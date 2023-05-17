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    ABD, ChatGPT’nin arkasındaki ismin ifadesini aldı: İşte tarihi duruşmanın satır başları

    ChatGPT'nin yaratıcısı Sam Altman, ABD yasa yapıcılarını yapay zekayı (AI) düzenlemeye çağırdı. Altman, yapay zekanın seçimleri etkileyebileceğini belirtti. İşte görüşmenin satır başları:
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    ChatGPT’nin arkasındaki isim yapay zeka konusunda ifade verdi Tam Boyutta Gör
    ChatGPT’yi üreten firma olan OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, ABD Senatosu Yargı Alt Komitesi önünde adeta sorguya alındı. Altman'ın ifadesi, AI'ın sağlık hizmetlerinden ulaşıma ve finansa kadar çeşitli uygulamalarda giderek daha fazla kullanılması nedeniyle alındı. Altman, şirketin ürünü ChatGPT başta olmak üzere yapay zekaya hızla ilerlemesi için geniş bir alan tanıyan hafif elli mevzuatı takip etmeleri için kanun yapıcıları ikna etmeye çalıştı ve çok önemli açıklamalarda bulundu.

    Altman'ın üretken yapay zekanın toplumsal erdemlerini açıklayan pembe ifadesi, daha fazla şüphecilik ifade eden, ayrımcılık ve diğer istenmeyen yapay zeka zararlarını gündeme getiren diğer uzman tanıklarla ters düştü diyebiliriz. Bu toz pembe şekilde ilerleyen ancak saatler süren ifadenin bazı anlarında ise yapay zekanın tehditlerine de değinildi. Verilen öneriler, özellikle duruşmanın açılış konuşması ve olasılık konuşmaları büyük önem teşkil ediyor.

    “Atom bombası ya da yeni bir matbaa”

    ChatGPT’nin arkasındaki isim yapay zeka konusunda ifade verdi Tam Boyutta Gör
    Altman, kamuoyunun ChatGPT ve metin üreten yapay zeka konusundaki anlayışı hakkında şunları söyledi: "İnsanlar bir süre PhotoShop'a kandılar. Sonra hızla değiştirilmiş görüntülerle ilgili bir anlayış geliştirdiler. Bu da onun gibi olacak”

    Altman'ı sorgulayan milletvekilleri tehlikenin korkunç olduğunun altını çizdi. Senatör Josh Hawley açılış konuşmasında yapay zekanın iki yoldan birine gidebileceğini söyledi: Yeni bir matbaa ya da atom bombası. Hawley, "İnsanlık tarihindeki en önemli teknolojik yeniliklerden birine bakıyor olabiliriz. Bu gerçekten de en azından internetin icadı gibi bir şey." Altman bu benzetmeye katılarak yapay zekanın "matbaa" kadar büyük bir şey olabileceğini söyledi, ancak potansiyel tehlikelerini de kabul etti.

    “Seçimleri etkileyebilir”

    Altman, yapay zekanın seçmenleri manipüle etmek ve dezenformasyona sebep olmak için kullanılma olasılığının olduğunu ve bunun endişe duyulması gereken en önemli alanlardan biri olduğunu söyledi. Komite üyeleri bu konuda Altman’a ciddi bir şekilde baskı yaptı diyebiliriz zira ABD’de seçimler önümüzdeki yıl yapılacak ve yapay zekanın halk üzerinde etkisinden endişe duyuluyor. Gerçek gibi görünen görseller (Trump’ın tutuklandığını gösterenler gibi) büyük bir risk kaynağı olurken Altman, içerik oluşturucuların gerçeklerden ziyade bir görüntünün ne zaman oluşturulduğunu netleştirmesi gerektiğini söyledi.

    Yapay zeka düzenlemesi şart

    ChatGPT’nin arkasındaki isim yapay zeka konusunda ifade verdi Tam Boyutta Gör
    Sam Altman ChatGPT ve genel olarak yapay zekanın düzenlenmesini destekliyor… Onun tercih ettiği mevzuat türü olduğu sürece. Altman "yapay zekanın düzenlenmesinin gerekli olduğunu" ancak bu tür bir düzenlemenin halkın geniş erişimi karşısında iyice dengelenmesi gerektiğini söylüyor. İfade sırasında Altman, ürünleri piyasaya sürülmeden önce test edebilecek yeni güvenlik gerekliliklerini takip etmelerini önerdi. Altman, yapay zeka geliştiricileri için yeni test ve lisanslama gerekliliklerinin rekabet için eşit bir oyun alanı oluşturmaya yardımcı olabileceğini öne sürdü.

    Altman, AI’ın faydalarının "risklerden daha ağır bastığına" hala inandığını söylerken "Hükümetlerin düzenleyici müdahalesinin çok önemli olacağını düşünüyoruz" dedi. Altman, düzenlemelerin öncelikle veri gizliliği, algoritmik önyargı ve yapay zekanın savaşta kullanımı gibi alanlara odaklanması gerektiğini söyledi.

    Yapay zeka işleri etkileyecek

    Altman, ürünlerinin ve diğer yapay zeka hizmetlerinin "işler üzerinde önemli bir etkisi" olacağına inandığını söyledi ancak bunun tam olarak nasıl gerçekleşeceğinin belirsiz olduğunu belirtti. Şimdilik, OpenAI'nin en son büyük dil modeli olan GTP-4'ün ve diğer yapay zeka sistemlerinin görevleri tamamlamada mükemmel olduğunu ancak tam işleri tamamlamada o kadar yetkin olmadığını söyleyen Altman, "Bunun diğer tarafında çok daha büyük işler olacağına inanıyorum" dedi.

    Yapay zeka ajansı?

    Oturum sırasında Altman, yapay zeka uzmanlarından oluşan yeni bir devlet kurumu fikrine olumlu baktığını belirtti. AI uzmanlarından oluşan bu varsayımsal ajans, teknolojinin gelişimini izlemek ve kullanımıyla ilgili standartları belirlemekle görevli olacak.

    Bu yeni kurum hem AI şirketlerine işletme lisansı verebilecek hem de şirketin standartları ihlal etmesi halinde bu lisansları geri alabilecek. Salondaki diğer önemli isimler ise yerel AI kurumlarının yanında uluslararası kuruluşlara da ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu esasında yeni bir fikir değil. Bir OpenAI çalışanı Yapay Zeka Güvenliği ve Altyapı Güvenliği Ofisi veya olarak adlandırılabilecek bir ABD yapay zeka lisanslama ajansının kurulmasını bir süre önce önermişti. Öte yandan bu tür görüşmelerin nihayetinde yasal düzenlemelerle sonuçlanacağını da belirtelim.

    Kaynakça https://gizmodo.com/chatgpt-ai-openai-sam-altman-congress-watch-hearing-1850440738 https://www.reuters.com/technology/openai-chief-goes-before-us-congress-propose-licenses-building-ai-2023-05-16/
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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