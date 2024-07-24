WhatsApp, Meta AI yapay zeka özelliklerini duyurdu

Daha fazla ülkenin erişim sağlaması bekleniyor
Meta AI daha önce WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger'da kullanılabilen ve kullanıcıların sorularına cevap verip hayal ettikleri görüntüleri oluşturmalarına olanak tanıyan bir uygulama olarak sınırlı sayıda ülkede kullanıma açılmıştı. Bu ülkeler arasına yenileri eklendi.
Meta'dan gelen bilgilere göre, Meta AI bugün itibarıyla Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru ve Kamerun dahil olmak üzere 22 ülkede kullanılabiliyor. Buna ek olarak Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca dilleri de artık destekleniyor.
Yeni özellikler içinde en dikkat çekeni kullanıcıların fotoğrafları düzenlemelerini sağlayan Imagine Edit işlevi olabilir. Photoshop kullanmadan basit düzenlemeleri yapmak için tasarlanan bu özellik, objeler ekleme veya kaldırma dahil olmak üzere bir görseli kolayca değiştirebilmeyi ve düzenleyebilmeyi mümkün kılıyor.
Özelliği kullanmaya başlamak için "imagine" yazın, istediğiniz imajı tarif edin ve Meta AI'ın sağladığı görsele yapılmasını istediğiniz ekleme, çıkartma veya animasyon isteklerini yazın. Imagine Edit şu anda İngilizce desteğine sahip ancak yakında daha fazla dilde de kullanıma sunulacak.
WhatsApp ayrıca kullanıcıların "imagine me..." (beni şöyle hayal et) yazdıktan sonra istedikleri senaryoyu tanımlayarak çeşitli giysiler ve ortamlarda kişiselleştirilmiş görüntüler oluşturabileceği "Imagine Yourself" özelliğini kullanıma açtı.
Örneğin boydan çekilmiş bir fotoğrafınızı "imagine me as astronaut" komutu ile astronot görünümüne çevirebilirsiniz. Ya da vesikalık bir görüntünüzü çıkartmaya dönüştürmek için "imagine me as 3D sticker" ifadesini yazabilirsiniz. Bu özellik ise şu an yalnızca ABD'de beta aşamasında bulunuyor.
WhatsApp, Meta AI ile oluşturulan fotoğrafların güvenliğine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Meta AI'ın getirdiği yeni imkanları ve gelişmeleri her geçen gün WhatsApp'taki daha fazla kişiyle paylaşmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi, kişisel mesajlarınız ve aramalarınız uçtan uca şifrelenmiş olarak kalır. Yani WhatsApp veya Meta bile bu bilgileri göremez ya da dinleyemez."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.