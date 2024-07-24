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    WhatsApp, Meta AI yapay zeka özelliklerini duyurdu

    WhatsApp, Meta AI'ın yeni yapay zeka özellikleriyle fotoğraf düzenleme ve kişiselleştirilmiş görüntüler oluşturma gibi işlevleri kullanıma sundu. Platformdan ayrılmadan kolay erişim sağlanacak.
    WhatsApp, Meta AI yapay zeka özelliklerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, yepyeni yapay zeka özelliklerini duyurdu. ABD'li teknoloji devinin Meta AI isimli üretken asistanı tarafından sunulan bu özellikler, 6 dilde çeviri yapabilecek, fotoğrafları düzenleyebilecek ve kişiselleştirilmiş görüntüler oluşturabilecek.

    Daha fazla ülkenin erişim sağlaması bekleniyor

    Meta AI daha önce WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger'da kullanılabilen ve kullanıcıların sorularına cevap verip hayal ettikleri görüntüleri oluşturmalarına olanak tanıyan bir uygulama olarak sınırlı sayıda ülkede kullanıma açılmıştı. Bu ülkeler arasına yenileri eklendi.

    Meta'dan gelen bilgilere göre, Meta AI bugün itibarıyla Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru ve Kamerun dahil olmak üzere 22 ülkede kullanılabiliyor. Buna ek olarak Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca dilleri de artık destekleniyor.

    Yeni özellikler içinde en dikkat çekeni kullanıcıların fotoğrafları düzenlemelerini sağlayan Imagine Edit işlevi olabilir. Photoshop kullanmadan basit düzenlemeleri yapmak için tasarlanan bu özellik, objeler ekleme veya kaldırma dahil olmak üzere bir görseli kolayca değiştirebilmeyi ve düzenleyebilmeyi mümkün kılıyor.

    WhatsApp, Meta AI yapay zeka özelliklerini duyurdu Tam Boyutta Gör

    Özelliği kullanmaya başlamak için "imagine" yazın, istediğiniz imajı tarif edin ve Meta AI'ın sağladığı görsele yapılmasını istediğiniz ekleme, çıkartma veya animasyon isteklerini yazın. Imagine Edit şu anda İngilizce desteğine sahip ancak yakında daha fazla dilde de kullanıma sunulacak.

    WhatsApp ayrıca kullanıcıların "imagine me..." (beni şöyle hayal et) yazdıktan sonra istedikleri senaryoyu tanımlayarak çeşitli giysiler ve ortamlarda kişiselleştirilmiş görüntüler oluşturabileceği "Imagine Yourself" özelliğini kullanıma açtı.

    WhatsApp, Meta AI yapay zeka özelliklerini duyurdu Tam Boyutta Gör

    Örneğin boydan çekilmiş bir fotoğrafınızı "imagine me as astronaut" komutu ile astronot görünümüne çevirebilirsiniz. Ya da vesikalık bir görüntünüzü çıkartmaya dönüştürmek için "imagine me as 3D sticker" ifadesini yazabilirsiniz. Bu özellik ise şu an yalnızca ABD'de beta aşamasında bulunuyor.

    WhatsApp, Meta AI ile oluşturulan fotoğrafların güvenliğine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

    "Meta AI'ın getirdiği yeni imkanları ve gelişmeleri her geçen gün WhatsApp'taki daha fazla kişiyle paylaşmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi, kişisel mesajlarınız ve aramalarınız uçtan uca şifrelenmiş olarak kalır. Yani WhatsApp veya Meta bile bu bilgileri göremez ya da dinleyemez."

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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