABD, yapay zeka için kurallar oluşturuyor
Biden yönetimi Salı günü yaptığı açıklamada, yapay zeka (AI) sistemlerinin ulusal güvenlik ve eğitim üzerindeki etkisine ilişkin sorunlarla birlikte potansiyel hesap verebilirlik önlemleri hakkında kamuoyunun da görüşlerini almak istediklerini aktardı.
Tarihin en hızlı büyüyen uygulaması olan ChatGPT, aylık 100 milyon aktif kullanıcı aşmış durumda. ChatGPT gibi yapay zeka araçlarına verilen sorgular saniyeler içerisinde üretken bir şekilde cevaplanıyor ve istek yerine getiriliyor. Bu istekler, uzay hakkında bilgi almaktan tutun da bomba yapımına, manzara fotoğraflarından şişme mont giyen Papa görseline kadar uzanıyor. Dolayısıyla ortada yadsınamaz bir kötüye kullanım durumu var. Yapay zeka firmaları dahil, devletler ve kanaat önderleri bu sistemlerin düzenlenmesi gerektiğinde hemfikir.
Yapay zekanın güvenilir olması sağlanacak
NTIA Yöneticisi Alan Davidson, "Sorumlu YZ sistemleri muazzam faydalar sağlayabilir, ancak yalnızca potansiyel sonuçlarını ve zararlarını ele alırsak. Bu sistemlerin tam potansiyellerine ulaşabilmeleri için, şirketlerin ve tüketicilerin onlara güvenebilmeleri gerekir" ifadelerini kullanıyor. Başkan Joe Biden ise "Bana göre teknoloji şirketlerinin, ürünlerini halka sunmadan önce güvenli olduklarından emin olma sorumluluğu var" dedi. Şimdilik alınan bir karar yok ancak ilerleyen dönemlerde kurallara bağlanmış sistemler yaklaşıyor diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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