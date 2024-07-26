ChatGPT’nin insan benzeri gelişmiş ses modu için tarih verildi

Gelişmiş ses özelliği haftaya geliyor
CEO Sam Altman, X hesabından bir paylaşıma verdiği yanıttı GPT-4o’nun gelişmiş Ses Modu özelliğinin önümüzde hafta itibariyle ChatGPT Plus abonelerine sunulacağını açıkladı. Altman daha fazla detay vermedi, o yüzden tüm Plus abonelerine mi yoksa yine küçük bir kullanıcı kitlesine mi sunulacağı belirsiz. Ancak her halükarda yeni ses modu için daha fazla örnek paylaşımlar göreceğiz ve modelin OpenAI’ın gösterdiği kadar iyi olup olmadığını anlayabileceğiz.
OpenAI, modelin "gerçek zamanlı" yanıt verme özelliği sunduğunu ve hatta kullanıcının sesindeki nüansları algılayarak "bir dizi farklı duygusal tarzda" (şarkı söylemek dahil) sesler üretebildiğini söylüyor. Teknik olarak GPT-4o’nun Ses Modu, ses girdilerine 232 milisaniye gibi kısa bir sürede yanıt verebiliyor. Bu da bir insanın ortalama yanıt süresiyle eşleşiyor.
GPT-4o'dan önce, ChatGPT ile konuşmak için Ses Modunu ortalama 2,8 saniye (GPT-3,5) ve 5,4 saniye (GPT-4) gecikme süreleriyle kullanılıyor. Bu eski modellerde Ses Modu için aslında üç ayrı modelden oluşan bir süreç kullanılıyordu: basit bir model sesi metne dönüştürüyor, GPT-3.5 veya GPT-4 metni alıyor ve metin çıktısı veriyor ve üçüncü bir basit model bu metni tekrar sese dönüştürüyordu. Ancak GPT-4o ile her şey tek modelde birleşiyor. Ses, metin ve görsel bilgiler tek model tarafından analiz edip çıktıya dönüştürülüyor. Bu da daha hızlı ve yetkin bir modelle sonuçlanıyor.
Sam Altman, bu ses modu için şu cümleleri kullanmıştı: "Yeni ses (ve video) modu şimdiye kadar kullandığım en iyi bilgisayar arayüzü. Filmlerdeki yapay zeka gibi hissettiriyor; ve gerçek olması benim için hala biraz şaşırtıcı. İnsan seviyesinde tepki sürelerine ve ifade gücüne ulaşmak büyük bir değişiklik olacak gibi görünüyor."Kaynakça https://x.com/sama/status/1816560608554418401 https://www.theverge.com/2024/7/25/24206398/openai-is-rolling-out-voice-capabilities-soon Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.