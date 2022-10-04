ABD, Çin'e olan teknoloji ambargosunu arttırıyor: Yeni kurallar yolda

ABD ve Çin arasında yaşanan teknoloji gerilimi, daha da artacak gibi görünüyor. The New York Times’da yer verilen haberlere göre ABD hükümeti, Çin ordusu tarafından kullanılabilecek gelişmiş bilgi işlem teknolojilerine yeni ticaret kısıtlamaları getirmeye hazırlanıyor.
Süper bilgisayarlar ve veri merkezlerine darbe vurabilir
Bilindiği üzere ABD, 2019 yılında Huawei’i kara listeye ekleyerek ABD tarafından geliştirilen teknolojilerin ticaretine kısıtlamalar getirdi. Yeni uygulanacak kuralların ise halihazırda devam eden kararın üzerine eklenmesi beklenirken, Çinli firmalara, devlet araştırma laboratuvarlarına ve diğer kuruluşlara olan teknoloji satışlarının önüne geçilecek.
Yeni kararın henüz detayları bilinmiyor olsa da, tedbirler yalnızca hükümeti değil, akademik kurumları ve Alibaba ve Tencent gibi internet şirketlerini de etkileyebilir. Zira ABD, Top500 süper bilgisayar listelerinde üst sıralarda yer alırken, sistem sayısında Çin'in liderliği sürüyor. Yeni kuralların yürürlüğe girmesi, Çin'in süper bilgisayarlar ve veri merkezleri inşa etme yeteneğine büyük bir darbe vurabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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