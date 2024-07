WhatsApp, Meta AI yapay zeka özelliklerini duyurdu

Tam Boyutta Gör WhatsApp, yepyeni yapay zeka özelliklerini duyurdu. ABD'li teknoloji devinin Meta AI isimli üretken asistanı tarafından sunulan bu özellikler, 6 dilde çeviri yapabilecek, fotoğrafları düzenleyebilecek ve kişiselleştirilmiş görüntüler oluşturabilecek.

Daha fazla ülkenin erişim sağlaması bekleniyor

Meta AI daha önce WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger'da kullanılabilen ve kullanıcıların sorularına cevap verip hayal ettikleri görüntüleri oluşturmalarına olanak tanıyan bir uygulama olarak sınırlı sayıda ülkede kullanıma açılmıştı. Bu ülkeler arasına yenileri eklendi.

WhatsApp daha kullanışlı video mesaj yanıtlarını test ediyor 3 hf. önce eklendi

Meta'dan gelen bilgilere göre, Meta AI bugün itibarıyla Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru ve Kamerun dahil olmak üzere 22 ülkede kullanılabiliyor. Buna ek olarak Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca dilleri de artık destekleniyor.

Yeni özellikler içinde en dikkat çekeni kullanıcıların fotoğrafları düzenlemelerini sağlayan Imagine Edit işlevi olabilir. Photoshop kullanmadan basit düzenlemeleri yapmak için tasarlanan bu özellik, objeler ekleme veya kaldırma dahil olmak üzere bir görseli kolayca değiştirebilmeyi ve düzenleyebilmeyi mümkün kılıyor.

Tam Boyutta Gör

Özelliği kullanmaya başlamak için "imagine" yazın, istediğiniz imajı tarif edin ve Meta AI'ın sağladığı görsele yapılmasını istediğiniz ekleme, çıkartma veya animasyon isteklerini yazın. Imagine Edit şu anda İngilizce desteğine sahip ancak yakında daha fazla dilde de kullanıma sunulacak.

WhatsApp ayrıca kullanıcıların "imagine me..." (beni şöyle hayal et) yazdıktan sonra istedikleri senaryoyu tanımlayarak çeşitli giysiler ve ortamlarda kişiselleştirilmiş görüntüler oluşturabileceği "Imagine Yourself" özelliğini kullanıma açtı.

Tam Boyutta Gör

Örneğin boydan çekilmiş bir fotoğrafınızı "imagine me as astronaut" komutu ile astronot görünümüne çevirebilirsiniz. Ya da vesikalık bir görüntünüzü çıkartmaya dönüştürmek için "imagine me as 3D sticker" ifadesini yazabilirsiniz. Bu özellik ise şu an yalnızca ABD'de beta aşamasında bulunuyor.

WhatsApp, Meta AI ile oluşturulan fotoğrafların güvenliğine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Meta AI'ın getirdiği yeni imkanları ve gelişmeleri her geçen gün WhatsApp'taki daha fazla kişiyle paylaşmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi, kişisel mesajlarınız ve aramalarınız uçtan uca şifrelenmiş olarak kalır. Yani WhatsApp veya Meta bile bu bilgileri göremez ya da dinleyemez."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

WhatsApp, Meta AI yapay zeka özelliklerini duyurdu